Lecsapott Donald Trump, és vészhelyzetet hirdetett: "brutális agresszióról" beszél az össztűz alá vett rezsim

MTI
|
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt, egyben aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését azokból az országokból származó árukra, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak a kommunista Kubának.

Az amerikai elnök által aláírt és a Fehér Ház honlapjára fölkerült dokumentum szerint a kubai kormány "rendkívüli intézkedéseket" hozott, amelyek károsak és fenyegetik az Egyesült Államokat. A dokumentum szerint

a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik – és támogatja őket –, beleértve az Oroszország Föderáció kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot.

A dokumentum kimondja, hogy

az Egyesült Államok további vámot vethet ki bármely olyan ország termékeire, amely közvetlenül vagy közvetve olajat ad el vagy szállít Kubának.

A rendelet nem határozza meg a lehetséges vámok konkrét mértékét.

A rendelet szerint az elnöknek joga van felülvizsgálni vagy módosítani a vámok kivetéséről szóló döntést, ha Kuba vagy az érintett országok a politikájukat összhangba hozzák az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljaival és külpolitikai érdekeivel.

Bruno Rodríguez, Kuba külügyminisztere elítélte Trump elnöki rendeletét, és azt

Kuba és népe elleni brutális agressziónak

nevezte, "amelyet most szélsőséges életkörülmények fenyegetnek". A külügyminiszter azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy

zsarolással és kényszerrel próbál más országokat rávenni a Kuba elleni, egyetemesen elítélt blokádpolitikájára.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

