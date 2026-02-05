  • Megjelenítés
Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét
Globál

Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét

Portfolio
Egy sanghaji nukleáris technológiai intézetben kifejlesztettek egy új, kompakt, nagy teljesítményű mikrohullámú fegyvert, a TPG1000Cs-t, amely akár a Starlink műholdhálózat egyik legkomolyabb fenyegetésévé válhat: a készülék 20 gigawattos energiát képes leadni akár egy teljes percen át - számolt be a South China Morning Post.

A sanghaji Északnyugati Nukleáris Technológiai Intézetben létrehozták a TPG1000Cs-t a világ első kompakt meghajtóját nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverekhez. Az eszköz rendkívüli,

20 gigawattos teljesítményt képes leadni akár egy percen keresztül.

Az alig négy méter hosszú, mindössze öt tonnás eszköz elég kisméretű ahhoz, hogy teherautókra, hadihajókra, repülőgépekre vagy akár műholdakra is felszereljék. Egyes kínai szakértők becslése szerint egy 1 gigawatt feletti teljesítményű, földi telepítésű mikrohullámú fegyver már alkalmas lehet arra,

hogy súlyosan megzavarja vagy akár károsítsa az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakat, mint például az orosz-ukrán háborúból is ismert starlink-eket.

Még több Globál

Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban

Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

A korábban ismert hasonló rendszerek legfeljebb három másodpercig tudtak folyamatosan működni, és jóval nagyobbak voltak. Az orosz Szinusz-7 meghajtó például körülbelül egy másodpercig volt üzemképes, lövetenként nagyjából száz impulzust adott le, miközben a tömege elérte a tíz tonnát.

Kína többször is jelezte, hogy a Starlink komoly fenyegetést jelent nemzetbiztonságára. A kínai katonai kutatók jelenleg új, "Starlink-gyilkos" fegyvereket fejlesztenek – köztük nagy teljesítményű mikrohullámú rendszereket és lézereket –, amelyekkel szükség esetén viszonylag olcsón lehetne felvenni a harcot az alacsony pályás műholdakból álló, nagy létszámú konstellációkkal szemben.

A SpaceX csökkentette a Starlink műholdak keringési magasságát az ütközési kockázatok mérséklése érdekében. Ez azonban jóval sebezhetőbbé teszi őket a földi telepítésű irányított energiafegyverek támadásaival szemben. Ha Kína végül a világűrbe is telepíti a TPG1000Cs-t, a láthatatlan csapások még pusztítóbbak lehetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility