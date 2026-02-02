Elsöprő győzelmet aratott a jobboldal: új köztársaság építését ígérte a megválasztott elnök

A szavazatok csaknem 90 százalékának összeszámolása alapján Laura Fernández jobboldali politikus győzött a vasárnap megrendezett Costa Rica-i elnökválasztáson, pártja pedig parlamenti többséget szerzett - közölték a helyi hatóságok.

Fernández a szavazatok csaknem felét, 48,5%-át szerezte meg vasárnap,

így már az elnökválasztás első fordulójában győzni tudott.

A 39 éves Fernándezt a távozó elnök protezsáltjának tartják. Tárcavezetőként tagja volt Rodrigo Chaves kormányának, majd az államfő kabinetfőnökeként szolgált. A kampányban Fernández azt ígérte, hogy folytatja elődje szigorú biztonsági politikáját, és bár Costa Ricában nem engedélyezett az egymást követő újraválasztás, arra is ígéretet tett, hogy Chavest be fogja vonni a kormányába.

San Joséban, a támogatói előtt megtatott győzelmi beszédében kijelentette, hogy

"mély és visszafordíthatatlan változtatásokat" akar végrehajtani.

Hangsúlyozta, hogy az 1948-as polgárháború utáni "második köztársaság" már a múlté, és eljött az idő a "harmadik köztársaság felépítésére".

Laura Fernández Costa Rica második női elnöke Laura Chinchilla után, aki 2010 és 2014 között töltötte be a tisztséget.

Az elnökválasztáson a voksok egyharmadának megszerzésével Álvaro Ramos centrista közgazdász végzett a második helyen, míg a harmadik jelölt, Claudia Dobles építész, korábbi first lady a voksok 5 százalékát gyűjtötte össze.

Tovább kell küzdenünk, ez a dolgunk, ezt vállaltuk

- jelentette ki Ramos a táborának, és hozzáfűzte, hogy támogatni fogja Fernándezt minden olyan döntésében, amellyel az ország javát szolgálja, de "konstruktív" ellenzéke lesz, amikor nem azt teszi. Hangsúlyozta, hogy az ország egyesítésére és "sebeinek begyógyítására" kell törekedni.

Fernández Szuverén Néppártja (SPP) az előzetes eredmények alapján

az 57 kongresszusi székből 30-at szerzett meg.

Korábban a pártnak nyolc helye volt a parlamentben.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jeffrey Arguedas