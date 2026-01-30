Megérkezett a várva várt térkép: kiderült, hol lesz havazás a hétvégén

Magyarország nagyobb részén készülhetünk valamekkora mennyiségű hóra a hétvégén, de

olyan jelentős hótakaró, mint amekkorát január első felében tapasztalhattunk, sehol sem várható.

Az Időkép térképe szerint 3-6 cm hó leginkább a hegyeinkben várható: Veszprém megyében a Bakony térségében, Budapesttől északra a Pilisben és a Börzsönyben, valamint a Mátrában, a Bükkben és a Zempléni-hegységben.

Ezenfelül 1-3 cm hóra számíthatunk a Balaton középső medencéjétől az ukrán határig terjedő sávban, a fővárost is beleértve, illetve a Kőszegi-hegységben és a Mecsekben.

A Dél-Alföldön és a Kisalföldön szinte egyáltalán nem kell hóra számítani, míg a Dunántól nyugati felén és az Alföld középső részén maximum 2 cm-es hóréteg alakulhat ki, már ha közben el nem olvad a leesett hó, amire van esély, mivel a hőmérséklet fagypont körül alakul majd az ország nagy részén.

