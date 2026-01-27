  • Megjelenítés
Európában is megvetik a lábukat Trump bevándorlási ügynökei: felháborodtak a téli olimpia előtt
Globál

Európában is megvetik a lábukat Trump bevándorlási ügynökei: felháborodtak a téli olimpia előtt

Portfolio
Egyre nagyobb felháborodást vált ki Olaszországban, hogy az ICE amerikai bevándorlási ügynökei is részt vesznek a jövő havi téli olimpia biztosításában, miután az Egyesült Államokban két civil is meghalt egy bevándorlási razzia során - írta meg a CNN.

Jelenlegi és volt parlamenti képviselők felszólították Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, hogy akadályozza meg az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság, az ICE embereinek milánói bevetését.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium megerősítette az olasz sajtó értesüléseit. A tárca szóvivője közölte: az ICE az olimpián kizárólag biztonsági feladatokat lát el,

és semmilyen bevándorlási műveletet nem hajt végre külföldi ország területén.

Az ügynökség az amerikai Diplomáciai Biztonsági Szolgálatot támogatja, miközben minden biztonsági művelet teljes mértékben olasz fennhatóság alatt marad.

Az AP által megszólaltatott illetékesek szerint a korábbi olimpiákon több amerikai ügynökség is támogatta az amerikai diplomaták biztonságát, köztük az ICE nyomozati részlege, a Homeland Security Investigations (HSI). Az HSI globális jelenléttel rendelkezik, és

az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) – amely alá az ice is tartozik – bevett gyakorlata, hogy biztonsági támogatást nyújtson nagy nemzetközi eseményeken.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter igyekezett megnyugtatni az aggodalmaskodókat és kritikusokat.

Nem az utcákon fogják fenntartani a közrendet, hanem a műveleti központokban működnek együtt velünk

- mondta egy olasz rádiónak. Hozzátette: az olasz belügyminiszter találkozón egyeztet az amerikai nagykövettel, hogy pontosítsák a hatásköröket.

Nem mintha az SS érkezne

- fogalmazott Tajani, utalva a náci Németország paramilitáris rendfenntartó egységeire (Schutzstaffel).

Giuseppe Conte volt olasz miniszterelnök szerint a kormánynak világos és szigorú korlátokat kell felállítania.

Az Egyesült Államok-beli utcai erőszak és a gyilkosságok után most megtudjuk, hogy ICE-ügynökök jönnek Olaszországba biztosítani a milánói-cortinai olimpiát. Ezt nem engedhetjük meg

- írta közösségi oldalán.

Giuseppe Sala, Milánó polgármestere kijelentette: nem tartanak igényt az ICE részvételére az olimpia biztosításában.

Ez egy olyan milícia, amely öl. Milánóban nem szívesen látjuk őket

- fejtette ki. Szerinte az ügynökség módszerei összeegyeztethetetlenek az olasz demokratikus rendfenntartási elvekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

