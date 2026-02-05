Létezik-e európai nukleáris elrettentés Amerika nélkül?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump Grönland elfoglalására vonatkozó törekvése előhozott egy régi vitát, amely arról a kérdésről szól, hogy vajon kellene-e több európai hatalomnak arra törekednie, hogy saját atomfegyvere legyen.

Vegyük például Svédország esetét. A hidegháború idején az ország titokban atomfegyverekre aspirált. Az elmúlt évtizedekben viszont a leszerelést támogatta. Január 10-én azonban a Dagens Nyheter, az egyik legnagyobb svéd napilap „közös északi” nukleáris programra tett javaslatot, amely akár Németországgal egészülhetne ki. „Amit most látunk, talán a politikai fordulat első jele” – mondta erről Mats Knutson, az SVT svéd közszolgálati televízió munkatársa.

Hasonló viták máshol is zajlanak.

Németországban tavalyig valódi tabu övezte az atomfegyver kérdését

– mondta Alexander Bollfrass, a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete think-tank munkatársa. Most a politikusok csendben azt vitatják meg, milyen védelem válthatja fel az amerikai nukleáris ernyő esetleges felszámolását. Tavaly Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy elképzelhető, országának is szüksége lehet atomfegyverekre.

Mindezen történések ellenére a legfontosabb fejlemények a kontinens két jelenlegi atomhatalma között zajlanak. Nagy-Britannia már régóta elkötelezte nukleáris arzenálját a NATO mellett. Franciaország ezt nem tette meg, de az 1970-es évek óta minden francia elnök elismerte az ország létfontosságú érdekeinek „európai dimenzióját”. Amikor Emmanuel Macron 2020-ban felajánlotta, hogy ezt a kérdést megvitatja az európai szövetségesekkel, nagyrészt figyelmen kívül hagyták felvetését. Akkoriban a kiterjesztett amerikai elrettentésbe, vagyis abba az ígéretbe vetett bizalom szilárd volt, hogy az USA szövetségesei védelmében is bevetné nukleáris erejét. Tavaly márciusban azonban, miután Friedrich Merz, akkor még csak megválasztott, de hivatalba nem lépett kancellárként kifejezte Németország érdeklődését a francia felvetésre, Macron azt mondta, hogy „stratégiai vitát” nyit a francia elrettentő erők európai szövetségesek védelmében történő bevetéséről. Franciaország ezt a szándékot aztán nemzeti stratégiai felülvizsgálatában is hivatalosan rögzítette.

Franciaország egy kötelező erejű vállaláshoz akkor jutott a legközelebb, amikor Nagy-Britanniával közösen 2025 júliusában kiadta a northwoodi nyilatkozatot. Az 1995-ös chequers-i kétoldalú deklaráció még úgy fogalmazott, hogy az egyik ország „létfontosságú érdekeit” érő fenyegetés a másik ország számára is az, a tavalyi vállalás azonban ennél tovább ment.

Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott nukleáris fegyvereik alkalmazásának „koordinálásáról”, és kijelentették, hogy „nincs olyan Európát érő szélsőséges fenyegetés, amely ne váltaná ki a két nemzet válaszlépését”.

A két ország magas rangú diplomatákból és katonai tisztviselőkből álló nukleáris irányítócsoportot hozott létre, amely decemberben Párizsban ülésezett. Ott Franciaország először hívta meg Nagy-Britanniát, hogy megfigyelőként kövesse a "Poker" szimulációs gyakorlatát, amely a francia légi stratégiai nukleáris erők negyedévente megrendezett bemutatója. Egy francia védelmi tisztviselő a Northwood óta kialakított „erős kétoldalú bizalom” jelének nevezte ezt.

Macron hamarosan újabb beszédet tart Franciaország elrettentő erejétől. Kizárta, hogy bármilyen változás történjen az ország teljesen független atomfegyver-indítási hatáskörében. Ez azonban nem akadályozta meg, hogy részletes megbeszéléseket folytassanak más európai országokkal, mindenekelőtt Németországgal. „Ezek a dolgok nagyon lassan haladnak” – mondta Bruno Tertrais, a Stratégiai Kutatások Alapítványa (FRS) nevű párizsi think-tank igazgatóhelyettese.

Németország azonban nagyon magas szinten hajlandónak mutatkozott olyan lehetőségek mérlegelésére, amelyek öt évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna.

Az európai politikusok szűkszavúak azzal kapcsolatban, hogy melyek ezek a lehetőségek. Január 25-én Ulf Kristersson svéd miniszterelnök azt mondta, hogy előzetes megbeszéléseket folytatott Franciaországgal és Nagy-Britanniával a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos együttműködésről, de azt is közölte, hogy ezek a tárgyalások „még nem túl konkrétak”. Az egyik lépés az lehet, hogy Macron egyértelműbben meghatározza Franciaország létfontosságú érdekeinek európai dimenzióját.

Egy másik lehetőséget a közös nukleáris csapásmérő gyakorlatok jelenthetik más európai légierőkkel (2022-ben egy olasz légi utántöltő repülőgép már részt vett egy francia Poker-gyakorlaton). Ez erősebb alapot teremtene egy háború folyamán történő együttműködéshez. Etienne Marcuz és Emmanuelle Maitre (szintén az FRS munkatársai) szerint más országok végül tengeri támogatást nyújthatnának a nukleáris tengeralattjárók számára, vagy csapásmérő támogatást biztosíthatnak a nukleáris fegyverzettel felszerelt francia repülőgépeknek. Ilyen műveletben a svéd és finn harci gépek már részt is vesznek a jelenlegi NATO nukleáris megosztási küldetés keretében, amely amerikai taktikai nukleáris fegyvereket foglal magában.

Még tovább menve, a franciák a nukleáris csapásra képes flottarészükhöz tartozó vadászgépeket telepíthetnének Németországban vagy más európai országokban, ahogyan azt tavaly – fegyverekkel fel nem szerelt gépekkel – Svédországban és Lengyelországban megtették.

A legmesszebbmenőbb megoldás az lenne, ha a meglévő NATO-rendszert mintázva előre telepítenének légi indítású nukleáris fegyvereket szövetséges országokban.

Amerikai tisztviselők megvetően elutasítják azt az elképzelést, hogy a sokkal kisebb brit vagy francia arzenál helyettesíthetné az amerikai védernyőt. Érvelésük szerint a kiterjesztett elrettentéshez nagy és pontos fegyverzetre van szükség, amely képes még indítás előtt csapást mérni az orosz rakétákra, így korlátozva a garanciát nyújtó országot érő károkat. Csak ez tenné hitelessé nukleáris fegyvereket bevetését idegen területek védelmében.

A francia gondolkodók, akik a nukleáris robbanófejek tekintetében országuk "szigorú elégségesség" doktrínájára hivatkozva azzal vágnak vissza, hogy ez hidegháborús dogma. Alexander Bollfrass szerint Németországban sokan „elfogadják a francia érvet, miszerint a francia ajánlat a hitelesség szempontjából erősebb” a két ország közelsége miatt, „még ha a képességek tekintetében a francia potenciál kisebb is". A ki nem mondott probléma az, hogy a hitelesség változhat. Franciaország legnépszerűbb pártja jelenleg a populista-jobboldali Nemzeti Tömörülés. „Ha hamarosan új elnöke lesz Franciaországnak – véli Alexander Bollfrass –, akkor lehet, hogy ő már egészen mást gondol a francia nemzeti érdekekről”.

