  • Megjelenítés
Műszaki hiba vagy valami más? Két ország energiarendszere ment tönkre egyetlen pillanat alatt
Globál

Műszaki hiba vagy valami más? Két ország energiarendszere ment tönkre egyetlen pillanat alatt

Portfolio
Moldovát január 31-én kiterjedt áramszünet sújtotta: Kisinyov nagy része reggel áram nélkül maradt, leálltak a trolibuszok és a közlekedési lámpák - jelentette a Kyiv Independent.

Az áramszolgáltatás zavarai akkor kezdődtek, amikor Ukrajna energiarendszerében úgynevezett kaszkádleállás következett be a két ország hálózatát összekötő nagyfeszültségű vezetékek műszaki hibája miatt. Szmihal ukrán energiaügyi miniszter közlése szerint a Románia és Moldova, valamint a nyugat- és közép-ukrajnai területek közötti távvezetékek is érintettek voltak.

Ion Ceban, Chișinău polgármestere nyugalomra intette a lakosságot, miután helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül kiterjedt áramkimaradásokról számolt be a fővárosban. Az ukrán hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a zavart, de a kibertámadás lehetőségét kizárták.

A moldovai energiaügyi minisztérium Facebook-bejegyzése szerint az Isaccea–Vulcanesti–MGRES 400 kilovoltos vezetéken délelőtt 11 óra körül esett a feszültség. A tárca szerint a problémát az ukrán energiarendszer súlyos zavarai okozták. Az állami átviteli rendszerirányító, a Moldelectrica időközben több helyen helyreállította az áramellátást.

A Kyiv Independent ukrán hírportál öt moldovai lakost kérdezett meg tapasztalataikról.

Még több Globál

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Fájdalmas vallomás érkezett az izraeli hadseregtől a túszmentő akciókkal kapcsolatban

Lezárul egy történelmi korszak - Elképesztő érték marad örökre a föld alatt

Ludmila Botnaru chișinăui színésznő elmondta, hogy náluk délelőtt 11 órakor elment az áram, majd rövid idő múlva visszatért. A színházban is hasonló volt a helyzet. "Az oroszok a hibásak – ki más?" – tette hozzá.

Doina Bejenaru, chișinăui lakos arról számolt be, hogy a lakásában van áram, de a környék egy részén nincs, így még kávét sem lehet főzni.

Ki a hibás? Az oroszok bombázzák az ukrán energetikai infrastruktúrát

– mondta.

Ana Lungu, aki szintén a fővárosban él, négy órája volt áram nélkül. Az ételt a sütőből átrakta a gáztűzhelyre, gyermeke pedig kényszerszünetet tartott a tévézésben. "Persze az oroszok a hibásak. Vagy talán a kormányunk akarta megmutatni, milyen az ukránoknak – csak viccelek" – jegyezte meg.

Serghei Cerneavschi, a Criuleni járásban élő lakos jóval kritikusabban fogalmazott: "A kormányunk a hibás, a francba is! Lekapcsolják az áramot, hogy spóroljanak, aztán mindig az oroszokat meg az ukrajnai háborút okolják."

Raisa Cojocaru, a mindicsi járásban élő nő visszafogottabban értékelt: "Egy órája nincs áram, de ilyen előfordul. Ki a hibás? Nem tudom. Most sok a provokáció, ezt mondta a fiam is, úgyhogy inkább nem nyilatkozom. A miniszterelnök és az elnök nem hibás. Az ukrajnai háborúval való kapcsolatra nem is akarok gondolni. Imádkozom, hogy véget érjen."

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Putyin súlyos pénzügyi csapdába került: milliárdokat kell előteremtenie, különben összeomlik a rendszer

Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility