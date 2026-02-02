Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna

A felvetés azt követően hangzott el, hogy az amerikai vállalat korlátozta rendszerének használatát Ukrajnában. Az orosz erők ugyanis elkezdték felhasználni a Starlink-antennákat, hogy pontosabb célrávezetést biztosítsanak a drónjaik számára. Ideiglenes megoldásként a SpaceX 75 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetett be a vitatott területeken működő terminálokra.

Mi az a Starlink? Az űr militarizálása. Mert minden, amin Musk dolgozott, az Oroszország elleni háborút szolgálja. Nem értem, miért ne lennének Elon Musk műholdjai jogos célpontok számunkra. Egyetlen nukleáris robbanás az űrben hatékonyan megoldaná ezt a problémát

– jelentette ki Szolovjov.

A műsor egyik vendége óvatosságra intett, mert szerinte egy ilyen robbantás válogatás nélkül pusztítana, és az orosz műholdakat is károsítaná.

Szolovjov ezt elismerte, de azzal érvelt, hogy Oroszország technológiai lemaradása miatt a veszteségek még így is Moszkva javára billentenék a mérleget.

