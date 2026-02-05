Csúnya botrány Washingtonban: megalázták a német képviselőket, akik borították az asztalt

A küldöttségben jelen volt a kormányból a CDU, illetve az SPD egy-egy képviselője, illetve az ellenzékből a Zöldek, illetve a szélsőjobboldali AfD egy képviselője. A külügyminisztérium azonban azt az üzenetet küldte a washingtoni német nagykövetségnek, hogy a szociáldemokrata és a zöld képviselőt nem akarják fogadni.

Norbert Röttgen, a CDU vezető politikusa is azonban nem volt hajlandó részt venni a tárgyaláson koalíciós partnere, az SPD-s Siemtje Möller nélkül. A találkozót végül lemondták, a német külügyminisztérium ezt hivatalosan "időbeosztási okokkal" magyarázta. Az amerikai fél tagadta, hogy bármelyik pártot előnyben részesítette vagy hátrányosan megkülönböztette volna.

A látogatás különös fénytörést kapott amiatt, hogy az AfD képviselője, Peter Felser saját szervezésben mégis találkozott David A. Bakerrel, a Pentagon európai és NATO-ügyekért felelős helyettes államtitkárával. A megbeszélésen az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról, valamint arról esett szó, hogy Washington elvárja: Németország vállaljon nagyobb szerepet az európai védelemben.

Felser a Politicónak úgy nyilatkozott, hogy az amerikaiak nyitottsága a találkozóra azt bizonyítja: nem dőlnek be a német kormánykoalíció próbálkozásainak, amelyekkel az AfD-t igyekeznek háttérbe szorítani. Szerinte a megnyílt párbeszéd fontos támogatást jelent pártjának.

Az AfD jelenleg a közvélemény-kutatások szerint Németország legnépszerűbb pártja. J. D. Vance amerikai alelnök tavaly februárban a müncheni biztonságpoltikai konferencián élesen bírálta az európai centrista pártokat a szélsőjobb kiszorítására irányuló törekvéseik miatt, és találkozott is Alice Weidellel, az AfD társelnökével.

AfD-s képviselők elmondták: az amerikai tisztviselők az elmúlt hónapokban aktívan keresték a kapcsolatot pártjukkal, hogy felmérjék a jövőbeli együttműködés lehetőségeit.

A beszélgetések során az AfD álláspontjára voltak kíváncsiak az Európai Unióval, a NATO-val és a GDP 5 százalékára emelt védelmi kiadásokkal kapcsolatban.

Röttgen Berlinbe visszatérve arról számolt be, hogy megdöbbentette a Donald Trump-párti MAGA-tábor "bebetonozott, szinte áthatolhatatlan világnézete", amellyel a washingtoni tárgyalások során találkozott. Mint mondta, évtizedes washingtoni útjai alatt még soha nem tapasztalt hasonlót.

