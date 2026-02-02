Fernández a szavazatok csaknem felét, 48,5%-át szerezte meg vasárnap,
így már az elnökválasztás első fordulójában győzni tudott.
A 39 éves Fernándezt a távozó elnök protezsáltjának tartják. Tárcavezetőként tagja volt Rodrigo Chaves kormányának, majd az államfő kabinetfőnökeként szolgált. A kampányban Fernández azt ígérte, hogy folytatja elődje szigorú biztonsági politikáját, és bár Costa Ricában nem engedélyezett az egymást követő újraválasztás, arra is ígéretet tett, hogy Chavest be fogja vonni a kormányába.
San Joséban, a támogatói előtt megtatott győzelmi beszédében kijelentette, hogy
"mély és visszafordíthatatlan változtatásokat" akar végrehajtani.
Hangsúlyozta, hogy az 1948-as polgárháború utáni "második köztársaság" már a múlté, és eljött az idő a "harmadik köztársaság felépítésére".
Laura Fernández Costa Rica második női elnöke Laura Chinchilla után, aki 2010 és 2014 között töltötte be a tisztséget.
Az elnökválasztáson a voksok egyharmadának megszerzésével Álvaro Ramos centrista közgazdász végzett a második helyen, míg a harmadik jelölt, Claudia Dobles építész, korábbi first lady a voksok 5 százalékát gyűjtötte össze.
Tovább kell küzdenünk, ez a dolgunk, ezt vállaltuk
- jelentette ki Ramos a táborának, és hozzáfűzte, hogy támogatni fogja Fernándezt minden olyan döntésében, amellyel az ország javát szolgálja, de "konstruktív" ellenzéke lesz, amikor nem azt teszi. Hangsúlyozta, hogy az ország egyesítésére és "sebeinek begyógyítására" kell törekedni.
Fernández Szuverén Néppártja (SPP) az előzetes eredmények alapján
az 57 kongresszusi székből 30-at szerzett meg.
Korábban a pártnak nyolc helye volt a parlamentben.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jeffrey Arguedas
Elsöprő győzelmet aratott a jobboldal: új köztársaság építését ígérte a megválasztott elnök
Lesz mögötte parlamenti többség is.
Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek
Jelentett az Intesa Sanpaolo, és új stratégiai terveit is megfogalmazta.
Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet
Felhajtottuk a világ chipgyártóit.
Komoly meglepetést okozott az EU zászlóshajója
6 éve nem látott számok érkeztek.
Bevásároltatnák a briteket a 90 milliárdos ukrán fegyverüzletbe
Újabb kísérlet készül a szigetország uniós fegyverkezésbe való bevonására.
Gigantikus pénzügyi manővert jelentett be a techóriás, nem örülnek a befektetők
Már több mint 50 százalékot esett az árfolyam szeptember óta.
Kiderült, milyen lakások adhatóak el most a leggyorsabban
Az Otthon Centrum előző évi adatai alapján.
Személyi kölcsönök: megjelent a 9% körüli kamat és a 10 éves futamidő is
Változásokat jelentettek be egyes bankok.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!