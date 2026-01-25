Kiderült, mi volt a béketárgyalás fő témája: két kulcskérdésről egyeztetett Oroszország, Ukrajna és Amerika

A lap úgy tudja: a jelenleg orosz megszállás alatt lévő erőmű áramtermelésén osztozni akar Oroszország, hajlandók abba belemenni, hogy

a termelés felét Ukrajna, másik felét Oroszország kapja meg.

Tárgyaltak a felek gazdasági együttműködésről is – ez főleg Ukrajna újjáépítését, az ehhez való hozzájárulást és egy orosz-amerikai kereskedelmi egyezmény létrehozását jelenti.

Konkrét megállapodások azonban egyelőre nem születtek –

a tárgyalások február 1-jén folytatódnak.

A lap arra is kitért, hogy kulcsfontosságú kérdés lesz az Ukrajnának biztosított biztonsági garanciák kérdése a tárgyalásokon – Európa hajlandó segítséget nyújtani Kijevnek, de Ukrajna főleg az Egyesült Államok katonai erejét szeretné megszerezni, mint hathatós elrettentő erő.

