Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsötétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsötétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Oroszország példátlanul súlyos ballisztikusrakéta-támadást hajtott végre Ukrajna energiaellátó rendszere ellen: több nagyváros, köztük Harkiv és Kijev, szinte teljesen áram és fűtés nélkül maradt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapás annyira súlyos, hogy az a béketárgyalások következő körére is hatással lesz - az egyeztetések elvileg ma folytatódnak. Közben az oroszok nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole térségét, mindkét városban már csak pár házat tartanak az ukrán védők. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.
Nincs áram a határ menti régiókban

Az orosz bombázások miatt Szumi és Csernyihiv régiókban áramszünet van - a hatóságok dolgát a rendszer helyreállításában egy baleset is nehezíti.

(UNN)

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar frontvonali jelentése: a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk és Huljajpole.

Harcba indult a legendás Leopard 2-es harckocsi: egyetlen tank okozott hatalmas pusztítást okozott Hrisinyénél

Kitolták az ukrán 155-ös gépesített dandár katonái az orosz erőket Hrisinye városából egy Leopard 2-es harckocsival – jelenti az RBK.

Csökkent az orosz bankszektor nyeresége

Az orosz bankszektor 3500 milliárd rubel (1 rubel=4,2 forint) profitot termelt tavaly, ami 8 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi 3800 milliárd rubeltől a központi bank keddi jelentése szerint.

Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?

A katonai forgatókönyvek tervezői még soha nem néztek szembe ilyen nehéz feladattal, mint most. Rögtön az év első hónapjában Donald Trump elraboltatta Venezuela despotáját, fegyveres fellépéssel fenyegette Kolumbiát, Kubát, Iránt és Mexikót, konfliktust robbantott ki a NATO-szövetségesekkel Grönland miatt, és végül megszerezte a Nobel-békedíjat (anélkül, hogy elnyerte volna). Ki láthatta előre mindezt?

Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni

Tegnap nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: több tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az orosz haderő az ország energiaellátó rendszerére. Miközben ukrán vezetők a részleges tűzszünet megsértésével vádolják az oroszokat, az amerikai elnök más véleményen van.

Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsütétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Global Images Ukraine via Getty Images

