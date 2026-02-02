  • Megjelenítés
Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország
Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország

Egyre több információ terjed arról, hogy Oroszország megkezdte a Tu-95MSz bombázói visszavezénylését Ukrajna közelébe, amely egy készülő támadás előjele lehet.

Jelentések szerint az orosz légierő számos Tu-95MSz stratégiai bombázót helyezett át az ország távoli-keleti részén található Ukrainka légibázisról a nyugati Olenya és Engels-2 légibázisokra.

Ezeket a gépeket jellemzően nagy hatótávolságú robotrepülőgépek indítására (H-101/H-555) használják.

Bár a stratégiai bombázóknak nincs szükségük arra, hogy berepüljenek Ukrajna légterébe, az Olenya és Engels elleni folyamatos ukrán dróntámadások miatt ritkán állomásoztatja ott a Tu-95-ösöket, jelenlétük egy készülő, nagyméretű drón- és rakétacsapás előjele lehet.

Különösen fontos az időzítés is: a kijevi energetikai infrastruktúrát védelmező részleges tűzszünet február elsejével véget ért.

