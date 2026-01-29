Gyorsan felrobbanhat a helyzet a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál - Most tényleg megtörténhet az, amitől mindenki retteg?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az amerikai-iráni szembenállás újbóli elmérgesedésével ismét – sokadszor – merült fel annak a lehetősége, hogy Teherán elzárja a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát, a Hormuzi-szorost. A perzsa állam korábban már többször próbálta zavarni a szoros forgalmát, teljes zárlatra azonban mindezidáig nem került sor. Nézzük, van-e egyáltalán Iránnak erre lehetősége.

A legkeskenyebb pontján mindössze 33 kilométer széles Hormuzi-szoros a fosszilis tüzelőanyagok szempontjából kétségkívül a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala. A világ tengeri nyersolaj és LNG szállítmányozásának mintegy húsz százaléka halad keresztül a szoroson, itt közlekednek a kuvaiti, emírségek-beli, katari, iraki, iráni, bahreini, részben a szaúdi hajók is.

Éppen a geopolitikai jelentőség miatt aggasztja már bő ötven éve az elemzőket az a lehetőség, hogy a térség renegátállama, Irán egyszercsak elzárja a szorost, ezzel pedig hatalmas károkat okoz a világgazdaságnak.

Az eredményeket nem nehéz elképzelni: egekbe szökő üzemanyagárak, akadozó fuvarozás és csomagszállítás.

Még szerencse, hogy Teherán a gyakorlatban nem nagyon tudná tényleg elzárni az útvonalat.

A történelem során a legkomolyabb akciók, amiket a perzsák végrehajtottak abból álltak, hogy kisebb hajókkal zavarták, esetenként elfoglalták más nemzetek tankerhajóit, ezzel akadályozva a szoros kereskedelmét. Emellett Teheránnak még három eszköze lehetne Hormuz elzárására.

Telepíthetnek tengeri aknákat, hadihajókkal zavarhatják az áruforgalmat, extrém esetben pedig akár el is süllyeszthetik a hajókat.

Érdemes kiemelni, hogy gyakori tévedés az, hogy hajók elsüllyesztésével járhatatlanná válna a szoros. Hormuz nem számít különösebben sekély vízterületnek, és bár az ott elsüllyedő hajók értelemszerűen zavarnák a forgalmat, tényleges elzáráshoz egyszerűen túl sok ilyen akadályt kéne „lerakni”.

A Hormuzi-szoroson a világ napi tengeri olajforgalmának 20-25, LNG forgalmának 20 százaléka halad keresztül.

Teherán számára a lehetőségek tehát elméletileg adottak ahhoz, hogy nagyon komoly gondokat okozzon a kulcsfontosságú tengeri folyosón. Van azonban jónéhány ok, ami miatt Teherán egyszerűen nem tudná néhány napnál, legrosszabb esetben pár hétnél tovább megakasztani a hajózást:

A legkézenfekvőbb indok az, hogy a szoros elzárására tett kísérlet biztosan nagyon heves reakciót váltana ki a regionális és globális hatalmakból: a nyugati államok szinte biztosan katonai csapást indítanának Irán ellen, de a gyengélkedő perzsa gazdaságnak a nyakába boruló szankciók sem tennének éppen jót.

de a gyengélkedő perzsa gazdaságnak a nyakába boruló szankciók sem tennének éppen jót. Ha már iráni gazdaság: nem szabad elfelejteni, hogy Teherán egyik fő bevételi forrása szintén az fosszilis tüzelőanyagokból származik, amelyek jó része a Hormuzi-szoros elzárása esetén nem tudna kijutni az országból.

amelyek jó része a Hormuzi-szoros elzárása esetén nem tudna kijutni az országból. A nemzetközi tényezőhöz pedig az is hozzájön, hogy ezen az útvonalon messze nem csak Irán ellenfelei szállítmányoznak. A perzsa állammal jó kapcsolatot ápoló államok kereskedelmét is megborítaná a szoros „bedugulása”, az olyan nagyágyúk, mint például Kína pedig egészen biztosan elég nyomós érveket tudna felmutatni az ötlet ellen.

Papíron tehát az irániak ideig óráig tényleg meg tudnák akadályozni a tankerek mozgását a Hormuzi-szorosban, de egy ilyen lépéssel maguknak jóval nagyobb kárt okoznának, mint amit az ingatag gazdasági helyzetük megengedne, ráadásul egy ilyen akció után a nyugati hatalmak az Egyesült Államok vezetésével egészen biztosan rommá lőnék az iráni flottát és a rakétaindítók nagy részét.

