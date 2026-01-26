Hűti a kedélyeket a Kreml: ne is reménykedjünk békés megállapodásban!

A három ország képviselői pénteken és szombaton Abu Dzabiban ültek le egymással. Konkrét eredményekről nem számoltak be, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont vasárnap bejelentette, 100 százalékban kész van az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum, már csak aláírásra vár.

Peszkov hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hiba lenne jelentős eredményeket várni az Ukrajnával való háromoldalú kapcsolatfelvételektől.

Sok munka van még előttünk

– fogalmazott Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára.

Megjegyezte, nem valószínű, hogy békés megállapodás születik a tárgyalásokon, de ha folyamatban vannak, akkor meg kell próbálni valamit.

Peszkov hozzátette, a tervek szerint a háromoldalú tárgyalások a jövő héten folytatódnak, de pontos dátum még nincs.

Megjegyezte azt is, egyelőre nincs tervben egy Donald Trump amerikai elnökkel közvetlenül folytatott egyeztetés, de egy ilyenről gyorsan meg tudnak állapodni.

