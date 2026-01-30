  • Megjelenítés
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Februárban kezdődik meg Németország Balti-tengeri partjainál a NATO Steadfast Dart („Rendíthetetlen Dárda”) nevű hadgyakorlata, amelyben ezúttal nem vesz részt az Egyesült Államok – írja a The New York Times.

Pénteken négy török hadihajó – köztük egy teljesen új deszanthajó – fut be egy spanyolországi kikötőbe, majd spanyol, francia, német, lengyel és holland hajókkal találkozva elindul Németország balti-tengeri partjai felé. A hadihajók katonákat, tankokat, drónokat és helikoptereket is szállítanak a helyszínre, ahol a NATO ez évi legnagyobb hadgyakorlatát, a Steadfast Dartot tartják majd.

A hadgyakorlat a NATO Szövetséges Reagáló Erőit (Allied Reaction Forces) teszteli:

felmérik, hogy a kontinens országai milyen gyorsan tudják katonai eszközeiket az egyik végéről a másikra szállítani.

A katonai gyakorlaton 11 NATO-tagországból mintegy 10 ezer katona vesz majd részt, de az Egyesült Államok ezúttal kimarad. Ezért a mostani Steadfast Dart jó példa lesz arra, hogyan boldogulnak az európai országok Amerika nélkül, amelynek elnöke, Donald Trump egyre jobban elfordul katonailag az öreg kontinenstől.

A hadgyakorlat benyomást adhat arról, hogyan nézne ki a jövőben egy „európaizált” NATO

– mondta Lukas Mengelkamp, a Hamburgi Egyetem biztonságpolitikai elemzője.

Azonban azt az európaiak is elismerik, hogy az ilyen hadgyakorlatok csak azért működhetnek, mert az amerikaiak segítenek a megtervezésükben. Az Egyesült Államok emellett olyan pótolhatatlan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel az európai szövetségesek nem: nagy hatótávolságú rakéták hatalmas készletével, illetve műholdas hírszerzési adatokkal.

A spanyolországi Rota kikötőjéből Németországba tartó flottilla spanyol vezetés alatt áll majd, és egyes résztvevőinek 10 napon belül kell megtenniük az utat. A Charles de Gaulle anyahajóról induló francia vadászgépek légitámadást is imitálnak majd a hajóraj ellen.

Február elején a hajók partra szállást hajtanak végre Németország balti-tengeri partjainál a törökök vezetésével. Németország mint házigazda a logisztikában tölt be vezető szerepet.

Címlapkép: Spanyol hadihajó Rota kikötőjében a Steadfast Dart hadgyakorlatra készülve 2026. január 29-én. Forrás: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

