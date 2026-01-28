Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere

A Starlink egy műholdas internethozzáférést biztosító mobil terminál, Elon Musk techmilliárdos a SpaceX-en keresztül 2022 óta biztosítja az ukrán haderőnek a szolgáltatást – a Starlink jelentős segítséget nyújt az ukrán haderőnek a fronton és a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek működtetésében is.
A közelmúltban azonban egyre több felvétel jelent meg az interneten, melyen orosz katonák birtokában láthatók Starlink-terminálok – nem világos, hogy ezeket a fronton szerezték-e meg az ukránoktól, vagy valamilyen más forrásból szerezték be, például csempészeken keresztül.
High-tech, Russian-style: occupiers have started mounting Starlink on horsesA video is circulating online showing Russian troops strapping a Starlink terminal directly onto a horse.The horse with satellite internet has already been dubbed “the latest breakthrough of Russia’s… pic.twitter.com/DD3QRq7VW5 https://t.co/DD3QRq7VW5— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X portálon szólította fel Elon Muskot, hogy
állítsa le a szolgáltatást az orosz hadseregnek.
Hé, nagyember, Elon Musk, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlink segítségével támadjanak ukrán városokat? A háborús bűnökön való nyerészkedés károsítani fogja a márkádat”
– írta ki a lengyel vezető.
Erre reagálva Elon Musk éles hangnemű kommentet fogalmazott meg.
Ez az agyment ostoba ember fel sem fogja, hogy a Starlink az ukrán katonai kommunikációs rendszerek alappillére”
– írta ki a techguru.
This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026
Arra nem tért ki, mi lesz az orosz hadsereg által használt Starlink-terminálok sorsa.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
„Trump súlyos mentális állapotban van” – durva vallomást tett személyes találkozójuk után az európai kormányfő
Egészen veszélyes képet festett a miniszterelnök az amerikai elnök szellemi képességeinek hanyatlásáról.
Olyan okok is állhatnak a nagy amerikai kötvényeladások mögött, amire kevés befektető gondol
Két kézzel öntik a piacra az amerikai papírokat.
Európa továbbra is veszélyesen függ az amerikai fegyverektől
A védelmi kiadások emelkednek, de a stratégiai autonómia még évekre van
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Az Európai Bizottság már nagy lépésre készül, félig kényszerből.
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot
Két eltérő sztori.
Komoly bejelentés az Amerika által elhurcolt elnök utódjától: enyhül Trump vasöklének a szorítása
Washington elkezdett enyhíteni a nyomáson?
Orosz pizzérialánc jön Magyarországra
Kiváló lehetőséget látnak hazánkban.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!