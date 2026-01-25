  • Megjelenítés
Kiderült, mi volt a béketárgyalás fő témája: két kulcskérdésről egyeztetett Oroszország, Ukrajna és Amerika
Globál

Kiderült, mi volt a béketárgyalás fő témája: két kulcskérdésről egyeztetett Oroszország, Ukrajna és Amerika

Portfolio
Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok főleg gazdasági kérdésekről és az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőműről tárgyalt a héten, a három ország első közös béketárgyalásán – közölték amerikai tisztviselők a Politicóval.

A lap úgy tudja: a jelenleg orosz megszállás alatt lévő erőmű áramtermelésén osztozni akar Oroszország, hajlandók abba belemenni, hogy

a termelés felét Ukrajna, másik felét Oroszország kapja meg.

Tárgyaltak a felek gazdasági együttműködésről is – ez főleg Ukrajna újjáépítését, az ehhez való hozzájárulást és egy orosz-amerikai kereskedelmi egyezmény létrehozását jelenti.

Konkrét megállapodások azonban egyelőre nem születtek –

Még több Globál

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Egész Amerikában tüntetnek Donald Trump ellen: vérfürdőbe torkollt az intézkedés, tömegek vonultak utcára

Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat

a tárgyalások február 1-jén folytatódnak.

A lap arra is kitért, hogy kulcsfontosságú kérdés lesz az Ukrajnának biztosított biztonsági garanciák kérdése a tárgyalásokon – Európa hajlandó segítséget nyújtani Kijevnek, de Ukrajna főleg az Egyesült Államok katonai erejét szeretné megszerezni, mint hathatós elrettentő erő.

Kapcsolódó cikkünk

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Megerősítette Donald Trump: titkos fegyvert vetett be Amerika – Ezért nem működtek az orosz légvédelmi eszközök?
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility