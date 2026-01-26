Kirobbant a fegyverkezési verseny a feszült régióban: elsöprő háborúra készülnek

Súlyosbodik a biztonsági helyzet az indo-csendes-óceáni térségben, ez a pedig a hosszú évtizedek óta meglévő politikai alapvetéseket is megváltoztatja. A második világháború után a pacifista politikát követő Japánnak sem maradt más választása, mint a fegyverkezés felé fordulás. A folyamatot egyszerre erősítik belső és külső tényezők, a legnagyobb nyomást éppen a szigetország legnagyobb védelmi szövetségese, az Egyesült Államok helyezi Tokióra. A fegyverkezés ugyanakkor nem megy viták nélkül, ráadásul olyan szempontok is bezavarnak, amelyek nehéz helyzetbe hozzák a politikai vezetést.

A paradigmaváltás

Donald Trump amerikai elnök régóta követeli a katonai szövetségeseitől, hogy a korábbiaknál jóval többet költsenek a védelemre. Az elvárások néha egészen magasra kúsznak, volt szó GDP-arányosan 3 százalékos kiadásokról, 5 százalékról, de Tajvan esetében még a 10 százalék is előkerült. Mindez radikális fegyverkezést jelent, amely nem mindenütt arat osztatlan sikert, mivel az emberek máshol jobb helyét látnák az összegnek, például a jóléti szolgáltatásokban. Az Egyesült Államok nyomásgyakorlását gyakran szuverenitási kérdésnek is értelmezték, mivel úgy vélték, hogy minden kormánynak saját joga, hogy eldöntse, mennyit akar a biztonságára költeni. Nem volt ez másképpen Japánban sem, ahol

kifejezetten felháborodott a politikai elit a Washingtonból érkező egyre magasabb követeléseken.

A távol-keleti szigetországban már az is jelentős paradigmaváltásnak számított, hogy szakítottak a korábbi pacifista politikával. Mindez azt jelentette, hogy kizárólag önvédelemre tartottak fenn hadsereget, erre pedig GDP-arányosan kifejezetten keveset, nagyjából 1 százalékot kötöttek. Mivel a világ egyik legerősebb gazdaságáról beszélhetünk, ezért ez is közel 50 milliárd dollárt jelentett évente, amivel Tokió parancsolt a világ egyik legfejlettebb haderejének. A helyzet Kína robbanásszerű gazdasági növekedésével változott meg gyökeresen, Peking szép csendben a hadseregre is elkezdett egyre többet költeni, a befolyását pedig folyamatosan növelte az indo-csendes-óceáni térségben, valamint az Övezet és Út Kezdeményezésen (Belt and Road Initiative – BRI) keresztül a nyugati irányban egyaránt. Kifejezetten az előbbi okozott problémát Japánnak, ezt a sajátos földrajzi környezet okozza.

A japán szigetvilág ugyanis Tajvantól egészen az Oroszországhoz tartozó Szahalinig összefüggő láncolatot alkot, ezzel lényegében falként tornyosulva Kína előtt a keleti irányban. Külön adalékot jelent, hogy a Peking által követelt Tajvantól délre sem nyílik ki az út Kínának, valamint később egy újabb szigetlánc húzódik. Előállt az a Kínának rendkívül kényelmetlen helyzet, hogy a rendkívül hosszú tengerpartja ellenére nincs zavartalan kijutása az indo-csendes-óceáni térségbe, ami határozottan zavarja a döntéshozókat. A tervet is kifejezetten világosan megfogalmazták a bezártságból való kitöréshez: Tajvan megszerzése (esetlegesen a függetlenség gondolatának megerősítése Japán déli szigetvilágán).

Felgyorsult események

A növekvő fenyegetés hatására Japánban is megváltozott a politikai szél, és belátták, hogy a korábbi pacifista politika már nem tartható, szükséges a védelmi kiadások megemelése. A döntéshozók eleinte 2027-et nevezték meg céldátumnak, úgy látták, hogy eddigre az ország képes lehet elérni GDP-arányosan a 2 százalékos védelmi kiadásokat. A növekvő fenyegetés hatására ugyanakkor a japán kabinet 2025 végi döntésével felgyorsították a folyamatokat. Ekkor pótköltségvetést szavaztak meg, mellyel várhatóan megugorják Trump elsődleges követelését, vagyis a 2 százalékot. Az országban a 2025-ös pénzügyi év csak 2026. március 31-én zárul le,

a megszavazott 7 milliárd dolláros kiegészítés pedig 70 milliárd dollárra növeli az összeget.

A kezdeti, körülbelül 9,9 billió jenes költségvetéssel együtt a teljes összeg körülbelül 11 billió jen lesz. Ennek eredményeként elmondható, hogy a 2025-ös pénzügyi évben már elértük a Nemzetbiztonsági Stratégiában meghatározott, a GDP 2 százalékát kitevő szintet

– mondta Koizumi Sindzsiro japán védelmi miniszter.

A bejelentés egyben azt is jelentette, hogy Japán két évvel gyorsabban érte el a 2022-ben kitűzött célját, mint eredetileg tervezték. Akkoriban több kulcsfontosságú, az ország jövőjét hosszú távon meghatározó dokumentumot is nyilvánosságra hoztak, így a Nemzetbiztonsági Stratégiát (NSS), a Nemzetvédelmi Stratégiát (NDS) és a Védelmi Kiépítési Programot (DBP). A helyzet felgyorsulásához hozzájárult, hogy Tokióban a kormányok szokatlanul gyorsan váltották egymást, miközben a szomszédos Kína látványosan növelte az erejét. A sokadik kormányváltást követően 2025 őszén aztán a keményvonalas „Vaslady”, Takaicsi Szanae került a miniszterelnöki székbe. Ő már az első, vezetőként elmondott beszédében lefektette, hogy a biztonsági helyzet rendkívül gyorsan változik, erre pedig reagálniuk kell. A költségvetés megemelésén túl a korábbi dokumentumok felülvizsgálatát is ígérte, ez 2026 végére várható.

A japán védelmi minisztérium fizetésemelésekre és infrastruktúra-fejlesztésre, illetve modernizálásra költi majd a plusz pénzügyi keretet. Ezen felül jut a bevetési készenét fenntartására, a lőszerbeszerzésre és rakétafejlesztésre is. Fontos kérdés a Japánban állomásozó amerikai katonák ügye, Tokió a Mageshima-szigeten épülő katonai létesítményeket, valamint a meglévő bázisok fejlesztését finanszírozza a még a keretből. A szigetország növekedett figyelmet fordít a déli területek megerősítésére, mivel különösen itt okozhat problémát Kína fenyegető aktivitás-növekedése. Fontos, hogy a lakosság szintén hozzájárulását adja a lépésekre. Az önvédelmi erők védelmi fegyvereket és megfigyelő eszközöket telepítenek a térségbe, hogy ezzel jóval nagyobb ehetőség legyen nyomon követni a kínai csapatok mozgását. Kifejezetten Jonaguni került előtérbe, ez Japán Tajvanhoz legközelebb eső területe.

Az apró, mindössze 28,51 km2 méretű sziget azután kapott nagy figyelmet, hogy az új miniszterelnök 2025 novemberében kijelentette, hogy

Kína esetleges Tajvan elleni támadása esetén kénytelen lenne beavatkozni.

BREAKING:Japan refuses to bow down to Chinese pressure over Taiwan and announces that it’s deploying medium-range missiles to Yonaguni Island, just 110 km east of Taiwan.Japan says it’s doing so decrease the likelihood of a Chinese invasion attempt against Taiwan pic.twitter.com/ZNwj0fgVmp https://t.co/ZNwj0fgVmp — Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2025

Ez súlyos diplomáciai vitát robbantott ki Peking és Tokió között, ami minden eddiginél erőteljesebb figyelmet adott a védelmi költségvetés megemelése. Jonaguni itt jött képbe, ugyanis Tokió jelezte, hogy rakétarendszereket telepít ide. Peking ezt úgy értelmezte, hogy támadófegyvereket helyezek oda, ezt Tokió tagadta. Mivel a sziget mindössze alig több, mint 100 kilométerre fekszik Tajvantól, ezért kulcsszerepe lehet egy esetleges invázió esetén. A védelmi miniszter kijelentette, hogy az ide telepítendő közepes hatótávolságú rendszer elsődleges feladata egy külső támadás elhárítása. Ezen a területen a kínai hadihajók is nagyobb kedvvel bukkannak fel, például már a repülőgép-hordozókat is kiszúrták már a közelben. Ezt súlyos fenyegetésnek érzékelték a japán döntéshozók.

Ez egy olyan egység, amelyet a sziget és Japán védelmére terveztek. Más szóval, ez a felszerelés védelmi célokra szolgál, nem pedig más országok megtámadására

– hangsúlyozta Koziumi a rakétarendszerről.

Dilemmák

Tokió jó úton halad a kitűzött célok elérése felé, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez még messze nem az út vége lehet. A költségvetés növelése önmagában még nem elegendő, fontos, hogy hatékonyan költsék is el az összegeket. Japán a saját gyártás felpörgetése mellett az Egyesült Államoktól szerez be modern fegyvereket. Ilyenek például a Tomahawk rakéták, amelyeket hamarosan romboló hadihajókra fognak telepíteni. A 2 százalékos védelmi kiadást a jövőben is fenn kellene tartani, esetleg emelni is kellene, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ezt a kormány miből fogja hosszú távon finanszírozni. 2025 év végén elfogadták a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó költési tervezetet, abban 58 milliárd dollárral számoltak. Ez egymás követően a 12. évben jelent rekordot az ország történelmében. A következő időszakban a következő fejlesztések lesznek kiemelkedőek:

A Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők (JMSDF) négyféle hajó építése,

a SHIELD többrétegű partvédelmi rendszer létrehozása,

tengeralattjárók építése,

az Izumo-osztály helikopter-hordozók módosításai,

különböző típusú rakéták és drónok fejlesztése, illetve beszerzése külső forrásból.

A rivális hatalom fenyegető jelenlétének növekedése miatt a megfigyelési és felderítési képességek növelését is erősítik. A korábban belengetett adóemelések ugyanakkor nem történtek meg, a gazdasági helyzet pedig kulcsfontosságú az országban. A fegyverkezési ütem fenntartásához szükséges a gazdaság felpörgetése, de egyelőre még kérdéses, hogy a miniszterelnök politikája miként alakul a jövőben, ezzel ugyanis több a kérdőjel.

JAPAN UNVEILS A NIGHTMARE FOR WARSHIPS. Japan’s new anti ship cruise missile doesn’t just fly, it barrel rolls.Official footage shows the next gen “New SSM” (Island Defense Missile) spiraling in its final attack run to confuse and evade shipborne close in defense guns… pic.twitter.com/lwnObpU9Il https://t.co/lwnObpU9Il — Defence Index (@Defence_Index) January 20, 2026

Az országban hamarosan alsóházi választásokat tartanak, hogy a kormányzó párt pozícióját megerősítsék, erre kifejezetten jó esélyekkel indulnak. A Kínával kialakult csörte ugyanis alaposan megerősítette Takaicsi Szanae helyzetét,

elfogadottsága a hivatalba lépése óta mért legmagasabb szintre emelkedett, több kutatás 70 százalék fölé méri.

Közben az elutasítottsága alacsony, méréstől függően 10-20 százalék körül mozog. Ezek a számok drasztikus fordulatot jeleznek, az elmúlt években inkább a kormányzati politikát elutasítók voltak többségben. Amennyiben a miniszterelnök lendülete kitart a következő időszakban, akkor visszaszerezheti a stabil többségét a képviselőházban. Az utóbbi évek gyenge eredményei után ez nagy győzelem lenne a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak (LDP), mivel a többségét csak koalíciós megegyezésben tudták biztosítani. A kabinetnek kezdeti lendület fennmaradásához a jövőben valós, elsősorban gazdasági eredményekre szüksége. Ugyanakkor a Nippon megkérdőjelezi, hogy az LDP ebből pontosan mennyit tud hasznosítani, ugyanis Takaicsi népszerűsége valóban páratlanul magas, de a pártjáé nem.

PM Takaichi's cabinet approval rating has slipped to 67%, down 8 percentage points from December, in the latest Nikkei poll. Why?https://t.co/cgg1OWniv6 pic.twitter.com/lRFGjqPt2X https://t.co/cgg1OWniv6 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 26, 2026

A szemléletben jelentős változást hozhat, hogy 26 évnyi koalíciós partnerség után az LDP szakított a pacifista Komeitóval, ez pedig a kormányt sem kényszeríti (annyira) a védelmi kiadásokkal kapcsolatos visszafogottságra. A 2 százalékos cél gyors elérése az Egysült Államok elismerését kivívta, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez még mindig nem éri el azt a szintet, amit Donald Trump korábban elvárásként megnevezett.

A választás kulcsfontosságú lehet abban, hogy a szigetország a jövőben is fenntartsa a fegyverkezési politikáját, ezzel lényegében visszatérve a globális katonai hatalmak élmezőnyébe. Nyilvánvaló, hogy ez a szomszédos

Kínában komoly aggályokat kelt, azzal riogatnak, hogy a „birodalmi tudat ébred újjá”, utalva ezzel a Császárság második világháborút megelőző terjeszkedésére.

Ugyanakkor a kínai csörte komoly veszélyekkel fenyeget: a szomszédos nagyhatalom a legnagyobb kereskedelmi partner, miközben a modernizáláshoz elengedhetetlen termékek korlátozása fenyeget. Január 6-án Peking a kettős felhasználású eszközök, a mágnesek és ritkaföldfémek kereskedelmét is szigorúan szabályozta a japán cégeknek. A korábbi súlyos viták – például 2010-ben vagy 2012-ban – arra utaltak, hogy a feszültséget fel tudták oldani, ugyanakkor a mostani helyzet éppen a fegyverkezés miatt más. Mindkét hatalom egyre inkább biztonsági fenyegetésként tekint a másikra és emiatt egyre nagyobb hadsereget építenek. A fegyverkezést most segítheti az a tény is, hogy a lakosság jelentős része tényleg reális veszélynek érzékeli Kína nyomulását, viszont hamarosan újra a gazdasági szempontok érvényesülhetnek, ezért

a politikai elit is igyekezhet most gyorsan kihasználni ezt a támogatottságot a céljaik eléréséhez.

Címlapkép forrása: Tomohiro Ohsumi/Getty Images