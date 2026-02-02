  • Megjelenítés
Kiadták a veszélyjelzést, szélsőséges időjárás érkezik Magyarországra
Kiadták a veszélyjelzést, szélsőséges időjárás érkezik Magyarországra

A friss előrejelzések szerint kedd hajnalban délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik Magyarország fölé: északon és a középső országrészben inkább havazás valószínű, délen pedig eső, havas eső, helyenként ónos eső is kialakulhat - tudósított az Időkép. Az ónos eső veszélye miatt a holnapi napra 9 vármegyére elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki.

A friss előrejelzések szerint a hét elején változékony időjárás várható Magyarországon. Hétfőn továbbra is a felhős, borult égbolt lesz a jellemző,

kedden pedig egy kiterjedt csapadékrendszer éri el hazánkat délnyugat felől.

Hétfőn országszerte borult marad az ég, sokfelé párássá válik a levegő, és ködfoltok nehezíthetik a közlekedést. Ezek helyenként a délutáni órákban sem oszlanak fel teljesen. Szórványosan gyenge havazás, hószállingózás is előfordulhat. A déli irányú légáramlás gyenge marad, a nappali csúcshőmérséklet körülbelül 2 Celsius-fok körül alakul.

Kedd hajnalban már markánsabb változás kezdődik az időjárásban. Délnyugat felől csapadékzóna érkezik az ország fölé, amely vegyes halmazállapotú csapadékot hoz.

Az északi és a középső országrészekben elsősorban havazás várható, míg délen eső, havas eső, valamint ónos eső is kialakulhat.

A kedd délutáni órákban a havazás zónája fokozatosan az északi és északkeleti területekre húzódik vissza. Estére egyre többfelé esőre, helyenként ónos esőre kell számítani. A szél is megélénkül: a keleti és északkeleti régiók kivételével sokfelé megerősödik a délkeleti légmozgás, az ország északnyugati harmadában pedig időnként erős széllökésekre kell majd számítani.

Kedden a hőmérséklet területileg erősen eltérően alakul. Reggel mindenütt fagypont alatt lesz a levegő hőmérséklete, mínusz 8 és 0 Celsius-fok közötti értékekkel. A nappali maximumok már jelentős különbségeket mutatnak: a kora délutáni órákban mínusz 1 és plusz 8 Celsius-fok közötti csúcsértékekre lehet számítani.

Az ónos esőre való tekintettel a holnapi napra összesen 9 vármegyére - Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékre - elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztet, hogy több helyen is előfordulhatnak jeges útviszonyok, de az utak általában járhatóak maradnak majd. A szervezet óvatosságra és előzetes tájékoztatás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

