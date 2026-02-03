Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Andrij Szibia ukrán külügyminiszter élesen bírálta Gianni Infantino FIFA-elnök hétfő délutáni kijelentését, melyben amellett érvelt, hogy fel kell oldani az orosz focisták 2022 óta tartó nemzetközi versenyekről való eltiltását, különösen az ifikategóriákban.

Infantino szerint a tiltás nem hozott érdemi eredményt, csak még több gyűlöletet szított.

Szibia "morálisan degeneráltnak" nevezte a FIFA elnökét és az 1936-os berlini olimpiához hasonlította a kijelentést.

Az U17-es kategóriában a FIFA egyszer már megpróbálta feloldani az oroszok tiltását 2023-ban, a nemzetközi közvélemény negatív reakciója után viszont kénytelenek voltak visszatáncolni. A szövetségnek korábban is volt súrlódása Ukrajnával, 2024-ben például olyan térképet tettek közzé, amelyen a Krím-félszigetet Oroszország részeként ábrázolták.

(Kyiv Independent)