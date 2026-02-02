  • Megjelenítés
Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok
Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok

Portfolio
Időnként teljesen kifogynak a rakétákból az ukrán légvédelmi rendszerek a készlethiány miatt – mondta Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő kommunikációs osztályának vezetője az RBK-nak adott interjúban.

A tél beköszöntével Oroszország felerősítette Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni támadásait, azzal a céllal, hogy országos áramszünetet idézzen elő. Az ukrán légvédelem azonban

nem rendelkezik elegendő eszközzel az összes orosz rakéta és drón elfogásához.

Ihnat elmondása szerint az ukrán vezetés, köztük Volodimir Zelenszkij elnök, többször is felhívta a figyelmet a légvédelmi rakéták hiányára. Egyes rendszerek rakétakészletei kimerültek, ezért nem állnak készen az orosz támadások elhárítására.

Volt olyan eset, hogy egy támadás előtt mindössze egy nappal kaptuk meg a szükséges eszközöket. Azt a tömeges csapást sikeresen vertük vissza az F–16-osok, a NASAMS, az IRIS–T és a Patriot rendszerek rakétáinak köszönhetően

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

– mondta Ihnat.

A kommunikációs osztály vezetője szerint Oroszország – a korábbi évekkel ellentétben – most gyakran egyetlen régiót támad rendkívül intenzíven, rövid idő alatt. Ilyenkor a légvédelmi rendszereknek egyszerűen nincs idejük az újratöltésre. Ihnat hozzátette, hogy az orosz erők egyre gyakrabban vetnek be ballisztikus rakétákat. Ezeket gyakorlatilag csak az amerikai Patriot rendszer képes elfogni.

Voltak pillanatok, amikor komoly hiány volt ezekből a rakétákból. Például van egy NASAMS rendszerünk, de a hat rakéta helyett csak kettő van benne. Még ha a célpontok 80 százalékát le is lőjük, a maradék 20 százalék így is hatalmas károkat okoz

– fogalmazott.

A január közepi és végi orosz támadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai infrastruktúrában. Számos régióban szükségáramszüneteket vezettek be, a csapások a vízellátást és a fűtést is megzavarták, miközben a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt. Kijev és környéke az egyik legsúlyosabban érintett térség. A főváros egyes lakóépületeiben mintegy három hete nincs fűtés.

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

