Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban
Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban

Történelmi mélypontra esett a szennyező vállalatok elleni szövetségi eljárások száma az Egyesült Államokban 2025-ben, Donald Trump második elnöki ciklusának első évében – derül ki egy csütörtökön közzétett jelentésből.

Az Igazságügyi Minisztérium 2025-ben mindössze 16 polgári pert indított a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) nevében. Ez 76 százalékos visszaesés a Biden-kormányzat első évéhez képest, 81 százalékos csökkenés Trump első elnöki ciklusának kezdetéhez viszonyítva, és 87 százalékkal marad el Barack Obama második ciklusa nyitóévétől – áll az Environmental Integrity Project (EIP) elemzésében.

A szennyező cégek elleni eljárások drasztikus visszaesése egybeesik azzal, hogy a Trump-kormányzat példátlan mértékben gyengíti a közegészségügyet védő környezetvédelmi szabályozást, jelentősen leépíti az EPA létszámát,

és igyekszik felgyorsítani a fosszilis energiahordozók kitermelését bővítő projektek engedélyezését.

Jen Duggan, az EIP ügyvezető igazgatója szerint a jelenlegi Trump-adminisztráció lépései miatt

az amerikai közösségek ki vannak téve az illegális levegő- és vízszennyezés veszélyeinek.

A bírósági úton lezárt ügyek száma szintén meredeken csökkent tavaly: 64 százalékkal maradt el a Biden-, 65 százalékkal az első Trump-, és 78 százalékkal az Obama-adminisztráció megfelelő időszakától.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

