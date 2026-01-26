Kiderült, min dolgozik titokban a német hadsereg: saját műholdrendszerrel váltanák le Musk Starlinkjét

A tervezett közös vállalkozás egy többmilliárd eurós szerződésre pályázna, amely biztonságos, katonai minőségű, alacsony Föld körüli pályán működő műholdas kommunikációs hálózat kiépítésére irányulna a Bundeswehr számára. A tisztviselők a hálózatot "a Bundeswehr katonai Starlinkjeként" emlegetik.

A düsseldorfi székhelyű harcjármű- és fegyvergyártó Rheinmetall, valamint a brémai központú OHB közötti tárgyalások idején az európai védelmi és űripari vállalatok éles versenyt folytatnak a jövedelmező megbízásokért.

Berlin tavaly 35 milliárd eurót ígért katonai űrtechnológiára, mivel Németország gyorsan szeretné bővíteni katonai képességeit, és csökkenteni kívánja függőségét az Egyesült Államoktól.

A Musk tulajdonában álló SpaceX-hez tartozó Starlink jelenleg a világ legnagyobb űralapú szélessávú szolgáltatója: több mint 9000 műholdja biztosít internetkapcsolatot világszerte emberek millióinak. Az eredetileg kereskedelmi célú szolgáltatás gyors adatkapcsolata és könnyen szállítható termináljai létfontosságúvá váltak az ukrán védelmi erők számára az orosz inváziót követően, mivel rendkívül ellenálló harctéri kommunikációt tettek lehetővé, amikor más hálózatok megsemmisültek vagy meggyengültek.

A Starlink időközben elindította Starshield nevű, kifejezetten védelmi és hírszerzési ügyfeleknek szánt szolgáltatását is. Számos ország ugyanakkor – tartva attól, hogy Muskra vagy az Egyesült Államokra szoruljon – saját, biztonságos és szuverén műholdas hálózat kiépítésén dolgozik.

A Novaspace űripari tanácsadó cég becslése szerint Németország az ágazatba áramló források miatt az Egyesült Államok és Kína mögött a világ harmadik legnagyobb űrtechnológiai költőjévé válik.

Európa harmadik legnagyobb műholdgyártójaként az OHB önállóan egyre nehezebben tudna versenyezni, ugyanakkor Németország új, katonai célú műholdas hálózat iránti igénye lehetőséget teremthet kis- és közepes méretű műholdjai piacának bővítésére. A vállalat, amely korábban is szállított radartechnológiás felderítő műholdakat a német hadseregnek, kifejezetten katonai üzletágának erősítésére törekszik. Az OHB a múlt héten emelte idei és jövő évi nyereség- és árbevétel-előrejelzését, részben a katonai űrkiadások várható fellendülésére hivatkozva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images