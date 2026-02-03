Váratlanul újabb országba vonulnak be az amerikai katonák – a Pentagon elismerte az afrikai műveletet

Az Egyesült Államok kis létszámú katonai egységet vezényelt Nigériába – közölte kedden Dagvin R. M. Anderson tábornok, az amerikai haderő afrikai parancsnokságának (AFRICOM) vezetője.
Ez az első hivatalos megerősítés arról, hogy amerikai katonák tartózkodnak az országban, mióta Washington karácsonykor légicsapást hajtott végre a térségben.
Donald Trump amerikai elnök decemberben rendelte el a támadást az Iszlám Állam nigériai célpontjai ellen, és jelezte, hogy további katonai akciók is várhatók. A Reuters hírügynökség korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok már legalább november vége óta Ghánából indítva végez felderítő repüléseket Nigéria felett.
Anderson tábornok elmondta, hogy az egységet azt követően küldték a térségbe, hogy mindkét ország egyetértett abban: többet kell tenni a nyugat-afrikai terrorfenyegetés visszaszorításáért.
Ez szorosabb együttműködéshez vezetett országaink között, amelynek része egy kis amerikai csapat, amely egyedülálló képességeket hoz magával
– fogalmazott a sajtótájékoztatón. A tábornok nem közölt további részleteket a csapat létszámáról és konkrét feladatairól.
Christopher Musa nigériai védelmi miniszter megerősítette, hogy amerikai egység dolgozik az országban, de ő sem árult el további részleteket. Egy volt amerikai tisztségviselő szerint a csapat elsősorban hírszerzéssel foglalkozik, és segíti a nigériai erőket a terrorista csoportok elleni műveletek tervezésében és végrehajtásában.
Washington komoly politikai nyomást gyakorol Nigériára, miután Trump azzal vádolta a nyugat-afrikai államot, hogy nem védi meg a keresztényeket az északnyugaton működő iszlamista fegyveresektől.
A nigériai kormány tagadja a keresztények rendszeres üldözését, és hangsúlyozza, hogy az iszlamista harcosokkal és más fegyveres csoportokkal szemben lép fel, amelyek keresztény és muszlim civileket egyaránt támadnak.
A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartománya (ISWAP) fegyveresei az utóbbi időben fokozták támadásaikat katonai konvojok és civil célpontok ellen. Az ország északnyugati régiója továbbra is a már 17 éve tartó iszlamista felkelés egyik fő központja.
Az AFRICOM közlése szerint a karácsonyi légicsapást Szokoto államban hajtották végre a nigériai hatóságokkal együttműködve, és a támadás során több Iszlám Állam-harcos életét vesztette. Mindezt megelőzően Trump már október végétől többször figyelmeztetett, hogy a kereszténység "egzisztenciális fenyegetéssel" néz szembe Nigériában, és nyíltan katonai beavatkozással fenyegetőzött.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
