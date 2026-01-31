Műszaki hiba vagy valami más? Két ország energiarendszere ment tönkre egyetlen pillanat alatt

Az áramszolgáltatás zavarai akkor kezdődtek, amikor Ukrajna energiarendszerében úgynevezett kaszkádleállás következett be a két ország hálózatát összekötő nagyfeszültségű vezetékek műszaki hibája miatt. Szmihal ukrán energiaügyi miniszter közlése szerint a Románia és Moldova, valamint a nyugat- és közép-ukrajnai területek közötti távvezetékek is érintettek voltak.

Ion Ceban, Chișinău polgármestere nyugalomra intette a lakosságot, miután helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül kiterjedt áramkimaradásokról számolt be a fővárosban. Az ukrán hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a zavart, de a kibertámadás lehetőségét kizárták.

A moldovai energiaügyi minisztérium Facebook-bejegyzése szerint az Isaccea–Vulcanesti–MGRES 400 kilovoltos vezetéken délelőtt 11 óra körül esett a feszültség. A tárca szerint a problémát az ukrán energiarendszer súlyos zavarai okozták. Az állami átviteli rendszerirányító, a Moldelectrica időközben több helyen helyreállította az áramellátást.

A Kyiv Independent ukrán hírportál öt moldovai lakost kérdezett meg tapasztalataikról.

Ludmila Botnaru chișinăui színésznő elmondta, hogy náluk délelőtt 11 órakor elment az áram, majd rövid idő múlva visszatért. A színházban is hasonló volt a helyzet. "Az oroszok a hibásak – ki más?" – tette hozzá.

Doina Bejenaru, chișinăui lakos arról számolt be, hogy a lakásában van áram, de a környék egy részén nincs, így még kávét sem lehet főzni.

Ki a hibás? Az oroszok bombázzák az ukrán energetikai infrastruktúrát

– mondta.

Ana Lungu, aki szintén a fővárosban él, négy órája volt áram nélkül. Az ételt a sütőből átrakta a gáztűzhelyre, gyermeke pedig kényszerszünetet tartott a tévézésben. "Persze az oroszok a hibásak. Vagy talán a kormányunk akarta megmutatni, milyen az ukránoknak – csak viccelek" – jegyezte meg.

Serghei Cerneavschi, a Criuleni járásban élő lakos jóval kritikusabban fogalmazott: "A kormányunk a hibás, a francba is! Lekapcsolják az áramot, hogy spóroljanak, aztán mindig az oroszokat meg az ukrajnai háborút okolják."

Raisa Cojocaru, a mindicsi járásban élő nő visszafogottabban értékelt: "Egy órája nincs áram, de ilyen előfordul. Ki a hibás? Nem tudom. Most sok a provokáció, ezt mondta a fiam is, úgyhogy inkább nem nyilatkozom. A miniszterelnök és az elnök nem hibás. Az ukrajnai háborúval való kapcsolatra nem is akarok gondolni. Imádkozom, hogy véget érjen."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images