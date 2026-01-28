  • Megjelenítés
Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb
Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb

Oroszország megkezdte a Szarma nevű új rakéta-sorozatvető harctéri tesztelését, amelyet az állami média az amerikai HIMARS rendszer hazai alternatívájaként mutat be - írta az United24.

A Sarma hat rakétacsővel rendelkezik, akárcsak amerikai megfelelője, és papíron legfeljebb 120 kilométeres távolságban képes célpontokat megsemmisíteni. Az orosz sajtó kiemeli, hogy a fegyver kifejezetten alkalmas a drónokkal telített hadszíntéren a kulcsfontosságú, gyors tüzelési és visszavonulási manőverek végrehajtására.

Orosz források szerint a Szarma hatótávolsága meghaladja a HIMARS standard, 227 milliméteres rakétáinak mintegy 80 kilométeres hatósugarát. Ez az összehasonlítás azonban némiképp félrevezető, mivel az Egyesült Államok már rendszerbe állította a 150 kilométeres hatótávolságú ER-GMLRS lőszereket. Korábban olyan állítások is napvilágot láttak, hogy a

Szarma akár 200 kilométeres hatótávot is elérhet, ám az újabb beszámolók ezt már nem említik.

Noha a rendszert 2023-ban mutatták be, valójában egy korábbi platformra épül: a 2007-ben kifejlesztett 9A52-4 Kama prototípusra, amelyből soha nem lett sorozatgyártott eszköz. Független források egyelőre nem erősítették meg, hogy a Szarma sorozatgyártása megkezdődött volna, és a ténylegesen bevetett példányszámról sincsenek hiteles adatok.

A HIMARS 2022-es ukrajnai megjelenése óta kulcsszerepet játszik a megtámadott ország csapásmérő képességeiben. Mobilitásának és pontosságának köszönhetően az ukrán erők olyan célpontokat is el tudtak érni, amelyek korábban kívül estek a hatótávolságukon. Az orosz hadsereg azóta sem talált valóban hatékony ellenszert a rendszerrel szemben.

