Kína csendben a folyókon és tengereken is dominanciára tör

Aki szagolt már bele balatoni komp vagy dunai szállodahajó kipufogófüstjébe, az tisztában van vele, hogy a vízi közlekedés kizöldítése nem csak a klímaváltozás, hanem az egyéb légszennyezés csökkentése szempontjából is fontos feladat. A töltőinfrastruktúra és az akkumulátortechnológia fejlődésének és áresésének köszönhetően kínai vállalatok vezetésével pedig meg is kezdődött a hajózás és a kikötők kibocsátáscsökkentése, ami ráadásul a jövedelmezőséget is előmozdítja. Míg korábban általános volt az az álláspont, hogy a teherhajók mérete miatt az akkumulátorok alkalmazása ezen a területen nem praktikus, most már nem az a kérdés, hogy működhet-e az elektromos teherszállítás, hanem az, hogy milyen gyorsan terjed el az azt támogató infrastruktúra.

Kína a hajózás villamosításáért folyó versenyben is nyerésre áll, ami persze nem is olyan meglepő, tekintve az elektromos autózás területén elért eredményeit. A CATL, Kína és a világ legnagyobb akkumulátorgyártó vállalatának akkumulátorai és energiagazdálkodási rendszerei napjainkban már körülbelül 900 hajón és vízi járműben működnek, és ezek, illetve egyéb hardver- és szoftvertermékei rendelkeznek a világ öt legnagyobb hajóosztályozó társaságának tanúsítványaival is.

Az ilyen mértékű bevezetés azt jelzi, hogy

a vízi szállítás villamosítása már messze nem csak kísérleti projekt, hanem működő infrastruktúra.

Miután megdőlni látszik az a tétel, hogy a teherhajók mérete miatt az akkumulátorok alkalmazása ezen a területen nem praktikus, most már nem az a kérdés, hogy működhet-e az elektromos teherszállítás, hanem az, hogy milyen gyorsan terjed el az azt támogató infrastruktúra. Pedig strukturális okokból különösen a tengerhajózásban rendkívül szigorú előírások és tanúsítási rendszerek vonatkoznak a biztonságra, illetve az eszközök tartósságára, hosszú élettartamára.

A szektor dekarbonizációjáról szóló nyilvános vita nagyrészt továbbra is a költséges, korlátozott kínálatú vagy üzemeltetési szempontból bonyolult alternatív üzemanyagokra összpontosít, a fenti adat azonban újrakeretezheti a hajózás kizöldítéséről szóló diskurzust. Ez azzal együtt is így lehet, hogy rövid távon, a következő néhány évben a globális árukereskedelem volumenének legnagyobb részét mozgató, a világ energiával kapcsolatos karbonemissziójának 2%-át adó tengerhajózásban az elektrifikáció még várhatóan nem kap jelentős szerepet.

A töltőinfrastruktúra és az akkumulátortechnológia fejlődése - és elmúlt évekbeli áresése - már lehetővé teszi a part menti teher- és logisztikai flották gazdaságos villamosítását, ami mind a fenntarthatóságot, mind a jövedelmezőséget előmozdítja, ugyanis az elektromos meghajtás drasztikusan csökkentheti a hajók kibocsátását, zajszennyezését és a karbantartási költségeket. Sőt, a kikötői légszennyezés csökkentése érdekében a villamosítás sürgető feladat is.

A CATL, illetve vízijárművekkel foglalkozó leányvállalata, a Contemporary Amperex Electric Vessel (CAEV) 2025 decemberében, a Marintec China 2025 szakkiállításon mutatta be a világ első és eddig egyetlen olyan megoldását, amelynek célja a vízi járművek elektrifikációjának támogatása. A vállalat szerint a ship-shore-cloud („hajó-part-felhő”) nevű megoldás testreszabott szolgáltatást nyújt az elektromos hajózási műveletekhez, a teljes ellátási láncot integrálva a fedélzeti energiarendszertől és a parti utántöltő hálózattól kezdve a felhőalapú intelligens menedzsmentig.

Az energiaellátást, illetve -utánpótlást és a karbantartási szolgáltatásokat korábban más-más beszállítók biztosították, az ebből eredő koordinációs kihívások és a nem egyértelmű elszámoltathatóság pedig állandó problémákhoz és nem hatékony működéshez vezetett.

Emellett a magas kezdeti beszerzési költségek, az elégtelen energiautánpótlási infrastruktúra, a hatótávolsággal kapcsolatos bizonytalanságok, a vízviszonyok komplexitása, a nem egységes műszaki szabványok és a felmerülő egyéb rendszerszintű problémák is jelentős kihívás elé állították az üzemeltetőket.

A CATL, illetve a CAEV energiarendszere hajtja a világ legnagyobb kapacitású, teljesen elektromos belvízi személyszállító hajóját, a Changjiangsanxia 1-et is. A mintegy 100 méter hosszúságú, teljesen elektromos belvízi személyszállító hajó naponta több mint 1000 utast szállít a Jangce-folyón a Három-szoros régióban. A társaság nevéhez fűződik Kína első, teljesen elektromos tengerjáró személyszállító hajója, a Yujian 77 is, amely az édesvízinél jóval kihívásosabb sósvízi körülmények között teljesíti a korrózióállóságra, redundanciára és tengeri biztonságra vonatkozó kínai követelményeket.

Mindemellett Kína első hibrid vontatóhajója, valamint első olyan demonstrációs projektje is a vállalathoz kapcsolódik, amely az óceánjáró teherhajókat kiszolgáló akkumulátorcserélő állomást is magába foglal.

A kínai folyókon is több olyan elektromos teherszállító hajó közlekedik, amelyek percek alatt cserélhető konténeres akkumulátorokkal rendelkeznek. Ilyen a 2025-ben a Jangcén vízre bocsátott Gezhouba, egy új, 13 000 tonnás, teljesen elektromos meghajtású teherhajó, amely a 24 megawattórás (MWh) konténeres lítiumionos akkumulátormoduljaival egyetlen töltéssel körülbelül 500 kilométert képes megtenni, és saját töltőállomással is rendelkezik a folyón.

Ennek, és egyéb beruházásoknak köszönhetően a Jangce-folyó lényegében éppen a világ legnagyobb villamosított kereskedelmi folyosójává válik.

Ezek egyáltalán nem marginális jelentőségű területeken folyó kísérletek, hanem kifejezetten olyan, frekventált vízi és parti útvonalakon, kikötőkben és csatornákon valósulnak meg, ahol a villamosítás a legpraktikusabb, és ahol a hajózás légszennyezése a legnagyobb hatással van a közeli közösségekre.

A CATL 2025-ben kikötők, terminálok és a logisztika villamosítását célzó stratégiai partnerségi megállapodást kötött a dán A.P. Moller Maersk szállítmányozási-logisztikai vállalattal is. A vállalat szerint az óceánjáró elektromos teherhajók három éven belül szolgálatba állhatnak.

Olyan városok, mint Oslo, Stockholm és Rotterdam is önvezető elektromos kompokat tesztelnek, és hamarosan Helsinki és Tallin között is teljesen elektromos komp közlekedhet; a norvég kompok jelentős része már elektromos meghajtású, Amszterdam pedig teljes mértékben elektrifikálja a csatornarendszerén zajló vízi forgalmat, de az akkumulátorok Észak-Európán és Kínán túl már például Dél-Amerikában is hódítanak.

Más kínai akkumulátorgyártó vállalatok is aktívan megcélozták a hajózási ágazat elektrifikációjában való részvételt azokra az ipari erősségekre támaszkodva, amelyek az autóipari villamosítást is újraformálták. A BYD energiatároló és vízi közlekedési leányvállalatain keresztül akkumulátorokat és komplett elektromos meghajtási rendszereket szállít kompokhoz és munkahajókhoz, különösen part menti és szárazföldi alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a világ legnagyobb, 40-45 MWh akkumulátor-kapacitású elektromos hajói jelenleg Ausztráliában épülnek, norvég gyártású akkumulátorokkal.

