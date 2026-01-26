Megszólalt a német kancellár Grönland helyzetéről

Friedrich Merz kancellár Németország szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönlandot az Északi-tenger mentén található országok hétfői hamburgi csúcstalálkozóján.

Dánia és Grönland lakói számíthatnak szolidaritásunkra

- hangoztatta Friedrich Merz német kancellár, hozzátéve, hogy Európa többet fog tenni az Északi-sark térségének biztonságért. "Ez közös transzatlanti érdekünk" - húzta alá.

Merz felidézte, hogy az Egyesült Államok egykor több mint 30 ezer katonát állomásoztatott a Dániához tartozó szigeten. "Mára már csak mintegy 200-an lehetnek" - mondta.

Az amerikaiaknak két nagyobb katonai támaszpontjuk is van Grönlandon.

Közös erőfeszítést látok szükségesnek, hogy jobban megvédhessük az Északot

- tette hozzá.

A tanácskozáson Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a "NATO és azon belül annak európai pillére már most milyen erősen védi Észak-Európát, illetve milyen szoros az európai és amerikai hadseregek és hírszerzések közötti együttműködés" - idézte őt Merz. "Európai oldalról a kérdésben nincs ismerethiány. Van egy közös cselekvési feladat a NATO számára. És ez az amerikaiakra éppúgy vonatkozik, mint az európaiakra" - tette hozzá a német kancellár.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó igényének visszautasítására utalva kijelentette, hogy Európa az utóbbi hetekben megmutatta erejét és összetartását.

A csúcstalálkozón a Északi-tenger partvidékén fekvő országok elhatározták, hogy közösen fejlesztik a tengeri szélerőműveket, és országhatárokon átnyúló hálózatot hoznak létre belőlük, hogy Európa energiaellátása függetlenebbé és ellenállóbbá váljon.

