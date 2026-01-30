  • Megjelenítés
Megérkezett a várva várt térkép: kiderült, hol lesz havazás a hétvégén
Globál

Megérkezett a várva várt térkép: kiderült, hol lesz havazás a hétvégén

Portfolio
Mint korábbi cikkünkben már írtunk róla, pénteken az esti óráktól az ország egy részén havazhat, és a havazás szombaton és vasárnap is kitarthat még. Az is kiderült, hogy az ország mely részein mekkora hómennyiségre kell számítani.

Magyarország nagyobb részén készülhetünk valamekkora mennyiségű hóra a hétvégén, de

olyan jelentős hótakaró, mint amekkorát január első felében tapasztalhattunk, sehol sem várható.

Az Időkép térképe szerint 3-6 cm hó leginkább a hegyeinkben várható: Veszprém megyében a Bakony térségében, Budapesttől északra a Pilisben és a Börzsönyben, valamint a Mátrában, a Bükkben és a Zempléni-hegységben.

Ezenfelül 1-3 cm hóra számíthatunk a Balaton középső medencéjétől az ukrán határig terjedő sávban, a fővárost is beleértve, illetve a Kőszegi-hegységben és a Mecsekben.

Még több Globál

Kína aktiválta a világ legnagyobb föld alatti csodafegyverét

Kiderült, melyik az orosz-ukrán háború legjobb fegyvere - Meglepő eredmény született

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

A Dél-Alföldön és a Kisalföldön szinte egyáltalán nem kell hóra számítani, míg a Dunántól nyugati felén és az Alföld középső részén maximum 2 cm-es hóréteg alakulhat ki, már ha közben el nem olvad a leesett hó, amire van esély, mivel a hőmérséklet fagypont körül alakul majd az ország nagy részén.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility