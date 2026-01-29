Ezen biztos ki fog akadni Trump - Legnagyobb riválisával rázott kezet a fontos szövetséges

Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése Kína és az Egyesült Királyság között, és Peking kész hosszú távú és következetes stratégiai partnerséget kialakítani, amely mindkét nép javát szolgálja - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta.

Keir Starmer 2018 óta az első brit miniszterelnök, aki hivatalos látogatást tesz Kínában.

Útjának célja az Egyesült Királyság és Kína közötti kapcsolatok új alapokra helyezése.

Hszi szerint az elmúlt években a kínai-brit kapcsolatok alakulása nem minden esetben szolgálta a két ország érdekeit.

Hozzátette: a jelenlegi, viharos és változékony nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a Kína és az Egyesült Királyság közötti párbeszéd erősítése, akár a világbéke és a stabilitás, akár a két ország gazdasága és népeik jóléte érdekében.

Keir Starmer szerint túl hosszú idő telt el azóta, hogy brit kormányfő látogatást tett Kínában. A miniszterelnök kiemelte, hogy Kína a globális politika egyik megkerülhetetlen szereplője, ezért elengedhetetlen a kétoldalú kapcsolatok korszerűsítése.

Starmer felidézte, hogy 18 hónapja, kormányra kerülésükkor ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Királyság ismét nyitottabban fordul a külvilág felé.

Hozzátette: a nemzetközi események a mindennapi életre is kihatnak - az üzletek polcain tapasztalható áremelkedéstől az emberek biztonságérzetéig.

A találkozót követően a brit kormány közlése szerint a felek új együttműködési területként jelölték meg az illegális migrációval összefüggő embercsempész-hálózatok elleni közös fellépést.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images