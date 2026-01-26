  • Megjelenítés
Megszólalt a német kancellár Grönland helyzetéről
Globál

Megszólalt a német kancellár Grönland helyzetéről

MTI
Friedrich Merz kancellár Németország szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönlandot az Északi-tenger mentén található országok hétfői hamburgi csúcstalálkozóján.

Dánia és Grönland lakói számíthatnak szolidaritásunkra

- hangoztatta Friedrich Merz német kancellár, hozzátéve, hogy Európa többet fog tenni az Északi-sark térségének biztonságért. "Ez közös transzatlanti érdekünk" - húzta alá.

Merz felidézte, hogy az Egyesült Államok egykor több mint 30 ezer katonát állomásoztatott a Dániához tartozó szigeten. "Mára már csak mintegy 200-an lehetnek" - mondta.

Az amerikaiaknak két nagyobb katonai támaszpontjuk is van Grönlandon.

Még több Globál

Felszólít Zelenszkij: ennél gyorsabban kell reagálni

Új törvény lépett hatályba az orosz megszállás alatt: egyik napról a másikra lehetetlenné vált a menekülés

Robban a botrány: ez a brit hajócég segítette titokban Oroszországot

Közös erőfeszítést látok szükségesnek, hogy jobban megvédhessük az Északot

- tette hozzá.

A tanácskozáson Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a "NATO és azon belül annak európai pillére már most milyen erősen védi Észak-Európát, illetve milyen szoros az európai és amerikai hadseregek és hírszerzések közötti együttműködés" - idézte őt Merz. "Európai oldalról a kérdésben nincs ismerethiány. Van egy közös cselekvési feladat a NATO számára. És ez az amerikaiakra éppúgy vonatkozik, mint az európaiakra" - tette hozzá a német kancellár.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó igényének visszautasítására utalva kijelentette, hogy Európa az utóbbi hetekben megmutatta erejét és összetartását.

A csúcstalálkozón a Északi-tenger partvidékén fekvő országok elhatározták, hogy közösen fejlesztik a tengeri szélerőműveket, és országhatárokon átnyúló hálózatot hoznak létre belőlük, hogy Európa energiaellátása függetlenebbé és ellenállóbbá váljon.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility