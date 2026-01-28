A Béketanács teljhatalmat adna Trumpnak, minden eszközt bevethet a háborús gócpontban

A Magyarországot is soraiban tudó testület múlt héten tartotta alakuló ülését a svájci Davosban. Ekkor többek között Azerbajdzsán és Katar is aláírta az alapító okiratot, amely célul tűzi ki a "konfliktusok által érintett vagy fenyegetett területeken tartós béke biztosítását".

A The New York Times által megszerzett határozattervezet szerint Trump elnökként kinevezhetné a Gáza irányításában részt vevő vezető tisztségviselőket, és meghatározhatná feladatköreiket. Ide tartozna az övezetet adminisztráló palesztin testületet felügyelő "főképviselő", valamint a biztonságot szavatoló nemzetközi stabilizációs erők parancsnoka is.

Az elnöknek joga lenne a Béketanács határozatainak jóváhagyására, sürgős esetekben pedig azok felfüggesztésére.

A január 22-i keltezésű dokumentumot Trump egyelőre nem írta alá. Három, a tervezetről tájékoztatott tisztviselő megerősítette a dokumentum hitelességét, ugyanakkor azt mondták, hogy a szöveg még egyeztetés alatt áll.

A Béketanács létrehozásának gondolata először Trump tavaly szeptemberben bejelentett, 20 pontos tervében jelent meg, amely az Izrael és a Hamász közötti, a palesztin enklávét elpusztító, kétéves háború lezárását célozza. Novemberben az ENSZ Biztonsági Tanácsa mandátumot adott a testületnek a gázai tűzszünet fenntartását célzó amerikai erőfeszítések részeként.

A Trump-kormányzat ebben a hónapban jelezte, hogy a szervezet más konfliktusokkal is foglalkozna, ezek pontos keretei azonban még nem ismertek.

Miközben egyes országok lelkesen csatlakoztak Trump meghívására, mások – köztük olyan szoros amerikai szövetségesek, mint Franciaország és Nagy-Britannia – visszautasították a részvételt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kijelentette, hogy Spanyolország nem csatlakozik, mert a testület kizárja a Palesztin Hatóságot, és az ENSZ keretein kívül működik.

A Béketanácsot az aláíró nemzetek vezetői alkotják, így például Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Trump elnökletével. Trump jogosult lenne saját utódját is kijelölni. A testület alatt egy végrehajtó bizottság működik. A Fehér Ház január 16-án jelentette be a végrehajtó bizottság hét tagját, köztük Jared Kushnert, Trump vejét, valamint Tony Blairt, Nagy-Britannia korábbi miniszterelnökét. A tervezet szerint Susie Wiles, az elnök kabinetfőnöke, és Martin Edelman New York-i ingatlanjogász szintén a bizottság tagja lenne.

A tervezet egyértelművé teszi, hogy az Egyesült Államok irányítja Gázát, a többi ország és szervezet pedig támogató szerepet tölt be

– mondta Michael Ratney, az Egyesült Államok korábbi jeruzsálemi főkonzulja. Hozzátette, hogy a határozat jogi státusza bizonytalan, de szerinte „a gázaiak kétségbeesettek, és bármi, ami javíthatja az életüket, beleértve a 20 pontos tervet is, megéri a próbálkozást”.

A tervezet értelmében a Béketanács koordinálná Gáza újjáépítését – ez hatalmas vállalkozás, amely várhatóan több tízmilliárd dollárba kerül, és évekig tart majd. A testület feladata lenne a humanitárius segélyek eljuttatásának összehangolása is. A dokumentum "humanitárius zónák" létrehozását is előirányozza, ahol az emberek biztonságosan férhetnek hozzá a segélyekhez.

A szöveg néhány különösen bonyolult kérdést is érint: előírja például, hogy a Hamásszal bizonyítottan együttműködő, azt beszivárgással segítő vagy befolyása alatt álló személyek és szervezetek nem vehetnek részt Gáza irányításában vagy újjáépítésében. A Hamász vezette kormányzatban ugyanakkor több tízezer köztisztviselő és biztonsági alkalmazott dolgozott, köztük egészségügyi szakemberek, rendőrök és mentősök.

A dokumentum részletezi Nyikolaj Mladenov, a közel-keleti békéért felelős korábbi ENSZ-megbízott szerepét is, akit a Fehér Ház Gáza első főképviselőjévé nevezett ki. A határozat szerint Mladenov szorosan felügyeli majd a területet irányító, palesztin technokratákból álló Nemzeti Igazgatási Bizottság és a rendőrség munkáját, és irányítja ezek napi tevékenységét.

Címlapkép forrása: Hivatalos fehér házi fotó, Daniel Torok