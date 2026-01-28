  • Megjelenítés
Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere
Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere

Több felvétel is előkerült arról, hogy az orosz hadsereg Starlink-terminálokat használ az ukrán fronton, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot, a SpaceX tulajdonosát, hogy állítsa le a rendszer működését, ha a terminálok orosz kezekbe kerülnek. Elon Musk éles hangnemben reagált Sikorski szintén erős stílusban megfogalmazott kérésére.

A Starlink egy műholdas internethozzáférést biztosító mobil terminál, Elon Musk techmilliárdos a SpaceX-en keresztül 2022 óta biztosítja az ukrán haderőnek a szolgáltatást – a Starlink jelentős segítséget nyújt az ukrán haderőnek a fronton és a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek működtetésében is.

A közelmúltban azonban egyre több felvétel jelent meg az interneten, melyen orosz katonák birtokában láthatók Starlink-terminálok – nem világos, hogy ezeket a fronton szerezték-e meg az ukránoktól, vagy valamilyen más forrásból szerezték be, például csempészeken keresztül.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X portálon szólította fel Elon Muskot, hogy

állítsa le a szolgáltatást az orosz hadseregnek.

Hé, nagyember, Elon Musk, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlink segítségével támadjanak ukrán városokat? A háborús bűnökön való nyerészkedés károsítani fogja a márkádat”

– írta ki a lengyel vezető.

Erre reagálva Elon Musk éles hangnemű kommentet fogalmazott meg.

Ez az agyment ostoba ember fel sem fogja, hogy a Starlink az ukrán katonai kommunikációs rendszerek alappillére”

– írta ki a techguru.

Arra nem tért ki, mi lesz az orosz hadsereg által használt Starlink-terminálok sorsa.

