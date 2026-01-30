Dmitrijev annak kapcsán szólalt meg, hogy Kallas kritizálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte túl sok engedményt tesznek Ukrajnának. Kallas úgy látja, Oroszország azért csak az USA-val tárgyal, mert úgy gondolják, ezzel többet érhetnek el, mintha az EU-val tárgyalnak, az EU közben nyomást gyakorol Oroszországra, hogy Moszkva őszinte béketeremtési szándékkal üljön az asztalhoz.
Kaja Kallas úgy látja:
remek bizonyítéka annak, hogy Moszkva nem akar őszintén békét, hogy Abu Dzabiban is múlt héten egy olyan orosz delegáció tárgyalt, amelynek nem volt döntéshozatali jogköre.
Egy normális szervezetben már rég kirúgták volna Kaját csak ezért a beszédért. Akadályozza Trump béketeremtési folyamatát és a békedelegációk munkáját – közben ostoba módon támadja az Abu Dzabiban történt találkozót. Nincs itt semmi megoldás, csak szabotázs. A gyűlölködő Kajával nem lehet haladni”
– írja Dmitrijev angol nyelven.
Oroszország rendszeresen vádolja az EU-t azzal, hogy akadályozzák a béketeremtést. Nyugati elemzők viszont úgy látják: Oroszország valójában csak az időt húzza az USA-val való tárgyalások során, miközben egyre nagyobb területet szállnak meg Ukrajnában.
A címlapkép illusztráció.
