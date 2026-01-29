  • Megjelenítés
Gyorsan felrobbanhat a helyzet a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál - Most tényleg megtörténhet az, amitől mindenki retteg?
Globál

Gyorsan felrobbanhat a helyzet a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál - Most tényleg megtörténhet az, amitől mindenki retteg?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az amerikai-iráni szembenállás újbóli elmérgesedésével ismét – sokadszor – merült fel annak a lehetősége, hogy Teherán elzárja a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát, a Hormuzi-szorost. A perzsa állam korábban már többször próbálta zavarni a szoros forgalmát, teljes zárlatra azonban mindezidáig nem került sor. Nézzük, van-e egyáltalán Iránnak erre lehetősége.

Donald Trump amerikai elnök nemrég jelentős méretű amerikai armadát vezényelt Irán térségébe: emiatt ismét felmerült egy nagyobb háború lehetősége a Közel-Keleten. Arról, hogy meddig eszkalálódhat a konfliktus, mit akar Amerika a térségben és mi lehet Trump erőteljesebb fellépésének a következménye, ebben a cikkben írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?

A legkeskenyebb pontján mindössze 33 kilométer széles Hormuzi-szoros a fosszilis tüzelőanyagok szempontjából kétségkívül a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala. A világ tengeri nyersolaj és LNG szállítmányozásának mintegy húsz százaléka halad keresztül a szoroson, itt közlekednek a kuvaiti, emírségek-beli, katari, iraki, iráni, bahreini, részben a szaúdi hajók is.

Éppen a geopolitikai jelentőség miatt aggasztja már bő ötven éve az elemzőket az a lehetőség, hogy a térség renegátállama, Irán egyszercsak elzárja a szorost, ezzel pedig hatalmas károkat okoz a világgazdaságnak.

Az eredményeket nem nehéz elképzelni: egekbe szökő üzemanyagárak, akadozó fuvarozás és csomagszállítás.

Még több Globál

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben

Ezen biztos ki fog akadni Trump - Legnagyobb riválisával rázott kezet a fontos szövetséges

Még szerencse, hogy Teherán a gyakorlatban nem nagyon tudná tényleg elzárni az útvonalat.

A történelem során a legkomolyabb akciók, amiket a perzsák végrehajtottak abból álltak, hogy kisebb hajókkal zavarták, esetenként elfoglalták más nemzetek tankerhajóit, ezzel akadályozva a szoros kereskedelmét. Emellett Teheránnak még három eszköze lehetne Hormuz elzárására.

Telepíthetnek tengeri aknákat, hadihajókkal zavarhatják az áruforgalmat, extrém esetben pedig akár el is süllyeszthetik a hajókat.

Érdemes kiemelni, hogy gyakori tévedés az, hogy hajók elsüllyesztésével járhatatlanná válna a szoros. Hormuz nem számít különösebben sekély vízterületnek, és bár az ott elsüllyedő hajók értelemszerűen zavarnák a forgalmat, tényleges elzáráshoz egyszerűen túl sok ilyen akadályt kéne „lerakni”.

Strait_of_Hormuz-svg-en
A Hormuzi-szoroson a világ napi tengeri olajforgalmának 20-25, LNG forgalmának 20 százaléka halad keresztül.

Teherán számára a lehetőségek tehát elméletileg adottak ahhoz, hogy nagyon komoly gondokat okozzon a kulcsfontosságú tengeri folyosón. Van azonban jónéhány ok, ami miatt Teherán egyszerűen nem tudná néhány napnál, legrosszabb esetben pár hétnél tovább megakasztani a hajózást:

  • A legkézenfekvőbb indok az, hogy a szoros elzárására tett kísérlet biztosan nagyon heves reakciót váltana ki a regionális és globális hatalmakból: a nyugati államok szinte biztosan katonai csapást indítanának Irán ellen, de a gyengélkedő perzsa gazdaságnak a nyakába boruló szankciók sem tennének éppen jót.
  • Ha már iráni gazdaság: nem szabad elfelejteni, hogy Teherán egyik fő bevételi forrása szintén az fosszilis tüzelőanyagokból származik, amelyek jó része a Hormuzi-szoros elzárása esetén nem tudna kijutni az országból.
  • A nemzetközi tényezőhöz pedig az is hozzájön, hogy ezen az útvonalon messze nem csak Irán ellenfelei szállítmányoznak. A perzsa állammal jó kapcsolatot ápoló államok kereskedelmét is megborítaná a szoros „bedugulása”, az olyan nagyágyúk, mint például Kína pedig egészen biztosan elég nyomós érveket tudna felmutatni az ötlet ellen.

Papíron tehát az irániak ideig óráig tényleg meg tudnák akadályozni a tankerek mozgását a Hormuzi-szorosban, de egy ilyen lépéssel maguknak jóval nagyobb kárt okoznának, mint amit az ingatag gazdasági helyzetük megengedne, ráadásul egy ilyen akció után a nyugati hatalmak az Egyesült Államok vezetésével egészen biztosan rommá lőnék az iráni flottát és a rakétaindítók nagy részét.

Kapcsolódó cikkünk

Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?

Bizalmas jelentést kapott Trump: eljött a megfelelő alkalom a támadásra - Sosem volt még ilyen gyenge az ellenséges állam

Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A Fed kamatdöntése után összeszedte magát a forint
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility