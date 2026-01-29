Történelmi lefejezés rengette meg a világ egyik legerősebb hadseregét: atomtitkok szivároghattak ki

Szinte bombaként robban a hír a kínai médiában, hogy súlyos korrupciós vád miatt leváltják a vezető katonai testület vezetését az országban. A lépés Peking korrupcióellenes harcának tűnhet, de a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Kínában a bizalmatlansági válság már a legfelsőbb köröket sem kíméli, mások egyenesen puccskísérletet emlegetnek. A zavaros sztoriban nagyon sok a kérdőjel, miközben egyre inkább úgy tűnik, hogy Hszi Csin-ping elnök vezetése egyik legsúlyosabb válságával birkózhat meg.

A nagy balhé

Hszi Csin-ping kínai elnök 14 éve tartó hivatali ideje bővelkedett a politikai és a katonai elit közötti csatákban, azonban most minden eddiginél súlyosabb ügy robbant ki az országban: egyes források

Csang Ju-hsziát azzal vádolják, hogy atomtitkokat adott át az Egyesült Államoknak.

A valóságos politikai bombát január 24-én robbantotta a Nemzetvédelmi Minisztérium. Közölték, hogy „súlyos fegyelmi és jogi vétségek” miatt a Központi Katonai Bizottság (KKB) alelnökével szemben vizsgálatot folytatnak. A közlemény itt még nem fejeződött be, a bizottság egy másik tagja, Liu Csen-li tábornokkal szemben is nyomozást folytatnak. A bejelentés különlegességét annak nyíltsága okozza, ugyanis ez kifejezetten ritka esetnek számít az országban, többnyire csak lassan, hónapok után derül ki egy gyanúsítás során a valódi (?) indok. Az ügy nem véletlenül keltett világszerte nagy érdeklődést: Csang lényegében a KKB és ezzel az ország egyik legfontosabb embere. Ezzel tulajdonképpen teljesen lefejezték a főparancsnokságot az országban.

Korábban, amikor a (többnyire) katonai vezetés egy tagját valamivel megvádolták, akkor döntően az volt a jellemző, hogy az illető hirtelen eltűnt a közvélemény szeme elől. A híresen zárt és titoktartó kínai belpolitikai élet elemzésére a nyilvános rendezvények nyújtanak a legtöbb lehetőséget, ezeken ugyanis visszatérően fontos vendégeknek számítanak a politikai és katonai elit tagjai. Mivel az országban erősen ragaszkodnak a hagyományokhoz és a szimbolikához, ezért az ilyen protokolláris megjelenések elmulasztása súlyos vétségnek minősül, melyet csak alapos indokkal lehet megtenni.

Mivel a kínai politikai elit jelentős része szépkorú (akárcsak Csang, aki egyes híresztelések szerint kizárólag Hszi közbejárása miatt maradhatott még vezető pozícióban), ezért egészségügyi problémákkal szokták ezeket elsőre megmagyarázni. Ugyanakkor visszatérően ez a „hivatalos” indok, a valóságban viszont már leszámolás zajlik a színfalak mögött. Az elmúlt években több vezető is eltűnt a nyilvánosság elől hasonló módon, majd hónapokkal később (mire a közösségi médiában már végigfutott a pletyka) jött a hivatalos beismerés: az érintett személy valamilyen bűncselekményben érintett, eljárás folyik ellene. Csang eltávolításáról már szóltak híresztelések a közösségi médiában, mivel egy pártülésről hiányzott, a megvádolt másik tábornokkal együtt. Ugyanakkor ő már korábban is eltűnt a nyilvánosság elől, akkor pozíciójában maradt.

Az elmúlt időszakban valóságos „slágertémává” vált Pekingben, hogy egy politikai vezető visszaélt a hatalmával, korrupt, hűtlen kezelésben érintett. Nagyjából mindig ezek a vádak kerültek elő, többen meg is jegyezték, hogy Hszi Csin-ping kabinetje lényegében ezt használja azokra, akik a hatalmi harcok során alulmaradtak ezért el kell távolítani őket a helyükről. A probléma egyébként valós, visszatérően

a hadsereg környékéről jelentenek gyanús pénzmozgásokat, egyes hírek szerint az ország védelmi képességeit is ronthatja a gyakorlat.

Híres-hírhedt eset volt, amikor a kínai rakétaerők néhány fegyverében meghajtóanyag helyett vizet találtak egy vizsgálat során. Az akkori történet szimbóluma lett a korrupciónak, ugyanakkor máig megy a vita arról, hogy pontosan milyen anyagnak kellett volna ott lennie.

Mély válság

A mostani esetben a vádak milyensége is változást jelez: Csang Ju-hszia sokkal súlyosabb vádakkal kénytelen szembenézni, mint az korábban jellemző volt, bár az atomtitkok kiszivárogtatása még így túlzásnak tűnik. A rövid közleményt aztán az állami sajtóban vezércikkek követték, melyben a korrupció elleni harcot emelték ki. A kormány katonai szócsövének tekintett PLA Daily például hosszasan ecsetelte Csang és Liu bűneit. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy „súlyosan elárulták” a hozzájuk fűzött bizalmat és elvárásokat. Szerintük a tettükkel „aláásták” a pártvezetést is. A cikk megjelenése szintén nem tartozik a szokványos eljáráshoz, korábban nem volt példa arra, hogy a média ennyire látványosan elkezdjen felépíteni egy erőteljes narratívát egy megvádolt vezetővel szemben.

Csang Ju-hszia bukása ugyanakkor a korábbiaknál is súlyosabb egzisztenciális kérdéseket vet fel a Népi Felszabadító Hadseregnél (People’s Liberation Army – PLA).

A fegyveres testület még 1927-ben a Kínai Kommunista Párt (KKP) részeként jött létre, és lényegében hiába tekinthet a Népköztársaság fegyveres testületének, valójában máig a párthoz kötődik. A politikai és a fegyveres testületek szétválasztása kényes kérdésnek számít az országban, meg kellett találni az egyensúlyt a két terület között. Ennek eredménye lett, hogy a PLA lényegében amolyan „ország az országban” lett. A katonai vezetők aktívak voltak az gazdasági élet több területén, jelentős vagyonokat halmoztak fel, annak tudatában, hogy lényegében érinthetetlenek.

Little known history on the birth of the PLA.August 1st 1927, the Communist Party of China was forced to start an armed revolution.Before April 1927, the Communist Party and the Nationalist KMT had formed a government. Through democratic means, the CPC gained massive… pic.twitter.com/oUF4ZOBkUt https://t.co/oUF4ZOBkUt — Zhao DaShuai 东北进修 (@zhao_dashuai) August 1, 2025

Azért nem működött ez a törékeny kapcsolat mindig zavartalanul, időről időre a politikai elit jelentősebb sorcserét hajtott végre a katonai vezetés élén, igyekezett jobban a felügyelete alá vonni a PLA-t. Ez részlegesen sikerült, a politikai elitnek valóban nőtt a befolyása, de teljesen nem vette át a hatalmat. Hszi Csin-ping 2012-ben a hatalomátvételét követően nagyszabású tisztogatást tartott a katonai testületek élén, hogy oda aztán a saját, megbízhatónak tartott embereit ültesse. Az első hullámot aztán újabbak követték, ez pedig egészen addig vezetett, hogy az országban most a legfontosabb döntéshozó szervnek számító Központi Katonai Bizottság jelentős része nincs a helyén.

A hét fős testületből jelenleg mindössze két ember van a helyén: Hszi Csin-ping és Csang Seng-min, aki az ellenőrző bizottságának titkára.

A mostani elbánás módja ugyanakkor arra engedi következtetni a szakértőket, hogy sokkal komolyabb dologról van szó: a pekingi katonai puccskísérlet is szóba került.

Sonny Lo, a Hongkongi Egyetem Politikatudományi és Közigazgatási Tanszékének tiszteletbeli professzora a katonai tapasztalatot emelte ki. Szerinte a Népköztársaság első nagy vezetői, mint Mao Ce-tung vagy Teng Hsziao-ping még valós katonai tapasztalattal bírt, „háborús vezetők” voltak. Az utánuk érkező generációk viszont már a „békekorszak” elnökei, ezért máshogy viszonyultak a hadsereghez. Közben a polgári-katonai élet összefonódása sem gátolta a gyakorlatot, amely a közpénzek ellopását eredményezte. Kínában elterjedt, hogy a civil szféra eredményeit közvetlenül osztják meg a katonai komplexumokkal, ezzel felgyorsítva a fejlesztés lehetőségét.

A PLA körüli személyi változások súlyos belső hatalmi harcra utalnak, amely a teljes hadseregre hatást gyakorolhat. Az, hogy a KKB-ban már csak két ember ül még mindig a székében, igen beszédes: mutatja, hogy az elnök szinte egyetlen emberében sem bízik/bízhat meg, ez súlyos válságra utal. Különös mindez annak fényében, hogy az elnök rendhagyó módon azért kapott bizalmat egy harmadik ciklusra is, hogy megerősítse az országot. A mandátuma két év múlva jár le, ugyanakkor korábban éppen az volt az egyik legfontosabb érv a személye maradása mellett, hogy konszolidációval és stabilitással kecsegtet. Az állandó személycserék viszont egyre inkább arra utalnak, hogy valami nagyon nincs rendben a vezetésben. A döntéshozatali szinten hozott állandó változtatások ráadásul komoly hatást gyakorolnak az alsóbb szinteken egyaránt.

Folyamatos bizalmatlanság

Hszi Csin-ping vezetési hatékonyságát erősen megkérdőjelezi, hogy hozzá hasonlóan Csang Ju-hszin szintén egy „második generációs kommunista”. A két vezető egymással régóta szoros, egyes források szerint kifejezetten baráti kapcsolatot ápolt. A korrupcióellenes kampány azonban még ezt a hosszú évtizedekre visszanyúló kapcsolatot sem kímélte, ez az elnök bizalmatlanságáról árulkodik. A távozásával jelentős szakmaiságot veszíthet a hadsereg, mivel operatív tapasztalattal bírt, ami főleg a katonai gyakorlatok terén hasznosult. Egy tábornok fiaként parancsnokként vett részt Kína utolsó háborújában, 1979-ben Vietnam ellen. Folyamatosan lépkedett felfelé a ranglétrán, sokan úgy vélik, nem kizárt, hogy a „bűn egyik melegágyának” tekintett Általános Fegyverzeti Minisztériumban valóban korrumpálódott. Harctéri teljesítményét

gyakran méltatták, azok lezárulását követően a modernizáció egyik vezéralakja lett.

Az előzmények fényében világos, hogy az elnök ragaszkodik ahhoz, hogy hozzá és a programjához feltétlen lojalitás legyen a döntéshozók körében, az ellenvéleményt pedig nem fogadja el. A másik szempont ugyanakkor érdekesebb lehet, hiszen Hszi a generációváltásban láthatja a PLA jövőjét, hogy a korai, mára már elavult nézetek kikopjanak a gondolkodásból, valamint a professzionális szemlélet vegye át a helyét.

China's top military generals have been nearly entirely purged:1. CMC Vice Chairman 1: Accused of leaking nuclear secrets to US (today)2. CMC Vice Chairman 2: Removed in Oct 2025 over corruption3. National Minister of Defense: Removed in 2023 for corruption4. Chief of the… pic.twitter.com/u5JPTGqRqz https://t.co/u5JPTGqRqz — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 25, 2026

Az újabb káosz rossz pillanatban érkezett Kínának, ugyanis Peking ki szeretné terjeszteni a befolyását az indo-csendes-óceáni térségben, valamint Tajvan elfoglalásáról ábrándoznak. Ennek érdekében évente több alkalommal nagyszabású hadgyakorlatot tartanak a „szeparatistának” tekintett sziget körül. Itt egyre látványosabban, a korábbiaknál jóval komplexebb feladatokat végrehajtva gyakorolják az esetleges nagyszabású katonai inváziót. Ugyanakkor, ha a vezetés körül ilyen hatalmi űrök vannak, az világosan mutatja, hogy a PLA irányítása jelenleg zűrzavaros. Mivel Peking Tajvan lerohanásával a történelem egyik legösszetettebb és hatalmas volumenű akciót tervezi végrehajtani, ezért kulcsfontosságú, hogy a katonai és a politikai vezetés között összhang legyen. Ez jelenleg világosan nem teljesül, sőt, egyesek már arról beszélnek, hogy a PLA-ban Mao Ce-tung vezette kulturális forradalom ideje óta nem volt ekkora a káosz. Arról már nem is beszélve, hogy ez a morált is nagyon súlyosan érinti.

Kínában márciusban ülnek össze legközelebb a legfontosabb testületek, ekkor lehetőség lesz a hatalmi űröket betölteni, ugyanakkor a probléma továbbra is fennmarad:

tombol a bizalmatlanság a legfelsőbb körökben, ráadásul minden vezető hozza magával a saját embereit, így most alsóbb szinteken is jelentős változásokat kell végrehajtani.

A helyzetet tovább rontja, hogy 2023 eleje óta már 20-nál is több katonai vezetőt cseréltek le, legtöbbször a korrupció került elő. Közben hiába tud a kínai hadiipar látványos eredményeket felmutatni, a vezetés nem elégedett ennek mértékével, ez pedig rontja az ország reakcióképességét is. Kérdés, hogy ez a keménykezű irányítás mire lehet elég az elnöknek a 2027 végén esedékes döntés előtt. Akkor válik el, hogy maradhat-e a vezetői székében, vagy esetleg lecserélik. A hadsereg körüli folyamatos radikális változások nem segítik majd Hszi újraválasztását.

