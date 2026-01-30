  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Teherán hirtelen tárgyalna a nukleáris programról
Globál

Váratlan fordulat: Teherán hirtelen tárgyalna a nukleáris programról

Portfolio
Az orosz állami TASzSz jelentése szerint az iráni hatóságok megállapodtak abban, hogy újraindítanák a megbeszéléseket az Egyesült Államokkal a nukleáris kérdéseket illetően.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter arról beszélt, hogy az iráni atomprogram körül kialakult helyzettel kapcsolatban szeretnének megoldásra jutni. A teheráni politikus ugyanakkor lefektette, hogy a párbeszédnek a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.

Miközben hangsúlyozza, hogy elutasít minden ráerőltetett vagy diktált politikát, Irán kijelenti, hogy készen áll az értelmes, racionális és tisztességes diplomáciai folyamatokban való részvételre

– hangsúlyozta Aragcsi a Hakan Fidan, török külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Az elmúlt napokban jelentősen növekedett a feszültség, miután az Egyesült Államok egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol az iráni vezetésre. Donald Trump amerikai elnök korábban kifejezetten az atomprogramot sérelmezte, később ezt kiegészítette a tüntetések véres leverése miatti elégedetlenséggel, ami miatt súlyos következményeket helyezett kilátásba.

Még több Globál

Bekövetkezett az, amitől sokan féltek, megindultak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával

Kína aktiválta a világ legnagyobb föld alatti csodafegyverét

Kiderült, melyik az orosz-ukrán háború legjobb fegyvere - Meglepő eredmény született

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes terv: Trump titokban rá akarja venni az arab államokat valami olyasmire, ami az egész térséget lángba boríthatja

Címlapkép forrása: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility