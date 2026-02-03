Megkongatták a vészharangokat: Amerika titokban egy súlyos katonai inváziót készíthet elő

A kiszivárgott dokumentum szerint Hanoi a nyugati nagyhatalom egyre inkább egy „agresszív háborút” készít elő, az Egyesült Államok pedig „harcoló fél” lehet ebben. A jelentés egyben azzal kapcsolatban is árulkodó, hogy a délkelet-ázsiai ország kettős hozzáállást tanúsít Washingtonnal szemben: az egyik oldalról a történelmi múlt és az elmúlt évtizedek eseményeit emlegetik, ugyanakkor a másik oldalról éppen Amerika az egyik legfontosabb partnerük. Az országban vezető kommunista vezetésben az is állandó félelmet jelent, hogy esetleg puccsot szervezhetnek a rendszer megdöntésére. Egy másik elemzés, a The 88 Project szintén arra az eredményre jutott, hogy az Egyesült Államoknak lehetnek aggodalmakra okot adó szándékaik Vietnámban. Ben Swanton, a projekt társigazgatója szerint ez a félelem egyáltalán nem paranoia a kormányzaton belül.

A félelem az Egyesült Államok és Kín közötti fokozódó feszültség elharapódzása miatt erősödött meg. Hanoi úgy gondolja, hogy

Washington az elrettentő politikája erősítése érdekében az eddigieknél is magasabb szintre növelheti a befolyását Vietnámban

ezért pedig nem hőkölnének vissza olyan országok megtámadásától sem, amelyek nem teljesen osztják az amerikai nézeteket. A védelmi minisztérium 2024-es jelentése mindezt „második amerikai inváziós tervnek” nevezte. Hozzátették ugyanakkor, hogy alacsony az esélye annak, hogy egy katonai invázió megtörténik, mégis az Egyesült Államok harcias természet miatt folyamatosan számolniuk kell egy ilyen forgatókönyvvel.

A nyugati nagyhatalom elmúlt kormányai egyre szorosabb kapcsolatot kezdtek ápolni az országgal, ez a közeledés Barack Obama, Donald Trump és Joe Biden vezetése alatt is fennmaradt. Utóbbi 2023-ban „átfogó stratégiai partnerségi” megállapodást írt alá Vietnámmal. A kommunista vezetés félelme abból fakad, hogy esetleg az Egyesült Államok olyan nyomást helyez rájuk, amely nem egyezik a sajátjukkal, ez pedig ürügyként szolgálhat az amerikaiaknak beavatkozásra. Kifejezetten attól tartanak, hogy a Fehér Ház szeretné az értékeit terjeszteni az országban, így a demokratikus nézeteket, vagy a szabadságról alkotott koncepcióját.

A második amerikai inváziós terv az egyik legvilágosabb betekintést nyújtja Vietnam külpolitikájába. Megmutatja, hogy Hanoi távolról sem tekinti az Egyesült Államokat stratégiai partnernek, hanem egzisztenciális fenyegetésnek tekinti Washingtont, és esze ágában sincs csatlakozni Kína-ellenes szövetségéhez

– írja Swanton.

A kérdéssel kapcsolatban az amerikai külügyminisztérium nyilatkozott érintőlegesen, ebben a partnerségi megállapodás fontosságát hangsúlyozták, valamint az indo-csendes-óceáni térség stabilitásának szerepére hívták fel a figyelmet. Az ABC Newsnak több szakértő is megszólalt, közöttük egyetértés alakult ki, hogy

a délkelet-ázsiai ország a látszat ellenére nem érezte magát igazán biztonságban az Egyesült Államok közeledése miatt.

Fontos megjegyezni, hogy Hanoi ezzel nem kötelezné el magát a szomszédja, Kína táborában, ugyanis Pekinget regionális riválisként említi. Fontos különbséget jelent például, hogy a Népköztársaságnak nem érdeke, hogy instabil helyzet alakuljon ki déli szomszédjánál, főleg, hogy az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Hanoi ennek tükrében igyekszik egyensúlyozni a gazdasági és diplomáciai szempontok között. Ez lényegében a bambuszdiplomácia egyik kulcsa, melyet az ország nagy sikerrel használ, hogy rugalmasan tudjon reagálni az összes jelentős hatalom közeledésére, mégse köteleződjön el egyik fél felé sem túlzottan.

Címlapkép forrása: Magdalena Chodownik/Anadolu via Getty Images