Európa továbbra is veszélyesen függ az amerikai fegyverektől

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump január 21-i, Grönland elfoglalásával kapcsolatos látszólagos visszalépése után az európai vezetők fellélegeztek. A transzatlanti kapcsolatban keletkezett repedések azonban tartósnak látszanak. Ezek arra mutatnak rá, ami Trump Fehér Házba való visszatérése óta egyértelművé vált: Európának sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért, beleértve Ukrajnáét is. Már jelentős előrelépést tettek e téren az európaiak. Számos képesség vonatkozásában azonban Európa továbbra is az amerikai fegyverektől függ, és az ez alóli felszabadulás évekig, sőt évtizedekig fog tartani.

A NATO tavaly júniusi csúcstalálkozóján a tagállamok, köztük az európai országok és Kanada, kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2035-re a GDP 5%-ára emelik védelmi kiadásaikat. (A valóságban 3,5%-os rátáról van szó, a fennmaradó részt pedig a védelmi szektorhoz lazábban kapcsolódó kiadásokra kell fordítani.) Az európai védelmi kiadások összege nominálisan már most 50%-kal magasabb, mint volt 2022-ben. A következő öt évben várhatóan évi 500-700 milliárd euróra (588-823 milliárd dollárra) emelkednek ezen kiadások, és a teljes összeg mintegy 30%-át új fegyverek vásárlására fordítják majd.

Az európai országok tavaly megállapodtak abban is, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás elsődleges biztosítói lesznek. Most amerikai fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára (amelyeket a Biden-kormányzat adományozott volna) a NATO úgynevezett priorizált ukrán szükségletek listája (PURL) nevű kezdeményezése keretében. Európa eddig 5 milliárd dollárt (4,3 milliárd eurót) biztosított a PURL keretében, és a cél az, hogy az év hátralévő részében havonta körülbelül 1 milliárd dollárral folytassák ezt a finanszírozást.

Hosszabb távon Európa terve az volt, hogy Trump kedvében járjon és megnyugtassa, remélve, hogy a NATO amerikai vezetésű struktúrája a lehető legtovább fennmarad, miközben felkészül annak esetleges megszűnésére. Abból indult ki az európai álláspont, hogy az USA NATO-ból való esetleges kivonulása fokozatos lesz. Eszerint Európának legalább öt éve, talán egy évtizede lenne arra, hogy újrafegyverkezzen, és lemásolja az egyedülálló amerikai képességeket. Utóbbiak közé tartozik

a légi és térinformatikai hírszerzés, megfigyelés és felderítés (ISR);

a parancsnoki és irányítási rendszerek (C2);

a stratégiai légi szállítás;

a földi, precíziós, nagy hatótávolságú csapásmérő képesség;

valamint a hiperméretű felhőalapú számítástechnikai kapacitás.

A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) agytröszt csak az új fegyverrendszerek platformjai esetében 226-344 milliárd dollárra becsüli a NATO-hoz rendelt amerikai nem nukleáris képességek kiváltásának költségeit. De még ha Európa növekvő védelmi költségvetései fedezni is tudják ezt az összeget, sok képesség lecserélése évekig tart, különösen, ha ezt a nehéz feladatot az európai védelmi iparnak kell elvégeznie.

Forrás: The Economist

Még ha a még mindig homályos, az Északi-sarkvidék biztonságáról szóló "keretmegállapodás" – amelyről Trump azt mondta, hogy nyélbe ütik – létrejön, Trump a NATO-szövetségesekkel szembeni lenézését többször is kifejezte, és szokása, hogy fenyegetésekkel próbálja elérni céljait. Nem nehéz elképzelni, hogy Európa folyamatos katonai függőségét Trump arra használja fel, hogy nyomást gyakoroljon Európára. Felfüggesztheti például a PURL-t, arra hivatkozva, hogy Amerikának szüksége van az európaiak által megvásárolni kívánt fegyverekre.

Az Ukrajnára gyakorolt hatás talán nem lenne döntő, de komoly következményekkel bírna. Az ország meggyengült rakétavédelme már most sem képes elég orosz drónt és rakétát kiiktatni, amelyek porrá zúzzák a villamosenergia-hálózatát. A földi telepítésű Patriot légvédelmi rakéták, valamint az ukrán F-16-os vadászgépek által használt AIM rakéták szállításának felfüggesztése nagyon súlyos következményekkel járhat. Európa emellett nem tudja Ukrajnát GMLRS földi támadó rakétával sem ellátni.

A NATO Amerikától való függősége azonban jóval túlmutat Ukrajnán.

A Pentagon még nem tette közzé az amerikai erők globális telepítési tervének legújabb felülvizsgálatát (Global Posture Review). A legtöbb elemző arra számít, hogy az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámát csökkenteni fogják, talán mintegy 30 000 fővel. Amerika azonban ennél is tovább mehet, és bejelentheti a kritikus amerikai hírszerzési, valamint parancsnoki, irányítási rendszerek gyorsított kivonását a NATO-ból.

Hogy még nagyobb nyomásnak tegye ki Európát, Trump előveheti az európai légierők gerincét egyre inkább alkotó, amerikai gyártmányú F-35-ös vadászgépek üzemeltetésének kérdését is. A pótalkatrészeket nagyrészt Amerikában tartják, és az okostelefonokhoz hasonlóan a repülőgépeknek is folyamatos szoftverfrissítésekre van szükségük. Douglas Barrie, az IISS légierő-szakértője szerint a sebezhetőség egyik különleges pontja az úgynevezett mission data file (MDF). Ez olyan, mint egy elektronikus harci kézikönyv, amelyet gyakran frissíteni kell, különösen, ha a gép harci környezetben repül.

Nagy-Britannia különösen ki van téve Trump hangulatingadozásainak. Nukleáris elrettentő ereje a tengeralattjáróról indítható Trident D5 rakétákon alapul. Bár brit gyártmányú robbanófejekkel szerelik fel, a rakétákat Amerikától bérlik, és a georgiai Kings Bayben lévő közös raktárban tárolják. A brit nukleáris erők műveleti szempontból függetlenek, de az olyan szakértők, mint Sir Lawrence Freedman brit stratéga, úgy vélik, hogy az USA-val való együttműködés nélkül két-három éven belül nehézségekbe ütközne a fenntartásuk.

Mégis jó okai vannak annak, hogy még egy bosszúszomjas Trump is habozzon, ha Európa leválasztásáról lenne szó.

Az európaiaknak van némi befolyásuk.

Európai bázisai és parancsnokságai nélkül az amerikai hadsereg zsugorodna és korlátozva lenne jövőbeli műveleteiben

– mutat rá Sir Lawrence. „A tábornokok és szenátor barátaik határozottan elleneznék a NATO-ból való túl drasztikus kivonulást.”

Az európai F-35-ösök akár csak átmenetileg történő „lefegyverzése” katasztrofális precedenst teremtene, tartós károkat okozna az amerikai védelmi exportnak. Ráadásul az F-35-ösök ellátási lánca különösen nemzetközi jellegű. A brit BAE Systems gyártja a gép hátsó törzsét és a hadviselési elektronikai rendszerét is. A Nagy-Britanniával kötött immár 68 éves nukleáris megállapodás felrúgása pedig a világ legszorosabb biztonsági és hírszerzési együttműködése elleni támadás lenne.

Egyszóval, bár Trump kihasználhatná az európaiak amerikai fegyverektől való függőségét, ennek hosszú távon komoly ára lenne. Már a PURL felfüggesztése is értékes megrendelésektől fosztaná meg az amerikai védelmi ipari cégeket. Azon európaiaknak, akiknek elegük van a megfélemlítésből, kétszer is meg kellene gondolniuk, hogy idő előtt hátat fordítsanak a NATO-nak, nem utolsósorban azért, mert az integrált parancsnoki struktúra előnyei nagyon is valósak. A január 22-i rendkívüli EU-csúcson Friedrich Merz német kancellár megismételte az aznap Davosban elhangzott figyelmeztetését, miszerint

legalább meg kellene próbálnunk megőrizni a NATO-t. Az a benyomásom, hogy sok amerikai is ugyanúgy látja ezt, mint mi. Ezt a transzatlanti szövetséget nem lehet csak úgy könnyen feladni.

Bármennyire is érzelmileg kielégítő a stratégiai autonómia gondolata, a védelmi képességekben mutatkozó nagy hiányosságokat nem lehet gyorsan vagy olcsón felszámolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images