Felpörgeti a katonai kiadásokat a NATO-tagállam: még új adót is kivetne emiatt a leendő kormány

A NATO-tagállamok által tavaly kitűzött cél teljesítése érdekében a kabinet 2030-ra a bruttó hazai termék 2,8 százalékára, 2035-re pedig 3,5 százalékára emelné a védelmi költségvetést a jelenlegi mintegy 2 százalékról. A növekmény végül évi 19 milliárd eurót tenne ki. Ezt széles körű megszorításokból – többek között az egészségügyi és szociális kiadások csökkentéséből –, valamint az úgynevezett "szabadságadó" bevételeiből finanszírozná a kormány.

A pénteken bemutatott koalíciós megállapodás szerint az új kabinet a lakhatás területén is többletberuházásokat tervez, miközben az államháztartási hiányt a GDP körülbelül 2 százalékán tartaná.

Az októberi választások után hónapokkal Rob Jetten, a centrista, EU-párti D66 vezetője a hét elején megállapodott a konzervatív kereszténydemokratákkal és a jobboldali VVD-vel egy kisebbségi kormány megalakításáról.

A koalíciónak mindössze 66 mandátuma van a 150 fős alsóházban, így javaslatai elfogadásához az ellenzék támogatására is szüksége lesz.

A 38 éves Jetten Hollandia történetének legfiatalabb miniszterelnöke lesz. A kormány várhatóan egy hónapon belül hivatalba lép.

Címlapkép forrása: John Beckmann/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images