Megkezdődött a per, amely örökre megváltoztathatja a közösségi média jövőjét - egy 19 éves lány vádolja a legnagyobb techcégeket

A kaliforniai bíróságon zajló per egy 19 éves nő, K.G.M. ügyét tárgyalja. A fiatal azt állítja, hogy gyerekkora óta függővé vált a cégek platformjaitól azok figyelemfelkeltő felépítése miatt. Szerinte az alkalmazások hozzájárultak depressziója kialakulásához és öngyilkossági gondolatok megjelenéséhez.
Ez az első olyan per, amelyben a techóriásoknak bíróság előtt kell védeniük magukat termékeik feltételezett káros hatásai miatt.
Az esküdtszéknek el kell döntenie, hogy a vállalatok gondatlanul jártak-e el, és hogy az alkalmazások használata a lány depressziójának egyik meghatározó oka volt-e, vagy inkább más tényezők játszottak nagyobb szerepet.
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója várhatóan tanúvallomást tesz. A vállalat amellett fog érvelni, hogy nem a vállalat termékei okozták K.G.M. mentális egészségügyi problémáit. A Snap január 20-án egyezséget kötött a felperessel. A YouTube pedig azt hangsúlyozza majd, hogy platformja alapvetően különbözik az Instagramhoz vagy a TikTokhoz hasonló közösségi médiumoktól.
Miközben a per zajlik, ugyanezek a techcégek országszerte igyekeznek meggyőzni a kritikusokat arról, hogy termékeik biztonságosak a tinédzserek számára. Olyan eszközöket vezettek be, amelyek szerintük nagyobb kontrollt adnak a szülőknek gyermekeik platformhasználata felett, és dollármilliókat költöttek ezek népszerűsítésére.
A Meta 2018 óta szülői műhelyeket szervez amerikai középiskolákban a tinédzserek online biztonságáról. A TikTok hasonló rendezvényeket támogat helyi szülő-tanár szervezetekkel együttműködve. A YouTube anyavállalata, a Google pedig a cserkészlányokhoz fordult: a lányok a cég logójával ellátott jelvényt szerezhetnek, miután elvégeznek egy, az online biztonságról szóló képzést.
A cégek olyan ügyvédeket is felbéreltek, akik korábban nagy nyilvánosságot kapott függőségi perekben képviseltek vállalatokat, többek között az opioidválsággal vagy a videojáték-függőséggel kapcsolatos eljárásokban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
