Rohamtempóban kezdett fegyverkezni Irán válaszul Trump haditengerészeti fenyegetésére

A Tasnim hírügynökség korábbi jelentése szerint az új, nyáron továbbfejlesztett drónokat az iráni hadsereg négy különböző ága (szárazföldi, légierő, haditengerészet és légvédelem) között osztották szét.
A drónokat négy főbb területen lehet bevetni:
-
Fix és mozgó célpontok megsemmisítésére.
-
Precíziós csapásmérésre földön és vízen.
-
Éjjel-nappali megfigyelés és célkijelölés.
-
Ellenséges radarok és kommunikációs rendszerek zavarása.
Amir Hatami, az iráni hadsereg főparancsnoka az átadási ünnepségen kijelentette, hogy a hadsereg folyamatosan elemzi a fenyegetéseket, és ennek megfelelően fejleszti elrettentő erejét.
A fenyegetésekkel összhangban a hadsereg fenntartja és fokozza stratégiai előnyeit a gyors harci reagálás érdekében, hogy megsemmisítő választ adjon bármely agresszornak
– figyelmeztetett a tábornok.
A fegyverkezési hátterében Donald Trump szerdai kijelentése áll, mely szerint „fogy az idő”, és ha Teherán nem ül tárgyalóasztalhoz egy új nukleáris alku érdekében, az USA kész katonai erőt alkalmazni. Az amerikai elnök egy „hatalmas armadát” irányított a térségbe, utalva arra, hogy a következő csapás „sokkal súlyosabb lesz”, mint a korábbi Operation Midnight Hammer akció, ami az iráni nukleáris létesítmények ellen irányult.
