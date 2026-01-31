  • Megjelenítés
Robbanások rázták meg a renegát államot - Máris elkezdődött az amerikai beavatkozás?
Globál

Robbanások rázták meg a renegát államot - Máris elkezdődött az amerikai beavatkozás?

Portfolio
Szombaton két robbanás rázta meg Iránt, a közösségi médiában azt állítják, a Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt a célpont, Teherán ugyanakkor cáfolja az értesüléseket. - jelentette a Sky News.

Az egyik detonáció a déli fekvésű Bandar Abbasz kikötővárosában történt, ahol egy négyéves kislány életét vesztette, tizennégyen pedig megsérültek. A másik robbanás több mint ezer kilométerrel arrébb, Ahvázban következett be, itt a hatóságok négy halálos áldozatról számoltak be.

A helyi sajtó beszámolói szerint mindkét tragédiát gázrobbanás okozta. Izrael cáfolta, hogy bármilyen köze lenne az esetekhez.

A félhivatalos Tasznim hírügynökség "teljesen valótlannak" nevezte azokat a közösségi médiában terjedő állításokat, amelyek szerint a bandar abbaszi robbanás

a Forradalmi Gárda egyik tengeri parancsnoka ellen irányult volna.

A detonáció egy nyolcemeletes épületet ért, amelynek első három szintjén súlyos károk keletkeztek.

Egyelőre nincs semmi információ arról, mi okozta a robbanásokat. Korábban Donald Trump elnök katonai akcióval fenyegetőzött Irán ellen, valamint jelentős mennyiségű csapásmérő erőt vont össze a térségben.

