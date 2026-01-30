  • Megjelenítés
Felpörgeti a katonai kiadásokat a NATO-tagállam: még új adót is kivetne emiatt a leendő kormány
Globál

Felpörgeti a katonai kiadásokat a NATO-tagállam: még új adót is kivetne emiatt a leendő kormány

Portfolio
Az alakuló holland kormány pótadót vetne ki a jövedelemadóra és a társasági adóra, hogy évente mintegy 5 milliárd euró többletbevételhez jusson a védelmi kiadások növelésére – írja a Reuters.

A NATO-tagállamok által tavaly kitűzött cél teljesítése érdekében a kabinet 2030-ra a bruttó hazai termék 2,8 százalékára, 2035-re pedig 3,5 százalékára emelné a védelmi költségvetést a jelenlegi mintegy 2 százalékról. A növekmény végül évi 19 milliárd eurót tenne ki. Ezt széles körű megszorításokból – többek között az egészségügyi és szociális kiadások csökkentéséből –, valamint az úgynevezett "szabadságadó" bevételeiből finanszírozná a kormány.

A pénteken bemutatott koalíciós megállapodás szerint az új kabinet a lakhatás területén is többletberuházásokat tervez, miközben az államháztartási hiányt a GDP körülbelül 2 százalékán tartaná.

Az októberi választások után hónapokkal Rob Jetten, a centrista, EU-párti D66 vezetője a hét elején megállapodott a konzervatív kereszténydemokratákkal és a jobboldali VVD-vel egy kisebbségi kormány megalakításáról.

A koalíciónak mindössze 66 mandátuma van a 150 fős alsóházban, így javaslatai elfogadásához az ellenzék támogatására is szüksége lesz.

Még több Globál

Mélyrepülésben Donald Trump: a szakadék szélén egyensúlyozik az elnök – Ez lehet a kegyelemdöfés

Váratlanul a feszült térségben bukkantak fel az európai atomhatalom vadászgépei, ez egy pusztító háború közeledésére utal

Motorokon gördültek be a fegyveresek egy főváros repterére, pillanatok alatt elszabadult a pokol

A 38 éves Jetten Hollandia történetének legfiatalabb miniszterelnöke lesz. A kormány várhatóan egy hónapon belül hivatalba lép.

Kapcsolódó cikkünk

Három hónapig tartott, de végre összeáll a kormány Hollandiában

Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte

Megkönnyebbült sóhajok Brüsszelből: váratlan kudarcba szaladt bele Orbán Viktor szövetségese

Címlapkép forrása: John Beckmann/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility