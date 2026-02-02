Donald Trump ismét fenyegetőzni kezdett - Ezúttal azonban az Egyesült Államok hadseregét lőheti lábon

A Fehér Ház közösségi médiában közzétett üzenete szerint Washington kész visszavonni a kanadai gyártású repülőgépek tanúsítását. Ez válaszlépés lenne arra, hogy a kanadai hatóságok nem adták meg az üzemeltetési engedélyt az amerikai Gulfstream repülőgépeknek. Amikor a Breaking Defense rákérdezett, hogy a fenyegetés csak a polgári vagy a katonai gépekre is vonatkozik-e,
az amerikai adminisztráció azt mondta, nem fog különbséget tenni a két kategória között.
A kanadai légügyi hatóság elutasításának hátterében az áll, hogy a Gulfstream új típusú gépe nem ment át bizonyos kötelező vizsgálatokon. A legtöbb forrás szerint az üzemanyagrendszer fagyásával kapcsolatos negatív tesztek okozták a problémát. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) ezzel szemben felmentést adott a gyártónak, és ideiglenesen lehetővé tette a gépek üzemeltetését a tesztek lezárultáig. A kanadai hatóságok azonban nem voltak ilyen engedékenyek, ami éles amerikai reakciót váltott ki.
Az amerikai fegyveres erők több, kanadai eredetű Bombardier repülőgépet használnak speciális katonai feladatokra. A légierő négy darab, a Bombardier Global 6000 üzleti repülőgépből átalakított E‑11A típust üzemeltet, amelyek légi kommunikációs átjátszóközpontként működnek, és a harctéri egységek közötti adat‑ és rádiókapcsolatot biztosítják.
A szárazföldi haderő még nagyobb mértékben támaszkodik ezekre a platformokra. Az újabb Bombardier Global 6500 típusra épülő E‑11B repülőgép szolgál alapul több, nagy hatótávolságú felderítő és megfigyelő programnak (HADES, ARES és ATHENA), amelyek különféle szenzorokkal a harctér megfigyelését és az információk feldolgozását végzik. Emellett a gyorsan bevethető ARTEMIS megfigyelőrepülőgép egy Bombardier Challenger üzleti jet átalakított változata.
A haditengerészet ezzel szemben kisebb, szintén kanadai gyártású repülőgépeket használ, elsősorban kiképzési célokra, például UV‑18 Twin Otter, NU‑1B Otter és U‑6A Beaver típusokat.
Ezeknek a típusoknak a gyors kiváltása gyakorlatilag nem megoldható. Jelentős többletköltségekkel, hosszú átfutási idővel és egyes programok részleges vagy teljes újratervezésével járna. Emiatt erősen kérdéses, hogy az amerikai hadsereg valóban támogatna egy ilyen tilalmat.
Az amerikai piac mérete és stratégiai jelentősége miatt a kanadai kormány és a kanadai repülőgépgyártók aktívan keresik a megoldást a kialakult helyzetre. Jelenleg azonban mindössze fenyegetésről van szó, amelyet esetleges vámok kilátásba helyezésével igyekeznek nyomatékosítani, konkrét gyakorlati lépések nélkül. Könnyen elképzelhető, hogy az ügy végül a papíron marad, különösen, ha figyelembe vesszük az amerikai adminisztráció korábbi, hasonlóan kemény kijelentéseit, amelyekből később visszatáncolt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
