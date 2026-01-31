Megszólalt az ismert magyar virológus a Nipah-vírusról

Kemenesi Gábor Facebook-posztjában felidézi, hogy a WHO friss tájékoztatása szerint továbbra is két ismert fertőzött van. Két ápoló, akik egy Nipah vírus által fertőzött embert ápoltak megfelelő védőfelszerelés nélkül. Nem hanyagságból, hanem mert ez egy rendkívül ritka kórokozó és a kezdeti tünetek influenza-szerűek (bármi lehet).

Egyikük továbbra is súlyos/kritikus állapotban van a másik valószínűleg felépül, ez egybevág a fertőzés rendkívül súlyos lefolyásával, a halálozás 40-70% között ismert.

Két tény máris kiolvasható szerinte:

rendkívül ritka vírus és csak megfelelő körülmények között, nehezen, például a tüneteket mutató fertőzöttel való közvetlen érintkezéssel terjed.

Tehát a COVID-19 járványnál megszokott „mindennapi aktivitás” során nem képes. Súlyosságából adódóan azonban a környező országok komolyan veszik, különleges ellátási körülmények és nagyon fokozott óvatosság kell ugyanis egy ilyen beteg kezelésénél – képzeljük csak el orvosként vagy ápolóként, hogy egy olyan beteget kell kezelnünk, ahol ha hibázunk, rendkívül nagy esélyünk van belehalni a fertőzésbe. Kulcsfontosságú tehát időben észrevenni és azonosítani ezeket a betegeket, ezért az óvatosság - írja a virológus.

Íme a tanulságok

Mindenki a pandémiára reflektál amikor egy Nipah-esetekhez hasonló hír megjelenik. Nem minden vírus egyforma, nagyon más tulajdonságokkal bírnak. "Úgy lehet elképzelni, mint a különböző kutyafajtákat, bizonyos tulajdonságokban vannak nagyon eltérőek, néhány tulajdonságban lehetnek hasonlóak, de összességében mások és másra érdemesek" - írta.

Az ECDC értékelése szerint is jelen pillanatban rendkívül alacsony a kockázat ránk nézve. Az egész helyzet legrosszabb esetben, ha egy kicsit elengedjük a képzeletünket, egy nyugat-afrikai ebola járványhoz hasonló forgatókönyvet hozhat, ha a dolgok nagyon elromlanának (pl: a vírus több kezdeti fertőzést okoz, nagyon későn vennék észre vagy némi változást is magára szedne a vírus).

De még ekkor is „csupán” a behurcolt kósza esetek azonosítására kellene figyelni itt Európában.

Virológusként sokkal jobban aggasztja és elszomorítja, hogy sorra veszítik el az országok a kanyaró mentességi státuszukat (legutóbb épp Nagy-Britannia). Megjegyezte:

A kanyaró, melyet egy rendkívül hatékony és biztonságos vakcinával megelőzhetünk, a butaság miatt most visszatér és az alacsony átoltottság miatti visszatérése miatt minden gyermeket veszélyeztet ezekben az országokban.

Ha most valóban nincs akkora baj, mint amekkorának olvashatjuk, mégis miért szerepel a WHO prioritási listáján ez a vírus? Azért, mert évről évre megjelenik a világ egyik legnépesebb régiójában, rendkívül halálos és egyelőre se gyógyszer, sem pedig a megelőzést szolgáló vakcina nem áll rendelkezésre. Jó példa tehát a határait feszegető vírusokra, melyekre a tudósok készülniük kell.

Pécsett például olyan gyorsteszteket fejlesztenek, melyekkel a kórházakban dolgozó orvosok vagy más szakemberek a Nipah-vírust már a gyanúnál ki tudják mutatni és a mostanihoz hasonló korai fertőzéseket meg tudják akadályozni – azaz az első pillanatban elzárni a járványt - írta a posztban Kemenesi Gábor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images