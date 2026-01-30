Váratlan fordulat: Teherán hirtelen tárgyalna a nukleáris programról

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter arról beszélt, hogy az iráni atomprogram körül kialakult helyzettel kapcsolatban szeretnének megoldásra jutni. A teheráni politikus ugyanakkor lefektette, hogy a párbeszédnek a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.
Miközben hangsúlyozza, hogy elutasít minden ráerőltetett vagy diktált politikát, Irán kijelenti, hogy készen áll az értelmes, racionális és tisztességes diplomáciai folyamatokban való részvételre
– hangsúlyozta Aragcsi a Hakan Fidan, török külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.
Az elmúlt napokban jelentősen növekedett a feszültség, miután az Egyesült Államok egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol az iráni vezetésre. Donald Trump amerikai elnök korábban kifejezetten az atomprogramot sérelmezte, később ezt kiegészítette a tüntetések véres leverése miatti elégedetlenséggel, ami miatt súlyos következményeket helyezett kilátásba.
Címlapkép forrása: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu via Getty Images
