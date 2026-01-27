  • Megjelenítés
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Portfolio
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszélt a nyilvánosság előtt az orosz haderővel kapcsolatos legfrissebb eseményekről a fronton – írja a TASzSz.

A beszámoló szerint az Orosz Fegyveres Erők a frontvonal minden szakaszán előrenyomultak, tovább folytatják a támadó hadműveleteket. Geraszimov arról beszélt, hogy 2026-ban eddig 17 települést foglaltak el, ami azt jelentette, hogy

mintegy 500 négyzetkilométernyi területet vontak orosz ellenőrzés alá.

A vezérkari főnök akkor tette ezeket a kijelentéseket, amikor látogatást tett a „Nyugat” csoportnál.

Független forrásokból egyelőre nem lehet megerősíteni a kijelentést. Az Európát érintő januári hideg a frontvonalat is nagyon keményen érintette, emiatt a harcok intenzitása megváltozott. A fagy egyes katonai eszközök bevethetőségét is kikezdte, emiatt például a száloptikás drónokat nehezebben lehet alkalmazni, ami kulcsfontosságú a rohamcsapatok támadásainak elhárításánál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

