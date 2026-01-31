  • Megjelenítés
Brutális offenzívába kezdett az orosz hadsereg, rossz hírek jöttek a béketárgyalásról - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre
Brutális offenzívába kezdett az orosz hadsereg, rossz hírek jöttek a béketárgyalásról - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Az Egyesült Államok olyan lépést tett január 29-én Oroszországgal szemben, amely miatt nehéz lesz a két ország közti párbeszéd folytatása – jelentette ki ma reggel Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

A harcok epicentruma

A legintenzívebb harcok továbbra is Pokrovszk térségében dúlnak Oroszország és Ukrajna közt, de nyomulni próbálnak az oroszok Szumiban, Kupjanszk térségében, Limannál (Észak-Donyeck), Kosztyantynivka és Szlovjanszk / Kramatorszk mellett is - olvasható az ukrán vezérkar reggeli jelentésében.

Reggeli légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: az oroszok 85 drónt indítottak Ukrajna ellen, ebből 64-et sikerült lelőni.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

