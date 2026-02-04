  • Megjelenítés
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el

Hivatalosan is megalapította új pártját Robert Vannacci, ezzel szakadást idézve elő a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes vezette Liga pártban – írja a Politico.

A Benito Mussolini néhai olasz diktátort és Vlagyimir Putyin orosz elnököt dicsérő veterán tábornok, Vannacci, illetve a pártelnök Salvini konfliktusa az elmúlt hetekben egyre jobban kiéleződött.

Vannacci a Liga EP-képviselője és alelnöke volt, de nemrég megalapította saját mozgalmát a párton belül, és egyre inkább eltávolodott annak hivatalos irányvonalától.

Álmot követek és messzire megyek. Nemzeti Jövő

írta ki X-oldalára kedd délután Vannacci. A „Nemzeti Jövő” az új párt neve.

Vannacci mozgalma, most már pártja, a Patrióták Európáért pártcsaládhoz tartozó Ligától is jobbra áll, és például Giorgia Meloni Ukrajna-barát politikájával szemben Oroszország mellett teszi le a voksát.

Vannacci nyilatkozatában azt mondta, egy „nem mérsékelt” jobboldal híve, amely

igaz, összetartó, nacionalista, erős, büszke, meggyőződéses, lelkes, tiszta és ragályos.

Salvini kedd délután az X-en válaszolt Vannacci kilépésére. Azt írta, nem dühös, inkább csalódott és keserű.

Az EP-képviselő Vannaccit a Patrióták Európáért képviselőcsoportja kizárta tagjai közül.

A Liga jelenleg 8 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, így Vannacci lépése nem sok jót ígér a pártnak a 2026 végén esedékes választások előtt.

Az még kérdés, hogy kik követik a veterán tábornokot az új pártba.

Címlapkép: Robert Vannacci és Matteo Salvini még a szakítás előtt. Antonio Masiello/Getty Images

