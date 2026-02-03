  • Megjelenítés
FONTOS Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet
Bénító csapást szenvedett Oroszország? Megtörte a csendet a Kreml: elmondták, szerintük mi történik valójában
Globál

Bénító csapást szenvedett Oroszország? Megtörte a csendet a Kreml: elmondták, szerintük mi történik valójában

Portfolio
A Kreml szerint nem érkezett indiai jelzés az orosz olajimport leállításáról, noha Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy Újdelhi erről megállapodott Washingtonnal egy kereskedelmi egyezség részeként - írja a Reuters.

A Kreml kedden közölte, hogy nem kapott semmilyen hivatalos nyilatkozatot Indiától az orosz olajvásárlások leállításáról. Ez azután hangzott el, hogy

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Újdelhi egy Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás részeként beleegyezett az orosz olaj vásárlásának beszüntetésébe.

Trump hétfőn jelentette be az Indiával kötött kereskedelmi egyezményt. Ennek értelmében az Egyesült Államok 50 százalékról 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett vámokat. Cserébe India leállítja az orosz olajvásárlásokat, és mérsékli a kereskedelmi akadályokat az amerikai vállalatok előtt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Oroszország alaposan elemzi Trump Indiával kapcsolatos kijelentéseit. Arra a közvetlen kérdésre, hogy India valóban úgy döntött-e, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, Peszkov így válaszolt:

Még több Globál

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Megkongatták a vészharangokat: Amerika titokban egy súlyos katonai inváziót készíthet elő

Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket

Eddig nem hallottunk semmilyen nyilatkozatot Újdelhiből ebben az ügyben.

"Tiszteletben tartjuk az amerikai–indiai kétoldalú kapcsolatokat, de legalább ugyanakkora jelentőséget tulajdonítunk az Oroszország és India közötti fejlett stratégiai partnerség erősítésének. Számunkra ez a legfontosabb, és továbbra is fejleszteni kívánjuk kétoldalú kapcsolatainkat Újdelhivel" – tette hozzá a szóvivő.

India 2022-ben, az ukrajnai háború kitörése után vált a kedvezményes áron kínált orosz tengeri nyersolaj legnagyobb vásárlójává. Ez a gyakorlat komoly bírálatokat váltott ki a nyugati országok részéről.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket

Masszív légicsapás rázta meg Ukrajnát: ennyi rakétát és drónt ritkán lőnek ki egyszerre

Kiszivárgott a titkos terv: ha ez megvalósul, a NATO tényleg háborúba mehet Oroszországgal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Most jöhet a háború legnagyobb csatája: 700 ezres várost akar megszállni az orosz hadsereg - Hatalmas művelet kezdődött
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility