Váratlan fordulat: eddig Trump egy embert látott az ukrajnai béke akadályának, hirtelen ez megváltozott
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész megállapodásra jutni, ám a lehetséges alku részletei egyelőre nem ismertek - jelentette a RBK.

Donald Trump az elnöki repülőgépén tartott háttérbeszélgetésen közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megállapodásra szeretne jutni. Elmondása szerint Zelenszkij azt jelezte, hogy megegyezést akar, és olyan kérdésekről folynak az egyeztetések, amelyek már hat-hét hónapja napirenden vannak. A lehetséges megállapodás részleteiről ugyanakkor nem beszélt. Zelenszkij és Trump január 22-én találkozott Davosban. A megbeszélést mind az ukrán elnöki hivatal, mind Trump stábja pozitívnak értékelte. A kijelentés azért számít meglepetésnek, mert

az amerikai elnök nem sokkal korábban még arról beszélt, hogy Zelenszkij a legnagyobb akadálya a békének Ukrajnában.

Ugyanezen a napon Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, az amerikai elnök veje Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Witkoff szerint a találkozót az orosz fél kezdeményezte.

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország hamarosan megtartja első, technikai szintű háromoldalú egyeztetését az Egyesült Arab Emírségekben. Az ukrán elnök megjegyezte, reméli, hogy az emírségek vezetése tisztában van a tervekkel, mivel az amerikai fél időnként váratlan lépésekkel okoz meglepetést. Az ukrán küldöttséget Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Szerhij Kiszlicja, a hivatal első helyettese, valamint Andrij Hnatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke alkotja majd. Az orosz és amerikai delegáció összetétele egyelőre nem ismert.

