Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna

A felvetés azt követően hangzott el, hogy az amerikai vállalat korlátozta rendszerének használatát Ukrajnában. Az orosz erők ugyanis elkezdték felhasználni a Starlink-antennákat, hogy pontosabb célrávezetést biztosítsanak a drónjaik számára. Ideiglenes megoldásként a SpaceX 75 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetett be a vitatott területeken működő terminálokra.
Mi az a Starlink? Az űr militarizálása. Mert minden, amin Musk dolgozott, az Oroszország elleni háborút szolgálja. Nem értem, miért ne lennének Elon Musk műholdjai jogos célpontok számunkra. Egyetlen nukleáris robbanás az űrben hatékonyan megoldaná ezt a problémát
– jelentette ki Szolovjov.
Russian state TV anchor Solovyov called for Russia to conduct orbital nuclear strikes on SpaceX satellites, after Musk shut down Russian Starlink terminals.Solovyov seemed unbothered by the potential collateral damage to Russian satellites: "We'll switch to carrier pigeons!" pic.twitter.com/wgnF4dO1fO https://t.co/wgnF4dO1fO— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 2, 2026
A műsor egyik vendége óvatosságra intett, mert szerinte egy ilyen robbantás válogatás nélkül pusztítana, és az orosz műholdakat is károsítaná.
Szolovjov ezt elismerte, de azzal érvelt, hogy Oroszország technológiai lemaradása miatt a veszteségek még így is Moszkva javára billentenék a mérleget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
