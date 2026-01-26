  • Megjelenítés
Hűti a kedélyeket a Kreml: ne is reménykedjünk békés megállapodásban!
Globál

Hűti a kedélyeket a Kreml: ne is reménykedjünk békés megállapodásban!

Portfolio
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerint hiba lenne jelentős eredményeket várni az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között elindult béketárgyalásoktól – írja a TASZSZ.

A három ország képviselői pénteken és szombaton Abu Dzabiban ültek le egymással. Konkrét eredményekről nem számoltak be, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont vasárnap bejelentette, 100 százalékban kész van az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum, már csak aláírásra vár.

Peszkov hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hiba lenne jelentős eredményeket várni az Ukrajnával való háromoldalú kapcsolatfelvételektől.

Sok munka van még előttünk

– fogalmazott Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára.

Még több Globál

Jégpáncélba fagyott repülőterek, rekordközeli járattörlések: összeomlott a forgalom a világ egyik legforgalmasabb légtérében

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Megjegyezte, nem valószínű, hogy békés megállapodás születik a tárgyalásokon, de ha folyamatban vannak, akkor meg kell próbálni valamit.

Peszkov hozzátette, a tervek szerint a háromoldalú tárgyalások a jövő héten folytatódnak, de pontos dátum még nincs.

Megjegyezte azt is, egyelőre nincs tervben egy Donald Trump amerikai elnökkel közvetlenül folytatott egyeztetés, de egy ilyenről gyorsan meg tudnak állapodni.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi bejelentést tett Zelenszkij - Ez mindent megváltoztathat!

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility