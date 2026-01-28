  • Megjelenítés
Kárpátalján razziázott az ukrán SZBU - Munkácson és Ungváron foglaltak le fegyvereket
Kárpátalján razziázott az ukrán SZBU - Munkácson és Ungváron foglaltak le fegyvereket

Portfolio
Illegális fegyverkereskedőkre csapott le az ukrán rendőrség, SZBU Kárpátalján – írta meg az Ukrinform.

A lap három férfi őrizetbe vételéről ír: az ukrán hatóságok Munkácson és Ungváron intézkedtek.

Az SZBU munkatársai a razzia során

lefoglaltak egy vállról indítható páncéltörő rakétavetőt, Kalasnyikov-gépkarabélyokat, egy pisztolyt, lőszert és gránátokat is.

Az ukrán hatóságok szerint a fegyvereket „bűnözőknek” próbálták eladni.

A hatóságok a gyanúsítottakról nem osztottak meg részletes információkat, csak két gyanúsított életkorát, illetve azt, hogy a harmadik gyanúsított eredetileg Cserkaszi régióból származik.

Címlapkép forrása: Cliff Volpe/Getty Images / A címlapkép illusztráció.

