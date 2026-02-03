Nagyon lőtték az éjszaka folyamán Ukrajnát
Bár az ukrán légvédelem még nem tette közzé a szokásos reggeli jelentését, hírek érkeztek arról, hogy több manőverező robotrepülőgép is becsapódott Mikolajiv és Csernyihiv megyékben, H-22 Burja hajóelhárító rakétákat észleltek Kijevtől délre Tripilla város környékén, és Nyugat-Ukrajnában, Vinnicja régióban is robbanásokról számoltak be.
(Telegram)
Kiakadtak a FIFA elnökére az ukránok
Andrij Szibia ukrán külügyminiszter élesen bírálta Gianni Infantino FIFA-elnök hétfő délutáni kijelentését, melyben amellett érvelt, hogy fel kell oldani az orosz focisták 2022 óta tartó nemzetközi versenyekről való eltiltását, különösen az ifikategóriákban.
Infantino szerint a tiltás nem hozott érdemi eredményt, csak még több gyűlöletet szított.
Szibia "morálisan degeneráltnak" nevezte a FIFA elnökét és az 1936-os berlini olimpiához hasonlította a kijelentést.
Az U17-es kategóriában a FIFA egyszer már megpróbálta feloldani az oroszok tiltását 2023-ban, a nemzetközi közvélemény negatív reakciója után viszont kénytelenek voltak visszatáncolni. A szövetségnek korábban is volt súrlódása Ukrajnával, 2024-ben például olyan térképet tettek közzé, amelyen a Krím-félszigetet Oroszország részeként ábrázolták.
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Az orosz fegyveres erők párhuzamosan indítottak támadást északon, Szumi megyében, illetve délen, Zaporizzsja város irányában. Ezzel párhuzamosan a térségből korábban visszavont orosz nehézbombázók is közelebb húzódtak az ukrán határhoz. Donald Trump bejelentette, hogy rábírta Indiát, ne vásároljon több orosz kőolajat. Moszkva továbbra sem hajlandó engedni a Donbasz teljes átadására vonatkozó követeléseiből, de újonnan azzal is előálltak, hogy közvetlen béketárgyalásra Zelenszkij és Putyin között kizárólag Moszkvában van lehetőség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.
Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
