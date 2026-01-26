Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A napokban amerikai szövetségi ügynökök lelőttek egy férfit Minneapolis utcáin, akinél állítólag fegyver volt – ő már a második amerikai állampolgár volt a városban, aki januárban életét vesztette a Trump által kirendelt hatósági szervek intézkedése közben. A két incidens miatt jelenleg országos tüntetések zajlanak az Egyesült Államokban azért, hogy a jelenlegi adminisztráció és / vagy a Kongresszus oszlassa fel az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatalt (ICE), miközben próbálják a szervezet imidzsét és viselkedését különféle fasiszta szervezetekkel összekötni. Nézzük meg, miért éppen az ICE körül van országos botrány, miért problémás a szervezet működése és mi várható a bevándorlási hivatal jövője kapcsán, miután a közelmúltban már két amerikai állampolgárt is lelőttek.

Mi az az ICE és miért hallunk róla ennyit?

Az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (United States Immigration and Customs Enforcement – ICE) 2003-ban jött létre, a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások miatt elfogadott Nemzetbiztonsági Törvény egyik elemeként. A szervezet lényegében két korábban működő hivatal tevékenységét vonta össze: az Amerikai Bevándorlási és Honosítási Hivatal (INS) és az Amerikai Vámhivatal (USCS) funkciója került egy ernyő alá.

Bár az ICE feladatköre a bevándorlás kapcsán sokrétű, van a szervezetnek egy olyan feladata, amely miatt kifejezetten ellentmondásos hírnévre tett szert: az ICE ügynökei felelősek az illegális bevándorlók felkutatásáért, őrizetbe vételéért és a deportálási folyamat megkezdéséért.

Nem véletlen, hogy az ICE tevékenységéről a második Trump-adminisztráció alatt hallunk a legtöbbet: a szervezet Donald Trump elnök „Nagy és Gyönyörű Törvénye” alapján jelentős mennyiségű erőforráshoz jutott hozzá, finanszírozás, személyi állomány és eszközök, fegyverek tekintetében. Az ICE a 2025-as pénzügyi évre 9,13 milliárd dolláros, a 2026-os évre 11,3 milliárd dolláros finanszírozási keretet kapott – ezzel az amerikai történelem egyik legjobban pénzelt szövetségi rendfenntartó szervezetévé vált.

A kibővült erőforrásokat az ICE arra használta, hogy Trump elnök parancsára országos razziákat hajtson végre azokban az amerikai nagyvárosokban, ahol feltételezések szerint tömegesen tartózkodtak illegális bevándorlók. A Trump-adminisztráció nem publikál hivatalos adatokat arról, hogy mennyi illegális bevándorlót deportáltak, de másodlagos források szerint az USA-ból eltávolított illegális bevándorlók száma valahol 150-400 ezer között lehet.

Kritikák az ICE-szal szemben

Az Egyesült Államokban az illegális bevándorlók elleni erősebb fellépés alapból is politikailag megosztó lépésnek nevezhető:

a Demokrata Párt támogatói zászlójukra tűzték a bevándorlók tömeges befogadását a humanitárius bánásmód jegyében, a Republikánus Párt tagjai közt pedig rengetegen támogatják Trump erőteljesebb fellépését az illegális migrációval szemben.

Az ICE tevékenységét így kiemelt figyelem övezi mindkét párt támogatóinak részéről.

Amerikai szövetségi ügynök Chicagóban, egy ICE-ellenes demonstráción. Fotó: Scott Olson/Getty Images

Az ICE körüli botrányok sokrétűek, viszont nagyjából a következő elemekkel magyarázhatók:

Az ICE ügynökei páncélozott járművekkel, gépkarabélyokkal, félkatonai ruházatban járnak végig jellemzően demokrata vezetésű, bevándorlás-barát politikát folytató városokat. A települések, államok vezetése ráadásul sok esetben explicit felszólította a Trump-adminisztrációt arra, hogy ne küldjenek szövetségi ügynököket közösségeikbe. Az arcukat fedő ügynökök elvisznek otthonukból olyan személyeket, akik akár évtizedek óta is lakhattak (illegálisan) abban a közösségben, amely eddig védte őket. A képek és videók miatt, melyeken az látható, hogy maszkos, fegyveres emberek védett közösségek tagjait rángatják ki otthonukból, egyes kritikusok fasiszta szervezetek működéséhez hasonlítják az ICE-t. Az ICE többször is behatolt olyan intézményekbe, melyek átkutatásához (bizonyos államokban) bírói végzés kell – az elnöki parancs nem elég. Gyerekeket vittek el iskolákból, magánlakásokból, komplett családokat deportáltak olyan országokba, ahol soha nem éltek. A legnagyobb botrányt az ICE és az őket segítő Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) vélt vagy valós túlkapásai váltották ki, melyek során már két amerikai állampolgár is életét vesztette. A 37 éves Renée Good és a szintén 37 éves Alex Pretti két egymástól független hatósági incidens során vesztette életét, idén januárban Minneapolisban. Good megpróbált elhajtani az ICE / CBP intézkedésének helyszínéről, amikor lelőtték, Alex Prettinél pedig fegyvert találtak a határrendészet szövetségi ügynökei. Goodot azzal vádolta meg a Trump-adminisztráció, hogy megpróbált elütni egy ICE-ügynököt (felvételek alapján ez erősen kétségbe vonható), Prettit pedig azzal vádolják, hogy tüzet akart nyitni az ICE / CBP tagjaira (videók alapján úgy fest, Prettitől már elvették a fegyverét, mielőtt lelőtték).

A Trump-adminisztráció és a Republikánus Párt jelentős része továbbra is az ICE és a CBP fellépésének jogszerűségét hangsúlyozza, az Egyesült Államok nagyvárosaiban viszont országos tiltakozások zajlanak a szervezetek tevékenysége ellen.

A legtöbb ellenzéki aktivista Trump elnök személyes felelősségét is felveti, mivel ő bővítette ki az ICE jogi és pénzügyi mozgásterét, valamint ő rendelte el a tömeges deportálásokat.

E döntések nélkül – érvelnek – a jelenlegi társadalmi feszültségek és a tragikus kimenetelű incidensek egy része nagy valószínűséggel soha nem következett volna be.

Milyen esélyek vannak az ICE feloszlatására?

Maszkos ICE és CBP ügynökök Minnesotában. Fotó: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Ahogy ezen sorok íródnak, az Egyesült Államok nagyvárosaiban tízezrek tüntetnek az ICE feloszlatásáért – az amerikai állampolgárok halála után úgy tűnhet, a momentum az ő oldalukon van, akár el is érhetik, hogy a bevándorlási szervezetek működését korlátozzák, alaposan megreformálják.

Elképzelhető, hogy sikerül elérni, hogy egy-két demokrata „menedékvárosból” elküldjék az ICE-t, korlátozzák a szervezet tevékenységét, esetleg néhány tréning legyen az ICE-ügynökök fellépésének mérséklésével kapcsolatosan.

Az viszont, hogy az amerikai lakosság egésze szembe fordulna az ICE tevékenységével és emiatt a szervezet a végóráit élné, abszolút nem jelenthető ki.

Miközben a demokrata szavazók jelentős része fasiszta erőszakszervezetnek tartja az ICE-t, amely Trump személyes parancsára terrorizálja közösségeiket, a republikánusok jelentős része úgy látja, az ICE tevékenysége egy olyan problémát kezel, mellyel régóta erőteljesebben foglalkozni kellett volna – ez pedig az illegális bevándorlás és az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekmények megfékezése.

Republikánus oldalon sokan úgy gondolják, eredménytelen volt eddig „szép szóval” próbálkozni, az ICE erőteljesebb fellépése időszerű.

Az ICE tevékenysége, ahogy az illegális bevándorlás is, továbbra is megosztó téma marad az Egyesült Államokban, a most látható erőszakos események pedig csak tovább növelik majd a két párt szavazóinak széthúzását. Ennek biztosan hatása lesz az idén esedékes időközi választásokra – súlyos republikánus vereség esetén lehet, hogy a demokrata Kongresszus megpróbálja valamilyen módon megnyesni az ICE tevékenységi körét. Ez viszont a republikánus szavazók jelentős részében nem azt a reakciót váltja majd ki, hogy „na végre, ideje volt egy kicsit visszavenni,” hanem azt, hogy a demokraták megint egy olyan intézkedést tesznek tönkre, amely végre jól működött és „rendet rakott” Amerikában.

Címlapkép forrása: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images