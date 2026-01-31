Figyelmeztetés érkezett: elképesztő károkat okoz Trump megkérdőjelezhető mentális állapota

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tovább szűkítette a Trump-adminisztráció a megújuló energiaforrások tengerentúli finanszírozását, egyúttal a felszabaduló forrásokat jelentős részben földgáz- és atomenergia-projektek felé irányítva át. Ugyanazon a napon, amikor a tengerentúli energiaügyi minisztérium bejelentette a tudományos konszenzus által a klímaváltozás fő felelősének tartott fosszilis energiahordozók újabb jelentős szövetségi támogatását, az amerikai elnök a közelgő viharra utalva ismét a globális felmelegedéssel gúnyolódott, megkérdőjelezve annak létezését. Pedig a klímakutatók szerint az ezt követően az Egyesült Államokat elérő, halálos áldozatokat is követelő extrém hideg idő kialakulásában az éghajlatváltozás meghatározó szerepet játszhatott. Nem véletlen, hogy az európai vezetők közül többen is arra gyanakodnak, hogy az amerikai elnök pszichológiai állapota megkérdőjelezhető.

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma (Department of Energy - DOE) 83,6 milliárd dollárnyi, a Biden-korszakban tiszta energiával kapcsolatos projektekre elkülönített hitelt és feltételes kötelezettségvállalást vizsgál felül, strukturál át vagy szüntet meg,

a hangsúlyt az olyan hagyományos forrásokra helyezve át, mint a földgáz és a nukleáris energia.

A lépéssel párhuzamosan a DOE a hitelező szervezetet is átnevezte, az eddigi Loans Programs Office-ról (Kölcsönprogramok Irodája) Energy Dominance Financing-ra, vagyis Energiadominancia Finanszírozási Hivatalra (EDF). Az átnevezés Donald Trump elnök, illetve energiaügyi minisztere, Chris Wright egyik gyakran hangoztatott politikai céljára utal, vagyis "az amerikai energiadominancia aranykorának felszabadítására".

A megújulóenergia-hitelek törlésére a Trump második elnökségét megelőző Biden-kormányzat 104 milliárd dolláros hitelportfóliójának felülvizsgálatát követően kerül sor, beleértve a már a választások után, de még Trump ismételt hivatalba lépését megelőzően "elsietve" kifizetett mintegy 85 milliárd dollárt is.

A minisztérium január 23-i közleménye szerint a Biden-korszakban kibocsátott "Zöld Új Átverés" kölcsönállományából közel 30 milliárd dollárnyit visszavonnak, míg további 53,6 milliárd dollárnyi állomány sorsáról a folyamatban lévő felülvizsgálat dönt Az EDF az intézkedés részeként 9,5 milliárd dollárral csökkentette az államilag támogatott, időszakos rendelkezésre állású szél- és napenergia projektek finanszírozási keretét, és ezeket a földgáz- és nukleáris termelés emelését célzó beruházásokkal váltja fel, amelyek megfizethetőbb és megbízhatóbb energiát biztosítanak az amerikai nép számára - fogalmaz a közlemény.

Az Energiadominancia Finanszírozási Hivatal 289 milliárd dolláros hitelkeretet különített el hat prioritást élvező energetikai és infrastrukturális ágazat finanszírozására, melyek nem foglalják magukba a megújuló energia és az akkumulátoros energiatárolás területeit.

A kedvezményezett tevékenységek közé tartozik az atomenergia, a fosszilis tüzelőanyagok, mint például a szén, az olaj, a gáz és más szénhidrogének, valamint a technológiai fejlődéshez elengedhetetlen ásványkincsek kitermelésébe való beruházások.

A források különféle energia- és ipari ágazatok közötti elosztását az EDF felügyeli majd, amely már meg is kezdte a hitelek új prioritások mentén történő kihelyezését, beleértve a Three Mile Island-i atomerőmű újraindítására vonatkozó megállapodást, illetve egy indianai széntüzelésű műtrágyagyár támogatását is.

A Trump-adminisztráció

ezeket az energiaforrásokat tekinti megoldásnak a gyarapodó számú mesterséges intelligencia adatközpont növekvő energiaigényének kielégítésére,

amit sokan vitatnak, többek között az Egyesült Államok legnagyobb napenergia-lobbicsoportja (Solar Energy Industries Association) is, mely szerint a napenergia gyorsabb választ ad a problémára.

Az amerikai villamosenergia-rendszer új termelő kapacitásainak közel háromnegyedét (72%) a közüzemi méretű napelemes projektek adták 2025 első 10 hónapjában, az akkumulátoros energiatárolóval telepített hibrid naperőművek pedig ma már költségversenyképes megoldást nyújtanak a nap 24 órájában rendelkezésre álló áramtermelésre.

Az energetikai célú szövetségi hitelezés prioritásait drasztikusan átalakító lépés illeszkedik a klímaváltozás-szkeptikus elnök energia- és klímapolitikai döntéseinek sorába, amelyek az energiaátállásról a hagyományos energiatermelésre és az atomenergiára helyezik át a szövetségi támogatási politika fókuszát.

Donald Trump már második elnöki ciklusa első hivatali napján, 2025. január 20-án támadást indított a megújuló energiaforrások, a környezet-, illetve klímavédelem ellen, végrehajtási rendeletek sorát kiadva a fosszilis energiahordozók kitermelésének „felszabadítására”, az összes szélenergia-projekt és számos környezetvédelmi szabályozás felfüggesztésére, valamint az Egyesült Államok Párizsi Klímaegyezményből való kivonására.

A Trump-kormányzat figyelme olyan területekre is kiterjed, mint a tengerentúli energiaügyi minisztérium szervezeti ábrája, amelyből a szaktárca tavaly novemberben eltávolította az energiahatékonysággal, a megújuló energiával és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével foglalkozó csoportokat, és beolvasztotta azokat a kritikus ásványokkal és energetikai innovációval foglalkozó hivatalába.

2026 elején Trump a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökségből (IRENA), az ENSZ kulcsfontosságú klímaügyi szervezetéből, valamint további 65, az éghajlatváltozással, a biológiai sokféleséggel és az energiával foglalkozó nemzetközi szervezetből is kiléptette országát, amelyek szerinte

már nem szolgálják az amerikai érdekeket.

Trump energiaátállással kapcsolatos ellenérzéseit és a klímaügyben folytatott, az USA határain túlra is exportált dezinformációs tevékenységét a fosszilis energialobbi masszív háttérmunkája mellett az is táplálhatja, hogy tudományos világ konszenzusa és a tények ellenére szkeptikus a klímaváltozás létezésével és a fosszilis energiahordozók ebbéli szerepével kapcsolatban, illetve hogy nem tud vagy nem akar különbséget tenni az éghajlat és az időjárás fogalmai között.

A világ első számú gazdasági, katonai hatalmát vezető Trump e tárgykörben tett egyik legutóbbi állítása szerint az Egyesült Államokra január végén lecsapott rendkívüli hideg ellentmond annak a számtalan méréssel igazolt ténynek, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedik.

Rekord hideghullám várhatóan 40 államot fog érinteni. Ritkán láttunk ehhez hasonlót. Meg tudnák magyarázni a környezetvédelmi felkelők – MI TÖRTÉNT A GLOBÁLIS FELMELEDÉSSEL???

- gúnyolódott a klímaváltozással a még a téli vihar megérkezése előtt született közösségi médiás posztjában.

A globális felszíni átlaghőmérséklet emelkedését logikusan sem cáfolhatja a helyenként és időszakosan a sokéves átlagnál hidegebb időjárás, sőt a klímatudósok szerint a helyzet épp az ellenkezője annak, mint amit az Egyesült Államok elnöke állít.

A konszenzusos tudományos álláspont szerint ugyanis a gyors sarkvidéki felmelegedés és olvadás, az erősebb és intenzívebb óceáni hőhullámok, a megnövekedett légköri nedvesség és a sztratoszférikus poláris örvény gyakoribb zavarai mind olyan tényezők, amelyek elősegíthetik a tengerentúlon uralkodó szélsőséges téli időjárási viszonyok kialakulását.

Ezek a hatások, különösen a poláris örvény (polar vortex) klímaváltozással összefüggésbe hozott meggyengülése szerepet játszhatott a januárban Magyarországon is tapasztalt, az elmúlt évek enyhe teleit követően szokatlanul hidegnek számító időjárás létrejöttében.

