Bénító csapást szenvedett Oroszország? Megtörte a csendet a Kreml: elmondták, szerintük mi történik valójában

A Kreml kedden közölte, hogy nem kapott semmilyen hivatalos nyilatkozatot Indiától az orosz olajvásárlások leállításáról. Ez azután hangzott el, hogy
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Újdelhi egy Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás részeként beleegyezett az orosz olaj vásárlásának beszüntetésébe.
Trump hétfőn jelentette be az Indiával kötött kereskedelmi egyezményt. Ennek értelmében az Egyesült Államok 50 százalékról 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett vámokat. Cserébe India leállítja az orosz olajvásárlásokat, és mérsékli a kereskedelmi akadályokat az amerikai vállalatok előtt.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Oroszország alaposan elemzi Trump Indiával kapcsolatos kijelentéseit. Arra a közvetlen kérdésre, hogy India valóban úgy döntött-e, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, Peszkov így válaszolt:
Eddig nem hallottunk semmilyen nyilatkozatot Újdelhiből ebben az ügyben.
"Tiszteletben tartjuk az amerikai–indiai kétoldalú kapcsolatokat, de legalább ugyanakkora jelentőséget tulajdonítunk az Oroszország és India közötti fejlett stratégiai partnerség erősítésének. Számunkra ez a legfontosabb, és továbbra is fejleszteni kívánjuk kétoldalú kapcsolatainkat Újdelhivel" – tette hozzá a szóvivő.
India 2022-ben, az ukrajnai háború kitörése után vált a kedvezményes áron kínált orosz tengeri nyersolaj legnagyobb vásárlójává. Ez a gyakorlat komoly bírálatokat váltott ki a nyugati országok részéről.
