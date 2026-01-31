Figyelmeztetés érkezett: elképesztő károkat okoz Trump megkérdőjelezhető mentális állapota

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma (Department of Energy - DOE) 83,6 milliárd dollárnyi, a Biden-korszakban tiszta energiával kapcsolatos projektekre elkülönített hitelt és feltételes kötelezettségvállalást vizsgál felül, strukturál át vagy szüntet meg,
a hangsúlyt az olyan hagyományos forrásokra helyezve át, mint a földgáz és a nukleáris energia.
A lépéssel párhuzamosan a DOE a hitelező szervezetet is átnevezte, az eddigi Loans Programs Office-ról (Kölcsönprogramok Irodája) Energy Dominance Financing-ra, vagyis Energiadominancia Finanszírozási Hivatalra (EDF). Az átnevezés Donald Trump elnök, illetve energiaügyi minisztere, Chris Wright egyik gyakran hangoztatott politikai céljára utal, vagyis "az amerikai energiadominancia aranykorának felszabadítására".
A megújulóenergia-hitelek törlésére a Trump második elnökségét megelőző Biden-kormányzat 104 milliárd dolláros hitelportfóliójának felülvizsgálatát követően kerül sor, beleértve a már a választások után, de még Trump ismételt hivatalba lépését megelőzően "elsietve" kifizetett mintegy 85 milliárd dollárt is.
A minisztérium január 23-i közleménye szerint a Biden-korszakban kibocsátott "Zöld Új Átverés" kölcsönállományából közel 30 milliárd dollárnyit visszavonnak, míg további 53,6 milliárd dollárnyi állomány sorsáról a folyamatban lévő felülvizsgálat dönt Az EDF az intézkedés részeként 9,5 milliárd dollárral csökkentette az államilag támogatott, időszakos rendelkezésre állású szél- és napenergia projektek finanszírozási keretét, és ezeket a földgáz- és nukleáris termelés emelését célzó beruházásokkal váltja fel, amelyek megfizethetőbb és megbízhatóbb energiát biztosítanak az amerikai nép számára - fogalmaz a közlemény.
Az Energiadominancia Finanszírozási Hivatal 289 milliárd dolláros hitelkeretet különített el hat prioritást élvező energetikai és infrastrukturális ágazat finanszírozására, melyek nem foglalják magukba a megújuló energia és az akkumulátoros energiatárolás területeit.
A kedvezményezett tevékenységek közé tartozik az atomenergia, a fosszilis tüzelőanyagok, mint például a szén, az olaj, a gáz és más szénhidrogének, valamint a technológiai fejlődéshez elengedhetetlen ásványkincsek kitermelésébe való beruházások.
A források különféle energia- és ipari ágazatok közötti elosztását az EDF felügyeli majd, amely már meg is kezdte a hitelek új prioritások mentén történő kihelyezését, beleértve a Three Mile Island-i atomerőmű újraindítására vonatkozó megállapodást, illetve egy indianai széntüzelésű műtrágyagyár támogatását is.
A Trump-adminisztráció
ezeket az energiaforrásokat tekinti megoldásnak a gyarapodó számú mesterséges intelligencia adatközpont növekvő energiaigényének kielégítésére,
amit sokan vitatnak, többek között az Egyesült Államok legnagyobb napenergia-lobbicsoportja (Solar Energy Industries Association) is, mely szerint a napenergia gyorsabb választ ad a problémára.
Az amerikai villamosenergia-rendszer új termelő kapacitásainak közel háromnegyedét (72%) a közüzemi méretű napelemes projektek adták 2025 első 10 hónapjában, az akkumulátoros energiatárolóval telepített hibrid naperőművek pedig ma már költségversenyképes megoldást nyújtanak a nap 24 órájában rendelkezésre álló áramtermelésre.
Az energetikai célú szövetségi hitelezés prioritásait drasztikusan átalakító lépés illeszkedik a klímaváltozás-szkeptikus elnök energia- és klímapolitikai döntéseinek sorába, amelyek az energiaátállásról a hagyományos energiatermelésre és az atomenergiára helyezik át a szövetségi támogatási politika fókuszát.
Donald Trump már második elnöki ciklusa első hivatali napján, 2025. január 20-án támadást indított a megújuló energiaforrások, a környezet-, illetve klímavédelem ellen, végrehajtási rendeletek sorát kiadva a fosszilis energiahordozók kitermelésének „felszabadítására”, az összes szélenergia-projekt és számos környezetvédelmi szabályozás felfüggesztésére, valamint az Egyesült Államok Párizsi Klímaegyezményből való kivonására.
A Trump-kormányzat figyelme olyan területekre is kiterjed, mint a tengerentúli energiaügyi minisztérium szervezeti ábrája, amelyből a szaktárca tavaly novemberben eltávolította az energiahatékonysággal, a megújuló energiával és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével foglalkozó csoportokat, és beolvasztotta azokat a kritikus ásványokkal és energetikai innovációval foglalkozó hivatalába.
2026 elején Trump a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökségből (IRENA), az ENSZ kulcsfontosságú klímaügyi szervezetéből, valamint további 65, az éghajlatváltozással, a biológiai sokféleséggel és az energiával foglalkozó nemzetközi szervezetből is kiléptette országát, amelyek szerinte
már nem szolgálják az amerikai érdekeket.
Trump energiaátállással kapcsolatos ellenérzéseit és a klímaügyben folytatott, az USA határain túlra is exportált dezinformációs tevékenységét a fosszilis energialobbi masszív háttérmunkája mellett az is táplálhatja, hogy tudományos világ konszenzusa és a tények ellenére szkeptikus a klímaváltozás létezésével és a fosszilis energiahordozók ebbéli szerepével kapcsolatban, illetve hogy nem tud vagy nem akar különbséget tenni az éghajlat és az időjárás fogalmai között.
A világ első számú gazdasági, katonai hatalmát vezető Trump e tárgykörben tett egyik legutóbbi állítása szerint az Egyesült Államokra január végén lecsapott rendkívüli hideg ellentmond annak a számtalan méréssel igazolt ténynek, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedik.
Rekord hideghullám várhatóan 40 államot fog érinteni. Ritkán láttunk ehhez hasonlót. Meg tudnák magyarázni a környezetvédelmi felkelők – MI TÖRTÉNT A GLOBÁLIS FELMELEDÉSSEL???
- gúnyolódott a klímaváltozással a még a téli vihar megérkezése előtt született közösségi médiás posztjában.
A globális felszíni átlaghőmérséklet emelkedését logikusan sem cáfolhatja a helyenként és időszakosan a sokéves átlagnál hidegebb időjárás, sőt a klímatudósok szerint a helyzet épp az ellenkezője annak, mint amit az Egyesült Államok elnöke állít.
A konszenzusos tudományos álláspont szerint ugyanis a gyors sarkvidéki felmelegedés és olvadás, az erősebb és intenzívebb óceáni hőhullámok, a megnövekedett légköri nedvesség és a sztratoszférikus poláris örvény gyakoribb zavarai mind olyan tényezők, amelyek elősegíthetik a tengerentúlon uralkodó szélsőséges téli időjárási viszonyok kialakulását.
Ezek a hatások, különösen a poláris örvény (polar vortex) klímaváltozással összefüggésbe hozott meggyengülése szerepet játszhatott a januárban Magyarországon is tapasztalt, az elmúlt évek enyhe teleit követően szokatlanul hidegnek számító időjárás létrejöttében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
