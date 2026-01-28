Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az egész Iránt felforgató, évek óta nem látott intenzitású tüntetéshullám kellős közepén érkezett a bejelentés: Donald Trump amerikai elnök ismét fontolgatja a katonai csapást a perzsa állam ellen. Az eszkaláció esélye most különösen nagy, hiszen Washington tavaly júniusban története során először tényleg bombázta az iráni nukleáris komplexumokat, idén januárban pedig Venezuela elnökét is elrabolták. Mostanra eljutottunk oda, hogy Trump katonai intervencióval való fenyegetéseit mindenkinek komolyan kell venni, de miben más Irán, mint Venezuela, és mekkora az esély az újabb amerikai támadásra? Nézzük.

A Fehér Ház legújabb fenyegetése hivatalosan abból ered, hogy az iráni tüntetések során az iszlamista rezsim független becslések szerint végzett 5-6 ezer emberrel. Trump bejelentete, hogy „úton a segítség”, mostanra azonban nagyon úgy néz ki, hogy a tüntetések nehezét sikerült átvészelnie Teheránnak.

A nemzetközi kapcsolatok kegyetlen realitása az, hogy pusztán a civil lakosság megsegítése érdekében nem igazán szoktak nagyhatalmak támadó műveleteket folytatni, maximum ürügyként használják fel azokat.

De mi most Trump problémája?

Az 1979-es forradalom óta az Egyesült Államok és Irán kapcsolata nagyjából folyamatosan rossz volt. Trump retorikája már első elnöki ciklusa alatt is a perzsák atomprogramját jelölte meg fő fenyegetésként, de ehhez hozzájön még két tényező:

Teherán aktívan támogat több olyan közel-keleti proxyszervezetet, melyek veszélyt jelentenek az amerikai katonákra. Pillanatnyilag a legnagyobb fenyegetést az iraki Népi Mobilizációs Erők (PMF) nevű ernyőszervezet iránpárti milíciái jelentik.

Irán elhelyezkedéséből fakadóan geopolitikai csomópont: a világ tengeri olajkereskedelmének 25-30%-a halad keresztül a részben Teherán által ellenőrzött Perzsa-öblön.

Nagyon leegyszerűsítve tehát a mindenkori amerikai államvezetés legnagyobb problémája az, hogy

egy ellenségesen viselkedő politikai entitás csücsül a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán, ráadásul potenciálisan atomfegyverekkel is rendelkezhet.

Washington egyébiránt a maximális nyomásgyakorlás mellett továbbra is nyitva tartja a tárgyalás lehetőségét: Trump éppen hétfőn jelentette be, hogy elkerülhető az amerikai katonai beavatkozás abban az esetben, ha Teherán lemond az atomprogramjáról, illetve elengedi a közel-keleti milíciák kezét. A bejelentés mondjuk pont egybeesett az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó kötelékének Ománhoz érkezésével.

Tud-e támadni Washington? Meg tudja-e védeni magát Irán?

Bár Teherán pillanatnyilag hangosan zörgeti a kardot, és „teljes megsemmisüléssel” fenyegeti a környéken mozgolódó amerikai köteléket – ennek megtámogatására egy nem túl igényes AI-generált videóban jól fel is robbantották a Lincolnt -, illetve érkeztek hírek arról, hogy Oroszország extra légvédelmi rendszereket szállított a perzsa államba, az irániak védelmi képességei minimum kérdésesek.

A júniusi, Izrael és az Egyesült Államok által iráni célpontok ellen indított légicsapás-sorozatban Teheránnak összesen egy darab Hermes 900-as drónt sikerült lelőnie, ez a gép pedig nagyságrendekkel könnyebb célpont még az izraeli F-16 vadászbombázónál is, a jóval komolyabb technológiai színvonalat képviselő F-35-ösökről és az amerikai támadás során bevetett B-2 Spirit bombázókról nem is beszélve.

A B-2-esek egyébként remek indikátorai annak, hogy ha tervez is Washington egy katonai beavatkozással – ami nagyon valószínű -, erre nem az elkövetkező napokban fog sor kerülni. Bár pillanatnyilag nincs biztos információ arról, hogy egészen pontosan hány Spirit állomásozik a Közel-Keleten, ezeknek a gépeknek minden mozgását árgus szemekkel figyeli a sajtó, jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy az Indiai-óceánon a legutóbbi Irán elleni támadás során állomásoztatott hat bombázóból (összesen 19 ilyen gépe van Washingtonnak) párat más légibázisra reptettek.

Az amerikaiak legendás lopakodó bombázójának, a B-2-nek minden megmozdulása nagy figyelmet szokott kiváltani. Forrás: Wikimedia Commons

Bár a Lincoln köteléke önmagában is számottevő pusztítóerőt képvisel, egy venezuelaihoz hasonló katonai művelethez jóval nagyobb kontingensre lenne szükség,

így egy amerikai támadás előjele leginkább az lenne, ha Washington elkezdene több hajót, több embert, illetve több repülőgépet mozgatni a régióba.

Mit lőne Amerika?

Mivel Trump leggyakrabban hangoztatott aggálya az iráni atomprogram, egy amerikai támadás esetén az iráni nukleáris létesítmények első ránézésre logikus célpontot jelentenének, akad azonban egy komoly bökkenő: bár Washington, Jeruzsálem és Teherán is adott hírt arról, hogy a júniusi támadások komoly károkat okoztak, a bombázások valós hatásai lényegében ismeretlenek. Egyáltalán nem lehet kizárni, hogy az izraeli-amerikai tengely propagandisztikus okokból túlozta el az akciók sikerét, a perzsák pedig direkt mentek bele ebbe a játszmába, miközben kijavíthatatlan károkat egyik komplexum sem szenvedett el.

Five months after the strikes on Fordow, it still looks like Iran gave up on the site for the time being, indicating the Fordow enrichment halls were more damaged than many expected.Compared to other sites in our comprehensive assessment of the current status of Iran’s nuclear… pic.twitter.com/XG6xxzoxUX https://t.co/XG6xxzoxUX — Inst for Science (@TheGoodISIS) November 24, 2025

Nicolas Maduro januári elrablását követően többen úgy gondolták, hogy Trump Iránban is kormányváltást szeretne, ez viszont nem túl valószínű: egyfelől míg Madurót lényegében az Államok „hátsó kertjéből” rabolták el, addig Ali Hámenei ajatollah fizikailag is rettentő messze van az amerikai csapatoktól, az elrablását firtatni sem érdemes, másfelől egy merénylet egyáltalán nem biztos, hogy Washington szemszögéből pozitív eredményt hozna. Az iráni ideológiai-politikai vezetést magáénak tudó Forradalmi Gárda elképesztő mélységekben ágyazta be magát az ország kulturális és gazdasági életébe, ezt a mélyállamot pedig a politikai felsővezetés lefejezésével nem igazán lehet megszűntetni. A gondokat csak tetézi, hogy ha Iránban valamiféle polgárháború robbanna ki, akkor még mindig ott lenne pár száz kilónyi dúsított uránium,

ez pedig még az amerikaiak szerint is jobb helyen van az ellenséges, de pragmatikus iráni vezetés kezében, mint valamilyen szélsőségesebb iszlamista szervezetnél.

Ha Washington meg is támadja az iráni atomprogram komponenseit, igen jó esély van rá, hogy ezt a Venezuelában is látott ’Shock and Awe’ módszerrel tenné, azaz párhuzamosan rommá lőné az ország katonai képességeit is. Ez ugyanakkor költséges megoldás, hiszen míg Venezuela esetében leginkább a főváros környékére korlátozódtak az akciók, addig az iráni célpontok jóval szétszórtabban helyezkednek el egy kétszer nagyobb országban.

A bombázásokkal ugyanakkor Trumpnak valószínűleg nem az lenne a célja, hogy tényleg elpusztítsa az iráni atomprogramot, sokkal inkább tárgyalásra akarja bírni Teheránt, amire valószínűleg a rezsim is több hajlandóságot mutatna akkor, ha a fegyveres erejét az amerikaiak ócskavassá lövik.

Címlapkép forrása: Zachary Pearson- U.S. Navy via Getty Images