Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország

Egyre több információ terjed arról, hogy Oroszország megkezdte a Tu-95MSz bombázói visszavezénylését Ukrajna közelébe, amely egy készülő támadás előjele lehet.

Jelentések szerint az orosz légierő számos Tu-95MSz stratégiai bombázót helyezett át az ország távoli-keleti részén található Ukrainka légibázisról a nyugati Olenya és Engels-2 légibázisokra.

Satellite images of Engels-2 Air Base as of February 2, 11:47 UTCThe air base housed 4 Tu-95MS (Bear-H), 1 Tu-160 (Blackjack), and 6 Su-34 (Fullback).At 07:10 UTC, a Tu-95MS from Olenya Air Base, which had arrived there at night from Ukrainka Air Base, landed at… pic.twitter.com/8U4IdV9eef https://t.co/8U4IdV9eef — AviVector (@avivector) February 2, 2026

Ezeket a gépeket jellemzően nagy hatótávolságú robotrepülőgépek indítására (H-101/H-555) használják.

Bár a stratégiai bombázóknak nincs szükségük arra, hogy berepüljenek Ukrajna légterébe, az Olenya és Engels elleni folyamatos ukrán dróntámadások miatt ritkán állomásoztatja ott a Tu-95-ösöket, jelenlétük egy készülő, nagyméretű drón- és rakétacsapás előjele lehet.

Különösen fontos az időzítés is: a kijevi energetikai infrastruktúrát védelmező részleges tűzszünet február elsejével véget ért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images