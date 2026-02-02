  • Megjelenítés
Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna
Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna

Vlagyimir Szolovjov, az egyik legismertebb Kreml-közeli propagandista a Rosszija 1 csatornán sugárzott műsorában nukleáris támadást sürgetett az űrben a SpaceX Starlink-műholdjainak megsemmisítésére, és kijelentette: az sem érdekli, ha közben az oroszok is megsemmisülnek - írta meg az United24.

A felvetés azt követően hangzott el, hogy az amerikai vállalat korlátozta rendszerének használatát Ukrajnában. Az orosz erők ugyanis elkezdték felhasználni a Starlink-antennákat, hogy pontosabb célrávezetést biztosítsanak a drónjaik számára. Ideiglenes megoldásként a SpaceX 75 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetett be a vitatott területeken működő terminálokra. 

Mi az a Starlink? Az űr militarizálása. Mert minden, amin Musk dolgozott, az Oroszország elleni háborút szolgálja. Nem értem, miért ne lennének Elon Musk műholdjai jogos célpontok számunkra. Egyetlen nukleáris robbanás az űrben hatékonyan megoldaná ezt a problémát

– jelentette ki Szolovjov.

A műsor egyik vendége óvatosságra intett, mert szerinte egy ilyen robbantás válogatás nélkül pusztítana, és az orosz műholdakat is károsítaná.

Szolovjov ezt elismerte, de azzal érvelt, hogy Oroszország technológiai lemaradása miatt a veszteségek még így is Moszkva javára billentenék a mérleget.

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

