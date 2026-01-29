Teljesen új szintet értek el a belharcok Amerika ősellenségénél - Le akarták mondatni a teljhatalmú vezetőt

A Reformfront vezetői január 11-én rendkívüli ülést tartottak az Iráni Orvostársaság Iszlám Szövetségének székházában. Az ülést Azar Manszúri, az Iráni Nép Iszlám Uniója Pártja elnöke vezette. A tanácskozáson heves vita bontakozott ki a tüntetők elleni brutális fellépésről. Egyes becslések szerint az erőszak akár harmincezer halálos áldozatot is követelhetett.

A megbeszélés végén a reformista vezetők példátlan lépésre szánták el magukat: nyilvános nyilatkozatot akartak kiadni, amelyben Hamenei lemondását és egy átmeneti kormányzótanács felállítását követelik. Manszúrit bízták meg azzal, hogy felszólítsa a legfelsőbb vezetőt hatalmának átadására, valamint a magas rangú tisztségviselők távozására. A reformisták egy újabb tüntetés megszervezésének lehetőségét is megvitatták.

A terv végül nem valósult meg.

A hatóságok tudomást szereztek a készülő nyilatkozatról, és súlyos fenyegetésekkel akadályozták meg annak közzétételét.

Azóta komoly aggodalom övezi a mozgalom vezető alakjainak biztonságát, különösen Manszúriét.

Az iráni sajtó később arról számolt be, hogy Manszúri egy feltételezett merényletkísérletről tett említést. Elmondása szerint vidéki házában egy fűtéscsövet új szigetelőanyaggal tömítettek el, ami halálos szén-monoxid-mérgezést okozhatott volna.

Ha ez beigazolódik, az a hatóságok éles fordulatát jelezné a reformista táborral szemben. A Manszúri köré szerveződő csoport egyébként már eltávolodott Maszúd Pezeskián elnöktől is, korábbi reformista kötődése ellenére. Sőt, állítólag azt követelik, hogy Pezeskiánt Hameneivel együtt állítsák bíróság elé.

A reformistákkal való szakítás megfosztaná a rezsimet attól a politikai ütközőzónától, amely eddig felszívta az elégedetlenséget anélkül, hogy megkérdőjelezte volna az Iszlám Köztársaság alapjait. E csoport nyílt lázadása tovább gyengítheti Irán vezetését – éppen akkor, amikor egy amerikai repülőgép-hordozó csapásmérő csoport a térségben állomásozik.

