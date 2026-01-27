  • Megjelenítés
Súlyos területi vita robbant ki Oroszország és a szomszédja között, de van egy csavar a történetben
Globál

Súlyos területi vita robbant ki Oroszország és a szomszédja között, de van egy csavar a történetben

Portfolio
Súlyos diplomáciai vita robbant ki Oroszország és Észtország között, miután a Kreml szerint a balti térségben található szomszédja súlyos kijelentést tett – írja a Ria Novoszty.

Igor Taro észt belügyminiszter még 2025 őszén adott egy interjút, melyben utalt arra, hogy a határ mentén, a Pszkov megyében fekvő Pecsori járást lénygében „észt területként” kellene kezelni. Pontosította is, hogy mire gondolt: szerinte a helyi lakosok útleveleiben a megváltoztatják a javaslata alapján a megjelölést. Ahogy arra számítani lehetett, ez nem maradt válasz nélkül Moszkvától, Kamran Abilov, tallinni ügyvivő szólalt meg. Kijelentette, hogy

„Észtország állításai elfogadhatatlanok”, valamint provokatívnak nevezte azokat.

Moszkva és Tallinn között 2005-ben született határmegállapodás, de ez nem hozott valódi megoldást, ezért később további dokumentumokat kellett a feleknek aláírniuk. A két országnak egymásnak ellentmondó hivatkozási alapot tekint valósnak, ezért a határkérdés lényegében máig nem megnyugtatóan megoldott. Ameddig az észtek az 1920-as tartui békére hivatkoznak, addig az oroszok a posztszovjet helyzetet hangsúlyozzák.

Szergej Lavrov orosz és Urmas Paet akkori észt külügyminiszter új megállapodásokat írt alá a Narva-öböl és a Finn-öböl államhatáráról és tengeri elhatárolásáról. Akkor azt is lefektették, hogy nincsenek területi követeléseik egymással szemben, apró szépséghiba, hogy ezeket még a parlamentek nem ratifikálták. Mindez azt jelenti, hogy

Észtország és Oroszország között jelenleg nincsen jogilag hatályos határvonal, a térképeken is ismert vonalat „kontrollvonalnak” nevezik, mutatva, hogy melyik fél jelenleg meddig ellenőrzi a területet.

Tallinn az esetleges orosz támadás kivédésére egy határkerítés felépítése mellett döntött.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

