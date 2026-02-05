Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét

A sanghaji Északnyugati Nukleáris Technológiai Intézetben létrehozták a TPG1000Cs-t a világ első kompakt meghajtóját nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverekhez. Az eszköz rendkívüli,
20 gigawattos teljesítményt képes leadni akár egy percen keresztül.
Az alig négy méter hosszú, mindössze öt tonnás eszköz elég kisméretű ahhoz, hogy teherautókra, hadihajókra, repülőgépekre vagy akár műholdakra is felszereljék. Egyes kínai szakértők becslése szerint egy 1 gigawatt feletti teljesítményű, földi telepítésű mikrohullámú fegyver már alkalmas lehet arra,
hogy súlyosan megzavarja vagy akár károsítsa az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakat, mint például az orosz-ukrán háborúból is ismert starlink-eket.
A korábban ismert hasonló rendszerek legfeljebb három másodpercig tudtak folyamatosan működni, és jóval nagyobbak voltak. Az orosz Szinusz-7 meghajtó például körülbelül egy másodpercig volt üzemképes, lövetenként nagyjából száz impulzust adott le, miközben a tömege elérte a tíz tonnát.
Kína többször is jelezte, hogy a Starlink komoly fenyegetést jelent nemzetbiztonságára. A kínai katonai kutatók jelenleg új, "Starlink-gyilkos" fegyvereket fejlesztenek – köztük nagy teljesítményű mikrohullámú rendszereket és lézereket –, amelyekkel szükség esetén viszonylag olcsón lehetne felvenni a harcot az alacsony pályás műholdakból álló, nagy létszámú konstellációkkal szemben.
A SpaceX csökkentette a Starlink műholdak keringési magasságát az ütközési kockázatok mérséklése érdekében. Ez azonban jóval sebezhetőbbé teszi őket a földi telepítésű irányított energiafegyverek támadásaival szemben. Ha Kína végül a világűrbe is telepíti a TPG1000Cs-t, a láthatatlan csapások még pusztítóbbak lehetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
